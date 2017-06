In juli en augustus 2.639 agenten op de been Deze zomer twee keer zoveel politie in toeristische gebieden

MADRID. Om veiligheidsredenen zetten de nationale politie en Guardia Civil deze zomer 2.639 agenten in op de meest toeristische plaatsen van het land. Dat is twee keer zoveel als vorig jaar, zo blijkt uit gegevens die afgelopen maandag bekend werden gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In juli en augustus zullen op de belangrijkste toeristische bestemmingen van de regio’s Madrid, Galicië, Asturië, Cantabrië, Valencia, Andalusië, de Canarische Eilanden en de Balearen extra veel agenten op de been zijn. In het geval van de Balearen blijven de agenten ook nog in september.

Het hoogseizoen van de Canarische Eilanden vindt eigenlijk plaats tussen oktober en maart, maar wegens vakantie van het vaste personeel wordt er toch extra politie ingezet.

‘Met deze maatregelen hebben we er vertrouwen in dat alle Spanjaarden en buitenlanders veilig van hun vakantie kunnen genieten en zich geen zorgen hoeven te maken. We willen dat toeristen zich op hun gemak voelen, zowel op hun plaats van bestemming, als tijdens het rondreizen door Spanje’, aldus minister Juan Ignacio Zoido van Binnenlandse Zaken.

Communicatie met politie

Minister Alvaro Nadal van Energie en Toerisme presenteerde begin deze week in Las Palmas de Gran Canaria een nieuwe veiligheidscampagne die in het teken stond van de nieuwe app AlertCops, die toeristen in een honderdtal talen hulp bij noodgevallen kan bieden. Zijn collega Juan Ignacio Zoido van Binnenlandse Zaken zei de nieuwe mobiele applicatie te hebben uitgeprobeerd op een evenement waar veel personen aanwezig waren. ‘Als alles volgens planning verloopt, kunnen toeristen met de nieuwe versie van de app communiceren met Spaanse agenten en veiligheidsdiensten, in honderd verschillende talen. Ze kunnen foto’s of video’s insturen die politieonderzoek bij delicten kan vergemakkelijken’.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een nood-communicatiekanaal wordt geopend voor burgers en politie. Door middel van dat systeem kan een slachtoffer of getuige precies aangeven waar hij of zij zich bevindt, zodat politie snel te hulp kan schieten.

Hulp aan toeristen

Zoido maakte eveneens bekend dat deze zomer gekeken wordt naar maatregelen die eerder door andere landen werden genomen. Zo worden er kantoren geopend waar toeristen in hun eigen taal te woord kunnen worden gestaan en worden er politieagenten uitgenodigd uit landen als Frankrijk, Italië en Nederland om hun Spaanse collega’s bij te staan in toeristische gebieden.

Afgelopen jaar werden er bij kantoren van Hulpdiensten voor Buitenlandse Toeristen bijna 42.000 buitenlanders geholpen, onder meer bij het doen van aangifte, contact met de ambassade of consulaat en het treffen van maatregelen na diefstallen, zoals het blokkeren van bankpassen.

‘We willen eraan blijven werken om Spanje een steeds veiliger land te maken en een toeristische bestemming die elke dag completer wordt’, aldus Zoido. Volgens minister Álvaro Nadal is veiligheid de tweede reden waarom toeristen voor Spanje kiezen als vakantiebestemming. Hij voegde hieraan toe dat Spanje het geluk heeft gehad om de afgelopen jaren miljoen toeristen te mogen ontvangen, maar dat er voor geluk ook altijd hard gewerkt moet worden. (A/V)

(Bron: http://www.20minutos.es/noticia/3062738/0/interior-duplica-despliegue-seguridad-zonas-turisticas-espana/)