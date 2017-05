Honderden bedrijven getroffen in zeker 150 landen Wereldwijde cyberaanval heeft oorsprong telecombedrijf Telefonica

MADRID. In tientallen landen werden afgelopen week talloze computersystemen platgelegd als gevolg van een grootschalige cyberaanval. De schadelijke software was verspreid via Telefonica. Onder meer ICT-systemen in Spanje, Rusland, China en de Verenigde Staten werden getroffen en in het Verenigd Koninkrijk werden de informaticasystemen in zeker zestien ziekenhuizen gehackt.

Bij de aanval werd gebruik gemaakt van de gijzelingssoftware Wannacry. Gebruikers die slachtoffer werden, kregen de boodschap dat ze geld moesten betalen om hun computer opnieuw te laten opstarten. Het zou gaan om bedragen van zo’n driehonderd dollar per computer.

Telefonica maakte kort na de aanval vorige week vrijdag bekend dat honderden computer van het bedrijf besmet waren met het virus. Het personeel kreeg de opdracht de besmette computers direct uit te schakelen om zo te voorkomen dat de software zich nog verder kon verspreiden. Zo’n 85 procent van de computers van het bedrijf was geïnfecteerd. Een woordvoerder van het bedrijf liet weten dat de software heel waarschijnlijk afkomstig is uit China. Klanten van Telefonica hoefden zich volgens het bedrijf geen zorgen te maken en datzelfde gold voor klanten van Movistar. Andere grote Spaanse bedrijven en bedrijven in de rest van de wereld werden wel getroffen. In totaal gaat het om zeker 200.000 getroffenen, het merendeel bedrijven.

De overheid heeft direct een speciaal veiligheidsprotocol geactiveerd om de infrastructuur van de overheid te beschermen. Via een speciaal netwerk werd gecommuniceerd met onder meer gas- en elektriciteitsleveranciers en het bankwezen. In Rusland werd ook het netwerk van de overheid getroffen door de software.

Niet ten einde

De directeur van Europol, Rob Wainwright, waarschuwde afgelopen weekend dat de aanval nog niet ten einde was en dat in de loop van deze week opnieuw systemen zouden worden getroffen. Afgelopen maandag kwamen er nog talloze bedrijven bij, omdat mensen na het weekend hun computer weer aanzetten, maar ook in de dagen daarop steeg het aantal getroffenen. ‘We voeren zo’n tweehonderd operaties tegen cyberaanvallen uit per jaar, maar zoiets hebben we nog nooit gezien’, aldus Wainwright.

Spanje derde plaats

Spanje is wereldwijd het derde land waar de meeste cyberaanvallen plaatsvinden. Alleen al in 2016 ging het om 115.000 incidenten, zo blijkt het gegevens van het Nationaal Instituut voor Cyberveiligheid (Incibe). Dat is 130 procent meer dan in 2015 en daarmee vinden er in Spanje meer aanvallen plaats dan in de Verenigde Staten of in het Verenigd Koninkrijk.

Het antwoord op de vraag wie de aanvallen uitvoert, is lastig. Vaak zijn de daders niet te achterhalen. Experts vermoeden dat ongeveer drie op de vier aanvallen op overheidssystemen worden betaald door andere landen. Het voornaamste doel is in dat geval het stelen van geheime informatie en China en Rusland zijn de meest voorkomende landen waar de aanval zijn oorsprong heeft.

Maar de groep aanvallers is gevarieerd. Want naast genoemde landen, hebben bedrijven, gebruikers en de overheid ook te maken met cyberdelinquenten, activisten, jihadistische groeperingen, terroristen, cybervandalen, cyberonderzoekers, private organisaties en individuen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar wraak.

Minister Juan Ignacio Zoido geeft aan dat cyberterrorisme de voornaamste bedreiging is op het internet. Volgens Zoido is het internet een essentieel onderdeel bij radicalisering en het ronselen van strijders. Daarnaast waarschuwt hij voor de aanvallen op de financiële sector, die op internet op grote schaal te maken krijgt met creditkaartfraude.

Ongeveer één op de drie, 32 procent, van de grote en middelgrote bedrijven in Spanje geeft aan te maken te hebben gehad met minstens één aanval in de afgelopen twaalf jaar. (A/V)

(Bron: http://www.elmundo.es/tecnologia/2017/05/12/59158a8ce5fdea194f8b4616.html)