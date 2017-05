Grootste Japanse marineschip escorteert Amerikaans bevoorradingsschip Reviewed by Momizat on May 05 . TOKYO. Een van de twee grootste schepen van de Japanse marine is uitgevaren om een Amerikaans schip te escorteren dat onderweg is naar de wateren rondom Noord-K TOKYO. Een van de twee grootste schepen van de Japanse marine is uitgevaren om een Amerikaans schip te escorteren dat onderweg is naar de wateren rondom Noord-K Rating: 0