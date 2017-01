Groen licht voor de verkoop van medicijnen via internet Apotheken verkopen medicijnen online 

ALICANTE. Anderhalf jaar geleden besloot het ministerie van Gezondheidszaken het groene licht te geven voor de verkoop van medicijnen via internet. Apothekers in Alicante nemen het voortouw in de verkoop, 25 apothekers verkopen medicijnen via internet. In Valencia zijn dat er zestien en in Castellón slechts drie. Het gaat om medicijnen die zonder recept te verkrijgen zijn.

De mogelijkheid van online verkoop van medicijnen is een gevolg van een Europese richtlijn die wil voorkomen dat er illegaal verkocht wordt. Er zijn speciale mogelijkheden om er achter te komen of iemand medicijnen koopt om ze weer door te verkopen of dat ze voor eigen gebruik zijn. Er zijn op dit moment 1.235 medicijnen in Spanje die zonder recept gekocht kunnen worden. Apothekers kunnen die dus nu ook via internet verkopen, de voorwaarde is wel dat ze ook een apotheek hebben waar mensen terecht kunnen. Vijfentwintig apotheken in de provincie Alicante hebben zich voor deze vorm van verkoop geregistreerd, alleen in Barcelona en Madrid zijn dat er meer. De apothekers willen het hiermee hun klanten makkelijker maken om hun aankopen te doen. “Veel mensen kopen via internet hun maandelijkse voorraad aan producten zoals tandpasta en crèmes en nu kunnen ze dus ook paracetamol of antigriepmiddelen online aanschaffen” aldus Amapola Munera van de Farmacia Campoamor in Orihuela Costa. Deze apotheek was de eerste die medicijnen via internet verkocht. “We hadden al een online winkel voor andere producten en de service Drive waarbij klanten hun order kunnen ophalen bij een loket, zonder uit hun auto te stappen. De verkoop van medicijnen was makkelijk toe te voegen” vertelt Amapola Munera. De klanten van de apotheek Campoamor komen uit verder gelegen wijken waar geen apotheek is maar ook mensen met een tweede huis hebben de apotheek ontdekt en laten producten op hun reguliere woonadres bezorgen.

Volgens Fe Ballestero van het Colegio de Farmaceuticos gaat het in Spanje niet snel met de online verkoop van medicijnen. “Er is op vrijwel elke straathoek een apotheek te vinden, op zich hoeft men dus niet via internet iets aan te schaffen.” Het ministerie heeft wel als voorwaarde gesteld dat de apotheek zelf een online winkel heeft, ingebouwd in de website. Bestellingen via email of grotere verkoopkanalen mogen niet. Klanten moeten via die website ook vragen kunnen stellen, alsof ze dat aan de balie van de apotheek zelf zouden doen. Aan de hand van een vragenlijst en contactformulier wordt er dan een antwoord gegeven. De koeriersbedrijven die de medicijnen vervoeren worden streng gecontroleerd opdat de producten niet bederven door grote temperatuurschommelingen.

