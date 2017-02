Gemeenten protesteren tegen bestemmingsplan kust 

ALICANTE. De Valenciaanse overheid wil wat er nog over is van de relatief ongerepte de kust beschermen. In het Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral staat dat 24 miljoen vierkante meter bebouwbare grond als beschermd beschouwd moet worden. Gemeenten en projectontwikkelaars hebben massaal bezwaarschriften ingediend. Ze zien hun economische toekomst in het water vallen.

Golfbanen zonder woningen, kleine hotels en restaurants zullen de enige projecten zijn die met ingang van 2018 nog toestemming krijgen om te bouwen langs de kust van Valencia. Een gebied vanaf de kust tot duizend meter landinwaarts zal als grond met speciale bescherming worden gekwalificeerd. Tenzij de bezwaarschriften van gemeenten en projectontwikkelaars de Valenciaanse overheid ervan kunnen overtuigen dat bouw in die gebieden essentieel is voor de economische en sociale ontwikkeling. De projectontwikkelaars zijn het niet eens met de plannen zoals die in het Plan de Accion Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral staan want dat legt al hun projecten daar stil. En de gemeenten Benidorm, El Campello, Orihuela en Torrevieja willen dat er woningen langs de kust gebouwd kunnen worden want dat levert hen geld op, voor de vergunningen en later voor de belastingen. Ze willen dat het plan aangepast wordt maar zijn het wel eens over het feit dat de kust beschermd moet worden. Tot op heden geldt de norm dat er tot 500 meter vanaf de kust niet zo maar gebouwd mag worden.

De gedeputeerde van de afdeling Vertebración del Territorio, María José Salvador, is van mening dat het hoognodig is om met een duidelijk en ambitieus plan de toekomst van de kust te beschermen. In het gebied vanaf de kust tot 500 meter landinwaarts liggen 10 natuurparken, 23 plekken die als ‘Lugares de Interes Comunitario’ zijn gekwalificeerd en 90% van de moerasgebieden liggen in die zone. Buiten dat is de kust het gebied waar de bevolking en toeristen hun vrije tijd doorbrengen. Door de zone uit te breiden naar 1000 meter landinwaarts en regels op te stellen wat er wel en niet mag wil de Valenciaanse overheid het gebied veilig stellen. Het te beschermen gebied wordt vervolgens onderverdeeld in categorieën. In de buurt van de zee mogen dan bijvoorbeeld wel kleine hotels worden gebouwd en ook horeca zal daar toegestaan worden. Daarbij krijgen ondernemers die oude panden opknappen de voorkeur. Iets verder van de zee mag de grond gebruikt worden voor diverse sporten en mogen ook golfterreinen worden aangelegd, zonder woningen. Er mogen ook campings en kleine hotels die het landschap geen geweld aandoen gebouwd worden. Om die grond te mogen gebruiken moet aan een speciale eisenlijst voldaan worden zodat de impact op het landschap en het milieu zo minimaal mogelijk zijn.

Benissa-Altea De te beschermen gebieden bij Benissa en Altea zijn La Llobella en Benissa. De bebossing daar moet tot aan de zee gegarandeerd blijven bestaan en er mag daar dan ook gesport worden. Het beschikbare terrein voor de riviermonding van de Algar wordt uitgebreid zodat er voldoende ruimte is om het water bij overstromingen af te voeren.

Benidorm-Villajoyosa Het gebied Racó de Conill wordt langzaam aan vrijgegeven voor openbaar gebruik en door verdere bouw bij de Sierra de la Ballestera te verbieden kan een groene corridor tussen bergen en zee in stand worden gehouden.

El Campello-Cabo Huertas Het eerste gebied dat beschermd moet worden is de riviermonding van de Monnegre (Rio Seco) in Campello. De oevers van de rivier vormen een aaneengesloten groengebied in de regio l’Alacantí en worden dus in stand gehouden. Het gebied Cabo Huertas was in eerste instantie bedoeld als toekomstig uitbreidingsgebied voor de stad Alicante maar in het plan staat dat er daar niet meer gebouwd mag worden.

Andere gebieden die beschermd zullen worden zijn die van Salinas de Agua Amarga, Clot de Galvany en Cabo de Santa Pola. Bij Guadarmar del Segura wil men de duingebieden ten zuiden van de stad verbinden met het Parque Natural de las Lagunas de la Mata en Torrevieja zodat er ook daar een aaneengesloten groengebied ontstaat.

De gemeente Benidorm wil dat er nog in de gebieden die ze zelf als bebouwbaar in het bestemmingsplan hebben staan gebouwd kan worden. De nieuwe regels komen hen dan ook totaal niet uit. De gemeente heeft dan ook een bezwaarschrift ingediend in de hoop dat er in het gebied Armanello wel gebouwd kan worden, volgens hen is dit fundamenteel voor de verdere ontwikkeling van de stad. Het nieuwe plan is in Santa Pola van invloed op twee stukken grondgebied, El Cabo is recreatief gebied (camping, sport) en La Cadena is bestemd voor de bouw van hotels. Beide terreinen zijn in privé-eigendom. De activistengroep Amigos de los Humedales del Sur de Alicante heeft bij de Valenciaanse overheid een verzoek ingediend om ook het gebied rondom de moerassen ten zuiden van de CV865 tussen Elche en Santa Pola in het plan op te nemen.

Het Plan de Accion Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral moet eind dit jaar in werking treden. Als eerste zullen dan alle stukken grond die als bebouwbaar in de bestemmingsplannen staan opnieuw gekwalificeerd worden en worden dan bestempeld als beschermd. Bebouwde grond zal niet omgezet worden omdat er dan een golf aan schadeloosstellingen verwacht kan worden. De stukken grond die tot 1.000 meter landinwaarts liggen waarvoor al wel vergevorderde projecten klaarliggen en die binnen vijf jaar tijd zullen worden uitgevoerd vallen buiten de nieuwe regels van het Plan de Accion Territorial.

