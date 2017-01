Geen slavenlonen meer Afrikanen nemen het heft in handen

MADRID. Spanje telt 1,7 miljoen zelfstandig ondernemers, 20.000 daarvan zijn afkomstig uit Afrika. Ze besloten niet aan het stereotype van goedkope arbeidskracht of verkoper van illegale waar te voldoen maar een eigen bedrijfje op te richten. En met succes.

Een eigen bedrijf oprichten in Spanje is niet een echt makkelijk proces. De hele papierwinkel, het zeer moeilijk te verkrijgen krediet en de hoge sociale premies weerhouden veel mensen om het pad van ondernemer op te gaan. Immigranten uit Afrika hebben hier natuurlijk ook mee te maken maar ze hebben meer obstakels te overwinnen. Ze hebben geen uitgebreid netwerk dat hen kan helpen, er bestaan veel vooroordelen en ze weten weinig van de Spaanse gang van zaken. Maar dat weerhoudt hen er niet van om door te zetten en hun ondernemersdroom werkelijkheid te maken.

Mamadou Saliou kwam in 2008 vanuit Senegal naar Barcelona. Hij was toen 16 jaar en hoopte profvoetballer te worden. Een droom die veel Afrikaanse kinderen hebben. Hij dacht veel geld te gaan verdienen en daarmee de mensen in zijn geboortedorp te helpen. Maar die droom kwam niet uit. Dankzij de hulp van diverse liefdadigheidsinstellingen ging hij weer naar school en drie jaar later kreeg hij zijn eerste baan bij een fietsverhuurbedrijf. Met die ervaring op zak besloot hij in 2015 ‘Barcelona diferente sobre ruedas’ op te richten. Toeristen kunnen onder begeleiding een speciale route door Barcelona fietsen. Ze zien niet de alom bekende plekken van de stad maar gaan naar plaatsen waar het echte leven plaatsvindt. “Ik neem ze mee naar de liefdadigheidsinstellingen die er in Barcelona zijn. Ik vind dat mensen moeten weten hoe belangrijk het werk is dat zij doen” vertelt Mamadou. Zijn initiatief kreeg vorig jaar de prijs van de VII Premios Jóvenes Emprendedores Sociales, uitgereikt door de Universidad Europea de Madrid. Het project is een succes en levert geld op voor de stichting Diandé Africa, een stichting die Mamadou zelf heeft opgericht om een scholingsprogramma in Senegal te financieren. “Als je gebeld wordt door een universiteit om gastcolleges te geven omdat zij van mening zijn dat je een voorbeeldondernemer bent, als de grootste bedrijven van Spanje te vragen om voor een vierhonderdkoppig publiek te komen spreken en als je terugkeert naar je land en de kinderen en moeders in mijn oude wijk me omhelzen en bedanken… dat is succes hebben” aldus Mamadou.

Fatima Sogho uit Mauritanië is van mening dat iedereen, Spanjaarden en niet Spanjaarden, zou moeten kiezen voor het ondernemerschap. “Niet afwachten tot iemand je een contract aanbiedt maar aan de slag gaan met je eigen kennis en kunde.” In 1999 kwam ze naar Las Palmas om informatica te studeren. Tijdens haar studie had ze verschillende baantjes maar vond nooit een stabiele baan. Toen besloot ze haar eigen bedrijf op te richten, CanAfrik. Ze brengt bedrijven in Afrika en Spanje in contact met elkaar. “Ik kreeg het idee omdat ik zag dat zoiets nog niet bestond. Ik ken zowel de Afrikaanse als de Spaanse bedrijfscultuur. De landen in Afrika ontwikkelen zich in rap tempo en hebben veel dingen nodig. Een goede relatie tussen Afrika en Spanje is van onschatbare waarden. Er wordt nu al veel samengewerkt op het gebied van levensmiddelen, zonne-energie, infrastructuur en bouw..”

Agustín Ndour is de uitvinder van de Senegalese versie van Bla Bla Car: Teranga Go!. Agustín woont in Granada en heeft vanuit daar met zijn Spaanse collega Gustavo Gómez een internetplatform opgericht waar mensen contact met elkaar kunnen opnemen om samen met de auto van Spanje naar Senegal te reizen. “Veel Senegalezen hebben geen geld voor een vliegticket, dat kost gemiddeld 600 euro. Als je met de auto gaat dan kost het aan benzine nog geen 250 euro. Als je die kosten deelt kun je veel voordeliger je familie en vrienden in het vaderland bezoeken. Bovendien kunnen er op die manier ook pakketten vervoerd worden. Het project ontving een prijs tijdens het Festival de Startups van OuiShare, een wereldwijde organisatie voor deeleconomie. Een deel van de opbrengsten van Teranga Go! Wordt gebruikt voor sociale projecten in Senegal.

Khadim Seye werkte in Senegal in de bouw, hij schilderde huizen. Maar de verf die men in Senegal, Mali en de Ivoorkust gebruikt komt uit China en is van slechte kwaliteit. “Het zijn landen met een vochtig klimaat en binnen een jaar is de kleur verdwenen, het water komt door de muren en er ontstaat schimmel.” Toen hij naar Spanje kwam zag hij een mogelijkheid om zelf een verffabriek te beginnen. Het merk Betlux wordt in Spanje gemaakt en het is de bedoeling om de verf te exporteren naar landen in het oostelijk deel van Afrika. “We hebben al een lijst met potentiële klanten maar we krijgen de financiering niet helemaal rond. Ik denk dat het voor buitenlanders in Spanje nog moeilijker is dan voor Spanjaarden zelf, deuren worden eerder dichtgegooid. Mijn droom is werkgelegenheid scheppen in Senegal. Veel jongeren hebben plannen om de oversteek naar Europa te wagen, als ze een baan zouden hebben zouden ze het wel laten om hun leven in de waagschaal te leggen.”

De meerderheid van de Afrikaanse ondernemers in Spanje heeft kleine bedrijfjes waar ze samen met familieleden werken. “Veel van de immigranten hebben in hun vaderland ook een eigen bedrijfje gehad, het zijn ondernemers. Het probleem waar ze hier mee te maken krijgen is de bureaucratie, voor een buitenlander nog ingewikkelder dan voor de Spanjaarden zelf” aldus Isabel Nistal. Zij werkt bij Nantik Lum, een stichting die zich bezig houdt met het stimuleren van het ondernemerschap met als doel mensen weer deel uit te laten maken van de maatschappij. Via het project Confía worden vooral vrouwen uit andere landen geholpen. Er worden speciale workshops georganiseerd waar de vrouwen bijvoorbeeld leren hoe de bedrijfsadministratie in elkaar moet zitten. Het grootste probleem waar immigranten mee te maken krijgen is de verblijfsvergunning. Die wordt afgegeven onder de voorwaarde dat er een arbeidscontract is en als iemand dan besluit zzp-er te worden moet de hele papierwinkel opnieuw doorlopen worden. Er moet dan ook bewezen worden dat er gedurende een jaar lang minstens 532 euro per maand wordt verdiend. Het hele proces om de verblijfsvergunning om te zetten en dus legaal aan de slag te kunnen duurt minstens drie maanden. “Al die tijd kunnen ze dus geen geld verdienen, dat is onacceptabel” zegt Guillermo Guerrero van de bond voor zelfstandige ondernemers. “Buiten dat moeten ze aan criteria voldoen die ook voor veel Spanjaarden niet haalbaar zouden zijn. Ze moeten bewijs leveren dat ze minstens 6.390 euro op hun bankrekening hebben staan. Alle speciale regels voor immigranten zorgen er voor dat velen van hen de stap niet zetten terwijl ze dat wel zouden willen. De overheid moet de processen versimpelen want in 2015 liep de schatkist 189.491 euro mis omdat mensen hun premies en belastingen niet betalen. Er zijn natuurlijk mensen die uberhaupt niet van plan zijn om legaal te werken maar veel andere mensen zouden het liefst wel legaal werken.”

