Fietser, ken uw plek

BENIDORM. De gemeenteraad van Benidorm heeft een nieuwe verkeersverordening goedgekeurd. Daarin staat dat fietsers niet meer toegestaan zijn op de PaseoMaritimo de Poniente. Fietsen in die zone mag alleen op de fietspaden. In de verordening staat ook dat de maximumsnelheid op de fietspaden 20 of 30 kilometer per uur is, afhankelijk van het fietspad.

Er wordt steeds meer gefietst in Benidorm, volgens de gemeente is het dan ook de hoogste tijd om regels op te stellen. Zowel fietsers als voetgangers en automobilisten hebben geen jarenlange ervaring met de fiets in het verkeer en ook de steden zijn nog steeds niet helemaal ingericht op de fiets. Dat leidt tot overlast en soms zelfs gevaarlijke situaties. Aangezien de gemeente wel het gebruik van de fiets als vervoermiddel wil stimuleren worden er overal fietspaden aangelegd. Tot op heden was er echter weinig vastgelegd in de gemeentelijke verordeningen over wat wel en niet toegestaan is. Daarom is de Ordenanza de Movilidad aangepast. Daarin staat dat het voor fietsers niet meer toegestaan is om op de PaseoMaritimo de Poniente te fietsen. Ze moeten gebruik maken van de speciaal daarvoor in dat gebied aangelegde fietspaden. Als er geen ‘carrilesbici’ zijn moeten ze gebruik maken van de ‘ciclo-calles’, straten die zijn ingericht voor gebruik door fietsers en auto’s. In die straten is de maximumsnelheid voor iedereen 20 of 30 kilometer per uur. Auto’s moeten een afstand van minimaal 10 meter van een fiets houden. In de verordening staat ook vermeld dat fietsdragers aan de geldende veiligheidseisen moeten voldoen en dus voorzien moeten zijn van verlichting en op juiste wijze aan de auto verbonden moeten zijn. De wijzigingen in de verkeersverordening hebben hun oorsprong in de werkzaamheden aan de Avenida de la Armada Española. Die straat is voetgangersgebied geworden en is op verzoek van de bewoners alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

Bron: http://suscriptor.diarioinformacion.com/benidorm/2016/12/24/bicis-ciclo-calles/1842689.html