Feest van San Juan Alicante beleeft hoogtijdagen

ALICANTE. Wie vanaf vandaag in Alicante komt, zal verbaasd zijn over twee dingen. In de eerste plaats de verkeerschaos en het gebrek aan parkeerplaatsen, in de tweede plaats de vele grote satirische beelden die in de hele stad staan opgesteld en die een kopie zijn van de Fallas van Valencia.

Inderdaad, Alicante beleeft zijn feest van San Juan, het feest van de Hogueras of ‘Fogueres’ in het Valenciaans. In Alicante wordt de komst van de zomer met grote vreugdevuren gevierd. Hoguera is normaal de naam voor een brandstapel. Deze traditie is al eeuwen oud. De vreugdevuren waren een heidens landbouwritueel dat op de langste dag van het jaar werd gehouden. De Hogueras en de feesten zoals we ze nu kennen, stammen uit 1928. In dat jaar gaf de Spaanse regering een christelijke draai aan de heidense viering door het feest om te dopen tot een viering voor San Juan, Joannes de Doper. De Hogueras, papier-maché beelden die staan opgesteld in de hele stad, trekken bezoekers uit heel Europa om te genieten van de typisch Spaanse cultuur en atmosfeer.

Het feest duurt verschillende dagen en heeft veel te bieden voor zowel jong als oud, muziek, dans, spectaculair vuurwerk, fanfares, bloemenofferandes aan de Virgin del Remedio, ‘barracas’ (feesttenten) met typische hogueragerechten, optochten in de typische klederdracht…

Humoristisch feest

De papier-maché beelden, volledig gemaakt in brandbare materialen, worden in de verschillende wijken gebouwd op de pleinen en straten van de stad. De beelden geven op humoristische wijze de gang van zaken weer op cultureel en politiek vlak van het afgelopen jaar. Het zijn vaak enorme kunstwerken van soms wel twintig meter hoog. De winnaar van het vorige jaar mag het beeld bouwen op het plein voor het stadhuis.

De feesten starten met indrukwekkende ‘mascletá’s’. Een mascletá is een knalvuurwerk dat oorverdovende ritmische geluiden maakt, in tegenstelling tot het gewone vuurwerk. Dit soort vuurwerk dankt zijn naam aan masclets, (rotjes). Deze zijn verbonden door een lont en vormen een lijn van knalvuurwerk. Masclets zijn meestal opgehangen aan draden boven de weg of een plein.

In de nacht van 24 juni beëindigen de vuren van Alicante, die bekend staat als de ‘cremá’, de feestelijkheden. Om middernacht wordt vanaf het kasteel van Santa Bárbara, een monumentaal vuurwerk afgestoken, dat de start vormt voor de “cremá”, het verbranden van de tientallen prachtige beelden in de stad. De meest spectaculaire verbranding kan men meemaken in de straten rond het gemeentehuis. Het verbranden van het beeld geeft een enorme hitte af zodat de brandweerlieden de muren van de omliggende huizen moeten natspuiten. Na het roepen van “agua, agua, agua…” krijgt ook de toegestroomde mensenmassa de volle lading van de brandweerspuiten…

De volgende dagen kan je op de stranden van San Juan nog nagenieten van het vuurwerkfestival. Verschillende vuurwerkmakers strijden er onderling voor het mooiste vuurwerk.

Water en vuur

San Juan wordt op de meeste plaatsen aan de Spaanse kust gevierd. Water en vuur staan er centraal, van nachtzwemmen in de zee tot vreugdevuren en vuurwerk.

Aan de hele kustlijn kan men dan deze vreugdevuren vinden. In deze nacht mag iedereen een vreugdevuur maken op het strand. Iedereen neemt wat te eten en te drinken mee en zo ontstaat er een groot feest over de hele kustlijn van Spanje. Deze midzomernacht is de kortste nacht van het jaar. Kort voor middernacht nemen Spanjaarden een duik in de Middellandse Zee.

Er bestaan verschillende volksverhalen die vertellen dat wanneer je over het vuur of de golven springt je een wens mag doen. Wanneer je drie keer over het vuur springt, zijn al je zonden vergeven en zijn al je kwade geesten verdwenen. Die nacht je gezicht wassen in de zee maakt je mooier en in het verleden gingen vrouwen de zee in omdat het hen zou helpen zwanger te raken. Je weet maar nooit of het kan helpen… In Spanje is de zomer begonnen!

Bron: redactie