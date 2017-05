Experts wijten toename aan stijgend aantal gebruikers en gebrekkige infrastructuren Sterke toename omgekomen fietsers in verkeer

MADRID. Het aantal mensen dat de fiets als transportmiddel gebruikt in Spanje neemt toe, maar daarmee ook het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van verkeersongelukken waarbij fietsers betrokken zijn. Het aantal fietsdoden is de afgelopen zeven jaar zelfs verdubbeld.

Afgelopen weekend kwamen twee wielrenners om het leven als gevolg van een verkeersongeluk. Zij fietsen in een groepje van zes op de N-332 in de provincie Valencia tussen de gemeenten Oliva en Dénia (Alicante). Een 28-jarige automobiliste die van de andere kant kwam, week plotseling uit naar de andere weghelft en veroorzaakte daarmee het ongeluk. De 28-jarige Eduardo Monfort Gassent en de 50-jarige Luis Alberto Contreras kwamen direct om het leven. Drie anderen, Andrés Contreras (zoon van één van de dodelijke slachtoffers), Scott Gordon en José Antonio Albi raakten zwaargewond. Alleen Jaime Escortell ontsprong de dans. Hij ging voorop en wist het voetuig net te ontwijken door over de vangrail te springen. Later bleek dat de vrouw achter het stuur teveel alcohol op had. Zij kwam bovendien eerder in aanraking met justitie vanwege rijden onder invloed van alcohol en drugs. In 2013 werd haar rijbewijs al eens in beslag genomen. De vrouw wordt verdacht van tweemaal dood door schuld, drie delicten van nalatigheid met ernstige verwondingen tot gevolg en een delict tegen de veiligheid op de weg.

Vierhonderd doden

De twee doden van afgelopen weekend staan niet op zichzelf. Het afgelopen decennium kwamen er meer dan vierhonderd fietsers om het leven op de Spaanse wegen, zo blijkt uit cijfers van de verkeersdienst DGT. In zeven jaar tijd is het aantal doden zelfs verdubbeld: van 1.082 in 2009 naar 2.013 in 2.015 als het gaat om het aantal doden dat viel op wegen buiten de steden en dorpen en van 2.387 naar 5.173 als het gaat om doden die vielen in de steden in het land. Tegelijkertijd is het aantal gewonden ook gestegen, met 33 procent van 489 in 2009 naar 652 in 2015. De meeste doden komen om bij ongevallen buiten de steden (82 procent), terwijl de meeste ongevallen plaatsvinden in de steden (72 procent).

De toename van het aantal doden is deels het gevolg van het toegenomen aantal Spanjaarden dat gebruik maakt van de fiets. ‘Dit voertuig wordt steeds vaker gebruikt, of het nu is als transportmiddel of om te sporten’, aldus Luis Montoro, als hoogleraar Verkeersveiligheid verbonden aan de Universiteit van Valencia. Dat blijkt ook uit de cijfers: jaarlijks worden er tegenwoordig meer dan een miljoen fietsen verkocht in Spanje. ‘Maar tegelijkerheid ontbreekt het aan strategie en institutionele maatregelen’. Hij wijst op de gebrekkige infrastructuren voor fietsers, zeker op wegen buiten de steden. Daarnaast stelt hij dat veel fietsers niet goed op de hoogte zijn van de verkeersregels.

Terugdringen

‘We moeten voorzichtig zijn en geen onrust creëren’, vindt Manuel Martín, technisch directeur van ConBici, een platform dat opkomt voor de rechten van fietsers. Martín wijst erop dat het aantal doden het afgelopen jaar nagenoeg gelijk is gebleven. ‘Talloze studies tonen aan dat de toename van het gebruik van de fiets, het aantal ongelukken juist terugdringt, omdat dat betekent dat er minder auto’s circuleren en omdat automobilisten dan beter zijn ingesteld op hun aanwezigheid.’

Volgens Perico Delgado, winnaar van de Tour de France, was er in 2015 sprake van een flinke stap achteruit als het gaat om de bescherming van fietsers en wielrenners. Dat jaar werden namelijk overtredingen als gevolg van ‘lichte nalatigheid’ uit het Strafrecht gehaald. ‘Daarmee werd in feite het bericht afgegeven dat dit soort ongelukken er niet toedoen.’ Het gevolg was bovendien dat overtreders er vaak zonder straf van afkomen, zoals het geval was bij de echtgenoot van Anna González, een fietser die om het leven kwam nadat hij door een vrachtwagen was aangereden. De chauffeur was er na de aanrijding vandoor gegaan en bleef ongestraft, omdat er volgens de wetgeving sprake was van een ‘lichte overtreding’. Ana González diende twee maanden geleden 200.000 handtekeningen in bij het Congres opdat de wetgeving weer wordt herzien.

Voorlopige hechtenis

De automobiliste die vermoedelijk het ongeluk van afgelopen weekend veroorzaakte, is direct gearresteerd en op laste van de rechter in voorlopige hechtenis genomen. De drie gewonden liggen nog altijd op de intensive care. In Javea, de gemeente waar de groep fietsers woonachtig was, zijn drie dagen van rouw afgekondigd ter nagedachtenis van de twee dodelijke slachtoffers. (A/V)

(Bron: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/08/valencia/1494241446_407371.html en http://politica.elpais.com/politica/2017/05/08/actualidad/1494241879_927343.html)