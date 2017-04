E-commerce uitdaging voor logistiek BARCELONA. De enorme groei van aankopen via internet betekent dat er steeds meer pakketjes vervoerd moeten worden. Er worden dan ook steeds meer distributiecentra in heel Spanje gebouwd. In Barcelona wordt dit jaar het vierde distributiecentrum van Amazon opgeleverd, er is daar sprake van meer activiteit dan in Madrid en dat is terug te zien in de vraag om bouwgrond op de industrieterreinen.