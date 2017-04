Enorm populair feest Moros y Cristianos in overvloed

ALICANTE. Eind april heeft men een ruime keuze voor wie de spectaculaire feesten van Moros y Cristianos wil bijwonen. In de provincie Alicante zijn er niet minder dan vier: het als Internationaal Toeristisch Evenement uitgeroepen feest in Alcoy, de tot Nationaal Toeristisch Evenement verklaarde feesten in Banyeres de Mariola, maar ook in San Vicente del Raspeig en Onil zijn ze zeker het bekijken waard. In onze culturele agenda kunt u de programma’s van deze feesten bekijken.

Het feest van de moren en christenen ontstond als herinnering aan de meest epische periode uit de Spaanse geschiedenis, de herovering van de gebieden die door de moren waren ingenomen nadat ze in 711 vanuit Afrika op het Iberisch Schiereiland waren geland. Langs de kust beeldt men vaak de strijd uit tussen moorse piraten en de bevolking in de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw.

Het feest is enorm populair en wordt ondertussen ook gehouden in sommige plaatsen van de provincies Valencia en Murcia en in de deelstaten Castilla-La Mancha en in oostelijk Andalucía. De bekendste feesten zijn die van Alcoy en met veel pracht en praal worden ze ook gehouden in Villajoyosa, Banyeres de Mariola en Villena.

Het feest op zich kende echter pas een reusachtige uitbreiding in de laatste helft van de twintigste eeuw, vooral na de Spaanse burgeroorlog. De onderlinge na-ijver tussen de Spaanse dorpen om toeristen te lokken met speciale feesten is daar niet vreemd aan, naast de na-ijver tussen de diverse buurdorpen om toch maar de grootste, mooiste en indrukwekkendste feesten te kunnen bieden.

De vaste onderdelen zijn, buiten de gala-optocht, de ambassades waarbij gepalaberd wordt over de overgave van het kasteel, de gevechten om dat kasteel, het oorverdovend buksengeknal, de processie met het beeld van de heilige ter wiens ere het feest wordt gehouden, de andere optochten en vooral de nachtelijke feesten in de ‘kabilas’, de clubhuizen van de filaes. Plaatselijk kunnen er meer of minder zaken bijgevoegd of weggelaten worden en duurt het feest tussen één dag of een hele week.

