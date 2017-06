Eis: betere salarissen en arbeidsvoorwaarden Staking rijexaminatoren treft duizenden leerlingen

MADRID. Duizenden leerlingen die het examen voor hun rijbewijs hadden gepland de komende tijd, zullen moeten wachten, want rijexaminatoren in het hele land staken sinds afgelopen maandag. De examinatoren eisen betere salarissen en arbeidsvoorwaarden.

De staking duurt mogelijk nog tot en met 31 juli en vindt plaats op maandagen, dinsdagen en woensdagen, de dagen dat doorgaans de meeste rijexamens worden afgenomen. Op de negentien aangekondigde stakingsdagen zullen naar schatting tussen de 85.000 en 133.000 leerlingen die hun examen hadden gepland, niet kunnen afrijden.

Volgens de Verkeersdienst DGT werden afgelopen maandag 4500 examens afgelast vanwege de staking, 74 procent van de geplande examens. De bond voor examinatoren Asextra denkt dat het om veel grotere aanrallen gaat: zevenduizend examens zouden niet zijn doorgegaan.

In het meest extreme geval zou één op de vier personen die een rijbewijs type B wil halen, getroffen worden door de staking. Dat percentage is gebaseerd op de gegevens uit 2016, toen er in totaal 488.895 leerlingen slaagden voor dit type rijbewijs.

Conflict

Momenteel zijn er in Spanje zeshonderd examinatoren werkzaam, dat zijn er driehonderd minder dan voor de crisis. Als de coördinatoren worden meegerekend, die eveneens staken, gaat het om 751. De examinatoren nemen gemiddeld dertien examens per dag af. Volgens Asextra bedraagt het gemiddelde salaris dat zij verdienen zo’n 1200 euro.

Het conflict tussen de examinatoren en de vakbond dateert uit 2015, toen er ook al werd gestaakt. Destijds beloofde de DGT dat de salarissen en arbeidsvoorwaarden zouden worden verbeterd, maar volgens de voorzitter van Asextra, Joaquín Jiménez, is er niets veranderd. De stakers hebben aangekondigd tot eind augustus het werk neer te leggen, als de DGT niet met een respons komt.

José Miguel Báez, voorzitter van de Confederatie voor Rijscholen (CNAE) stelt dat het gaat om een ‘conflict wat prima vermeden had kunnen worden’ en ervoor heeft gezorgd dat het beroep van rijexaminator momenteel niet bepaald aantrekkelijk wordt gevonden. Asextra spreekt bovendien van een ‘verborgen privatisering’ van de sector. Volgens de bond worden er geen examinatoren opgeleid en Báez bekritiseert dat de vacatures worden opgevuld met ambtenaren die van Defensie komen.

‘Dat is logisch’, beargumenteert een woordvoerder van de DGT. ‘Ze moeten deelnemen aan een openbaar examen en in dit geval gedurende elf weken een opleiding volgen’. De vakbond wijst erop dat dit eerder ook al werd gedaan met postbedrijf Correos en met Defensie. De verkeersdienst geeft toe dat er in 2015 verbeteringen zijn beloofd, maar wijst erop dat de onderhandelingen destijds niet alleen golden voor examinatoren, maar ook voor andere groepen. ‘En we kunnen niet alles aan hun geven’, aldus de DGT.

Duurder

Volgens de CNAE is één van de gevolgen van de staking dat het duurder wordt voor leerlingen om een rijbewijs te bemactigen, omdat ze vanwege de vertragingen extra lessen moeten nemen. In sommige gevallen zullen ze maanden moeten wachten op een volgende kans.

De kosten voor een rijexamen in Spanje bedragen 90,30 euro. In 2016 haalde de DGT hiermee in totaal 114 miljoen euro op. De winst bedroeg 70 miljoen euro. (A/V)

(Bron. http://www.elmundo.es/motor/2017/06/20/594858cfca474147788b4663.html)