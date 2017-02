Eiland kampt al jaren met tekorten Leven op Ibiza te duur voor agenten

IBIZA. Het valt niet mee om politieagenten te vinden die op het eiland Ibiza willen werken. De voornaamste reden daarvoor is het salaris dat agenten ontvangen. Met huurprijzen die in de winter al gemiddeld 1600 euro per maand bedragen en in de zomer bovendien nog eens verhoogd worden, vinden ze het eiland veel te duur. Opvallend genoeg kost de politie op de Balearen Binnenlandse Zaken veel minder dan op de Canarische Eilanden, waar agenten veel meer ontvangen.

De socialist Vicent Torres, politiek leider op het eiland, drong afgelopen week opnieuw bij de afgevaardigde van de centrale regering María Salom aan op een oplossing voor ‘dit structurele probleem waar het eiland mee te maken heeft vanwege het tekort aan agenten’. Het is niet voor het eerst dat het probleem wordt aangekaart. Al zeker vier bestuursperioden probeert Ibiza iets aan het tekort aan agenten te doen, maar tot op heden is er nog altijd geen oplossing.

Volgens de cijfers zou het korps op het feesteiland uit 287 agenten moeten bestaan, maar in werkelijkheid zijn dat er slechts 241. Volgens de hoogste baas van het korps, Antonio Emilio Jarabo is die bezetting van bijna 84 procent ‘gemiddeld’. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal plekken binnen het korps werd vastgelegd in 2007, tien jaar geleden, toen het eiland zo’n 100.000 bewoners telde. Tegenwoordig is dat aantal toegenomen tot 150.000 en in de maand augustus worden zelfs aantallen van 400.000 personen gehaald.

Kosten voor huisvesting

Salom bevestigt dat de kosten voor huisvesting de voornaamste drempel vormen in combinatie met het feit dat agenten op het eiland geen extra’s ontvangen, zoals op de Canarische Eilanden wel het geval is, vanwege de afstand tot het vasteland. Hij heeft dit ook al eens persoonlijk aangekaart bij de minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, die gezegd zou hebben er een prioriteit van te zullen maken. Andere bronnen denken echter dat het tekort komende zomer nog niet opgelost zal zijn.

Een agent van de lokale politie die al tien jaar een flat met drie kamers verhuurt aan agenten stelt dat er altijd sprake is van verloop. ‘Ze blijven de tijd die ze moeten blijven en vragen dan of ze kunnen worden overgeplaatst.’ Tot op heden heeft geen van zijn huurders besloten om op het eiland te blijven.

Het tekort aan agenten heeft onvermijdelijk tot gevolg dat de criminaliteit op het eiland, lastiger aan te pakken is. In 2015 vonden 862 woning- en auto-inbraken plaats, gemiddeld meer dan twee per dag.

Een agent op Tenerife op Las Palmas ontvangt per maand 137 euro extra vanwege het feit dat zijn standplaats niet op het vasteland ligt en nog eens 323 euro voor huisvesting. Op de Balearen liggen die bedragen veel lager met 138 en 81 euro. Daarbij komt nog eens dat Ibiza een stuk duurder is dan Mallorca en Menorca. Maar zelfs als agenten op de Balearen evenveel zouden ontvangen als hun collega’s op de Canarische Eilanden, zou dat nog niet genoeg zijn om de huur mee te kunnen betalen. En de problematiek treft niet alleen agenten, maar bijvoorbeeld ook ambtenaren en medisch personeel in publieke ziekenhuizen. (A/V)

(Bron: http://www.elmundo.es/baleares/2017/01/26/5888fde5ca4741b81d8b4694.html)