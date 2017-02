Door verbeterde technieken eerder ontdekt Aantal kankergevallen overstijgt nu al verwachting voor 2020

MADRID. Het aantal kankergevallen in Spanje stijgt vele malen harder dan verwacht. Vergrijzing, consumptie van tabak, alcohol en overgewicht in combinatie met weinig lichaamsbeweging zijn daar de voornaamste oorzaken van. In 2015 kwamen er bijna een kwart miljoen nieuwe gevallen bij. Daarmee werden de schattingen die aanvankelijk voor 2020 werden gedaan op basis van de bevolkingsgroei al met duizend gevallen overschreden.

In 2015 werden 148.827 mannen en 98.944 vrouwen met kanker gediagnosticeerd. De meest voorkomende soorten zijn darm-, prostaat, long-, borst-, blaas-, en maagkanker. Wereldwijd komt maagkanker het meest voor, gevolgd door borst-, darm-, prostaat, maag-, en leverkanker.

Deze feiten staan te lezen in het Kankerrapport Spanje 2017, dat werd gepubliceerd ter gelegenheid van Wereld Kanker Dag op zaterdag 4 februari. Hieruit kan worden geconcludeerd dat kanker nog altijd een van de meest progressieve ziekten is en een belangrijke doodsveroorzaker in onze maatschappij. In 2012 werden wereldwijd 14 miljoen mensen door kanker getroffen. Die cijfers nemen bovendien alleen maar toe.

Tumoren eerder ontdekt

Dat er meer gevallen in Spanje worden ontdekt komt mede door de bevolkingsgroei, maar ook door het feit dat tumoren vanwege verbeterde technieken eerder worden ontdekt. Hoe ouder mensen worden, hoe meer risico ze lopen op een tumor, met name in de leeftijd van 55 tot 59 jaar blijkt dit het geval te zijn. Op basis van de cijfers kan geconcludeerd worden dat in Spanje één op de twee mannen en één op de drie vrouwen tijdens zijn of haar leven kanker zal krijgen. Echter wil dat niet zeggen dat ze ook aan kanker zullen overlijden, de overlevingskansen worden steeds groter, hoewel er vooral voortgang wordt gemaakt als het gaat om darmkanker en borstkanker.

In 2014 kwamen in het land 106.039 personen om het leven als gevolg van kanker. Longkanker blijkt de belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door darmkanker, alvleesklierkanker, borstkanker en prostaatkanker. Binnen sommige leeftijdsgroepen is kanker zelfs de belangrijkste doodsoorzaak, nu het aantal doden als gevolg van hart- en vaatziekten afneemt.

Levensstijl

Volgens deskundigen is een groot aantal kankergevallen onnodig. Door een andere levensstijl kan kanker vermeden worden. Hierbij is lichaamsbeweging een belangrijke factor, zeer beperkt alcoholgebruik, niet roken en een gezond gewicht. Zo zorgt overgewicht ervoor dat het risico op acht soorten tumoren toeneemt. Vrouwen die tijdens de menopauze borstkanker of baarmoederhalskanker krijgen, hebben hier beduidend meer risico op in het geval van overgewicht.

De gezondheidszorg richt zich in de strijd tegen kanker steeds meer op het veranderen van de levensstijl van mensen om de ziekte te voorkomen. Behandelingen zijn een dure aangelegenheid en het is niet zeker of de overheid voor de kosten kan opdraaien als het aantal gevallen verder gaat toenemen. Volgens sommigen worden er op grote schaal veel te dure behandelingen uitgevoerd, die maar weinig tot niets opleveren. De komende jaren zal hierover een debat moeten worden gevoerd. Dat stelt onder meer Miguel Martín, voorzitter van de SEOM, de Spaanse Sociëteit voor Medische Oncologie. Hij vindt dat er te weinig aandacht is voor de opmars van de ziekte en is van mening dat daar verandering in moet komen. Een probleem daarbij is dat er geen betrouwbare registers zijn in het land, waarin alle gevallen worden opgenomen. Volgens Martín is dat een eerste stap en kan de politiek zich vervolgens pas buigen over oplossingen. (A/V)

