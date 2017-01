Docenten mogen telefoon leerlingen afpakken en controleren

SEVILLA. De Junta de Andalucía heeft nieuwe maatregelen genomen om het cyberpesten tegen te gaan. Er is een uitgebreid protocol opgesteld om kinderen te beschermen, het meest opvallende is dat docenten nu officieel toegestaan wordt de telefoon van pesters in beslag te nemen. Ze mogen de inhoud van de telefoon checken en ouders hoeven nergens toestemming voor te geven. Andalusië is hiermee de eerste deelstaat die een plan van aanpak tegen cyberpesten heeft.

Deze week besloot de dertienjarige Lucia uit Murcia een einde aan haar leven te maken. De politie onderzoekt nu of haar zelfmoord te maken heeft met het feit dat ze gepest werd. Ze werd zowel op de basisschool als op de middelbare school gepest en toen haar ouders haar naar een andere school overplaatsten hield ook daar het gepest niet op. Pesten is van alle tijden en de gevolgen voor de slachtoffers zijn levenslang. Met de komst van internet is er een nieuwe vorm van pesten bijgekomen: het cyberpesten. Bedreigingen, het verspreiden van leugens, filmpjes en foto’s van slachtoffers via sociale media komen steeds vaker voor. Docenten, ouders en de overheid proberen een einde aan het pesten te maken maar dat is geen makkelijke klus. De Junta de Andalucía heeft een nieuw protocol opgesteld om het cyberpesten aan te pakken. Alle scholen ontvangen dit protocol en dienen dit te integreren in het al bestaande regelement om pesten tegen te gaan. Cyberpesten wordt gedefinieerd als het publiceren of doorsturen van berichten waarin bedreigingen worden geuit, valse geruchten worden verspreid, persoonlijke informatie wordt gegeven of de intimiteit van iemand te compromitteren met als doel de persoon in kwestie te vernederen, het publiceren van foto’s of video’s die als beschamend kunnen worden beschouwd op websites of sociale media, het creëren van een profiel op naam van het gepeste kind en het verspreiden van berichten die een seksuele inhoud hebben. In het protocol wordt onderscheid gemaakt tussen cybermisbruik tussen volwassenen en kinderen (meestal van seksuele aard) en tussen kinderen onderling.

Er wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de symptomen waar docenten op moeten letten. Het feit dat het pesten via internet gebeurt betekent dat er geen directe getuigen zijn, zoals dat bijvoorbeeld bij het in elkaar slaan van een leerling wel vaak het geval is, en de pester redelijk anoniem kan blijven. Slachtoffers melden het gepest vaak niet omdat ze bang zijn dat hun ouders hun mobiele telefoon afpakken of hen de toegang tot internet verbieden zodat ze niet meer direct geconfronteerd hoeven te worden met het gepest. Uit onderzoek van gespecialiseerde psychologen die met de Junta de Andalucía samenwerken blijkt dat de gepeste kinderen vaak de berichten en foto’s van hun telefoon verwijderen zodat hun ouders er niet achter kunnen komen dat ze gepest worden. Op die manier gaat er dus ook bewijsmateriaal verloren.

Behalve dat er op scholen steeds meer gelet wordt op de signalen van pesten, al dan niet via internet, probeert men dit ook te voorkomen. In de schoolreglementen staan de gedragsregels voor personeel en leerlingen opdat er een prettig en veilig klimaat wordt gecreëerd waar iedereen wel bij vaart. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan omgangsvormen en vrijwel iedere school heeft een psycholoog of maatschappelijk werker in dienst. Waar vroeger nog vooral gedacht werd dat de gepeste leerling weerbaarder moest worden of dat de oplossing lag in het overplaatsen naar een andere school doet men er nu veel meer aan om het pestgedrag zelf aan te passen. Er wordt een integrale aanpak toegepast om het pestprobleem te voorkomen of op te lossen. Door veranderingen in de wetgeving kunnen pesters nu ook aangeklaagd worden en zelfs scholen die niet voldoende gedaan hebben om het pesten te voorkomen of op te lossen kunnen door de rechter ter verantwoording worden geroepen. De Junta de Andalucía geeft nu docenten het recht om de mobiele telefoon van de pester af te pakken, de inhoud hiervan te bekijken en het internetgebruik van op school gebruikte apparatuur te controleren. Daarvoor is geen toestemming van de ouders nodig en er staat nergens vermeld wat de termijn voor deze maatregel is. Als een docent of schoolleiding het nodig vindt kunnen ze aangifte doen bij de politie en contact opnemen met de kinderrechter opdat die kunnen ingrijpen. De rest van de maatregelen die in het protocol worden vermeld zijn gericht op het voorkomen van pesten, het adviseren van de gepeste leerling om niet in te gaan op provocaties, de inhoud te bewaren als bewijslast, de pester te blokkeren en aangifte te doen. Bovendien kan er een leerling worden aangesteld als ‘cyberhelper’ van de gepeste leerling om deze te helpen om samen een einde aan het pesten te maken.

De gedeputeerde van Onderwijs, Adelaida de la Calle, vindt dat het afpakken van de mobiele telefoon geen drastische maatregel is. Volgens haar is het nodig dat scholen weten dat ze over de mogelijkheid beschikken om dit te doen. Vooral omdat er de laatste jaren steeds vaker sprake is van pesten via Facebook, Tuenti en Twitter. Ondanks die stijging wil ze geen paniek zaaien, cyberpesten maakt 0,03% van het totale aantal gevallen van pesten dat gemeld wordt. Maar om het aantal gevallen niet verder te laten oplopen is er een speciaal team opgericht waarin mensen van de onderwijsinspectie, politie en psychologen zitten. Zodra er melding gemaakt wordt van cyberpesten zal dit team de zaak uitzoeken en met aanbevelingen komen. De Junta de Andalucía is de eerste regering in Spanje die met een speciaal reglement voor cyberpesten komt.

