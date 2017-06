Dit jaar al 26 dodelijke slachtoffers Fietsers: slachtoffers of roekelozen?

ALICANTE. Twintig rijwegen in de Comunidad Valenciana zagen dit jaar al 26 doden en duizenden gewonden onder de fietsers die van deze wegen gebruik maken. Dozijnen fietsers kwamen de afgelopen week in Valencia betogen voor meer veiligheid op de wegen en een ramp zoals enkele weken geleden tussen Denia en Oliva in de toekomst te vermijden. Afgelopen zondag waren ze aanwezig in Torrevieja om hun ongenoegen te uiten over deze gang van zaken.

“Men ziet ons als een hinder, maar we zijn alleen maar mensen met een zwak voertuig” zegt één van de fietsers. “De autobestuurders hebben niet het minste respect voor ons”, verklaart een ander. “Automobilisten denken dat de rijweg alleen maar voor hen gemaakt is”, klaagt een derde.

De irritatie bij de fietsers is groot na enkele weken van aanrijdingen en dodelijke slachtoffers. Men eist van de Valenciaanse regering dringende maatregelen. En wat denken de automobilisten?

“De fietsers zijn de enigen die zich niet aan de verkeersregels houden. Ze rijden in groep en nemen de hele rijweg in beslag. Dan zeuren ze dat je geen anderhalve meter afstand houdt bij het inhalen.”

“Overal legt men steeds meer fietspaden aan, maar die jongens blijven gewoon op de rijweg rijden alsof er geen fietspad bestaat. En dan maar janken als er wat gebeurt.” “Een paar fietsers, daar is de weg voor gemaakt. Niet om met twintig of dertig het verkeer op te houden.” Tegenstellingen in de uitlatingen van twee kanten. Wederzijdse beschuldigingen. Maar ondertussen blijven er doden vallen. “Men moet begrijpen dat een fietser een zwak en weerloos weggebruiker is”, zegt José Saurí, afgevaardigde van Cicloturismo van de Federación de Ciclismo de la Comunitat (FCCV). Afgelopen jaar kreeg de federatie te maken met meer dan 8000 (achtduizend!) ongevallen met fietsers. “Als er geen doden vallen komt het niet in de krant, maar het zijn feiten”, benadrukt hij. Er is wel werk aan de winkel wat de wetgeving betreft. De Comunidad Valenciana is een geliefkoosd oord voor wielertoeristen, vooral Calp en omgeving, die in België ondertussen de naam hebben gekregen van ‘wielerterroristen’. Precies Calp maakte veel werk van de infrastructuur voor fietsers, heeft een uitgebreid net van fietspaden en werkt die nog steeds verder uit. Maar ook hier gemor langs beide zijden. “Die jongens met publiciteit op hun trui negeren gewoon die fietspaden en blijven op de rijweg rijden”, zegt een automobilist. “De fietspaden zijn smal en hinderlijk”, reageren de fietsers. Een begrip van beide zijden zou volgens de federatie heel welkom zijn, want de oorlog tussen fietsers en automobilisten gaat in stijgende lijn.

Nederland

Een ruime meerderheid van de Nederlanders bestempelt fietsers als asociale weggebruikers. Uit een onderzoek van bureau MWM2 in opdracht van BNR Nieuwsradio vindt 70 procent dat fietsers zich onvoldoende aan de verkeersregels houden, door onder meer met z’n tweeën of zelfs drieën naast elkaar te fietsen. Wielertoeristen maken het volgens het onderzoek het bontst. “Echt gevaarlijk wordt de fietsende medemens niet gevonden”, zegt onderzoeker Matthijs Wolters tegen BNR. Andere weggebruikers ergeren zich het meest aan hinderlijk gedrag. Nieuwe verkeersregels hebben volgens hem weinig zin. Alleen een gedragsverandering kan verbetering brengen. Wolters: “De irritatie zal toch wel blijven. Ik denk dat wat beter op elkaar letten geen kwaad kan.”

België

Koppen die de wereld op hun kop zetten. ‘Fiets is het gevaarlijkste vervoermiddel voor kinderen,’ was de hoofdtitel in vele Vlaamse kranten (bv. Nieuwsblad, Knack). De Morgen ging nog verder met ‘Fiets 63 keer zo gevaarlijk als meerijden in auto van ouders’. De cijfers worden louter en alleen geïnterpreteerd vanuit de rol van het slachtoffer en men schept de illusie dat enkel het slachtoffer verantwoordelijkheid draagt bij een ongeval. De onderliggende boodschap luidt dus eigenlijk ‘Ouders, breng je kinderen met de auto naar school, dat is veel veiliger dan hen te laten fietsen.’ In België wordt de fietser steeds meer beschermd en wordt geleidelijk aan een vrijbuiter. Hij mag op de voetpaden, mag éénrichtingstraten verkeerd inrijden en binnenkort mag hij ook door rood stoplicht. Precies maatregelen die ongevallen in de hand werken, volgens Touring Wegenhulp.

Spanje

In tegenstelling tot België mogen de fietsers hier niet op het trottoir rijden, een éénrichtingsstraat verkeerd inrijden en een rood licht negeren. Wie in Spanje met een fiets de openbare weg op gaat moet voor- en achterlicht hebben en dit gebruiken in tunnels en vanaf zonsondergang. Ook een bel is verplicht en een reflecterend element. Bij gebrek wordt een boete van 200 euro opgelegd. Ook voor fietsers geldt dat men niet mag rijden onder invloed van alcohol of drugs, niet zonder handen aan het stuur mag rijden, niet mag telefoneren onder het rijden, met boetes tot 500 euro.

Fietsers mogen met maximum twee naast elkaar, maar waar de zichtbaarheid beperkt is moeten ze in file van slechts één rijden. Automobilisten moeten bij het inhalen van een fietser vaart minderen en anderhalve meter afstand houden. Op een fietspad hebben fietsers ALTIJD voorrang. Ook als een automobilist afslaat moet hij een fietser die rechtdoor rijdt voorrang geven.

Maar het stopt niet

Afgelopen zondag werden twee jongeren het slachtoffer van een automobilist. De jongens, allebei vijftien jaar oud, reden met hun mountainbike over de CV-741 op het grondgebied van Teulada, bij het gehucht Benimarco, toen ze werden aangereden door een bestelwagen die op het trottoir reed en de twee jongens tegen de grond smakte, waarna hij verder reed. De jongens werden door hun ouders naar het ziekenhuis gebracht waar gelukkig geen ernstige verwondingen werden vastgesteld. Zo konden verklaren dat het om een donkerblauwe bestelwagen ging. De politie heeft een oproep gedaan voor het vinden van eventuele getuigen of mensen die in de buurt iemand met een donkerblauwe bestelwagen kennen.

