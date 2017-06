Delegatie heeft ontmoeting met Procureur-Generaal, slachtoffers en de Kerk Brussel doet onderzoek naar babyroof vorige eeuw

BRUSSEL. Eind vorige maand reisde een delegatie van Europarlementariërs af naar Madrid in verband met het onderzoek naar gestolen baby’s in Spanje tussen de jaren veertig en de jaren negentig van de twintigste eeuw. Spanje zelf bestemde 100.000 euro binnen de begroting van dit jaar voor het onderzoek.

Het doel is om het onderzoek naar de zaak van de gestolen baby’s te heropenen. In het verleden werden duizenden aangiftes gedaan tegen een netwerk dat pasgeborenen zou hebben verkocht in heel Spanje, terwijl tegen de biologische moeder werd gezegd dat hun baby was overleden tijdens of vlak na de geboorte. Daartoe had de groep Europarlementariërs een ontmoeting met Procureur-Generaal José Manuel Maza, de openbaar aanklager, vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, van de betreffende commissie binnen het Congres en van de Katholieke Kerk in het land.

De Britse afgevaardigde Jude Kirton-Darling leidt het onderzoek. ‘Mijn persoonlijke mening is dat er sprake is van tegenstrijdige bewijzen, zelfs als het gaat over de omvang van dit schandaal en de vraag of het alleenstaande zaken betreft of georganiseerde handel.’ Ze legt uit dat de slachtoffers, of vermeende slachtoffers, geen enkel vertrouwen hebben in de politieke en religieuze autoriteiten. ‘Ze moeten voldoen aan een lange lijst voorwaarden om als slachtoffer te worden gezien, wat in feite betekent dat ze zelf het bewijs moeten leveren en daarnaast worden ze gedwongen hun eigen zaken te onderzoeken zonder de juridische of psychologische hulp. Er zijn stappen gezet sinds het schandaal in 2009-2010 aan het licht kwam, maar er kan nog veel worden gedaan om de slachtoffers te helpen. Het is duidelijk dat het schandaal de meest wrede ongeheelde historische wond is van de Burgeroorlog en de Franco-dictatuur.’

Afgevaardigde Rosa Estarás namens de Partido Popular geeft aan dat tijdens de ontmoetingen is verteld dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een georganiseerd netwerk ging. ‘Het klopt dat de slachtoffers daar anders over denken en dat er verschillende visies zijn. Maar dat dit het gevolg is van de Burgeroorlog, is niet bewezen.’ Het rapport waarin de resultaten van de ontmoetingen eind mei worden opgenomen zal de komende maanden verschijnen.

Meer dan tweeduizend zaken

In 2011 deden 261 personen aangifte via de Nationale Vereniging van Gedupeerden van Onwetmatige Adopties. Op dat moment kwam er aandacht voor de zaak. Sindsdien hebben de verschillende provinciale afdelingen van het OM in totaal 2095 meldingen ontvangen. Ruim vijfhonderd daarvan zijn inmiddels in behandeling genomen, maar de tijd dringt. De non Sor María, één van de hoofdverdachten binnen het vermeende netwerk, kwam in 2013 te overlijden. Een arts die vermoedelijk eveneens betrokken was en in staat van beschuldiging werd gesteld, is in afwachting van zijn proces.

‘We geloven helemaal nergens meer in’, aldus de woordvoerder van de vereniging SOS gestolen Baby’s, waarbij vierhonderd getroffen gezinnen zijn aangesloten. ‘Er komt een moment dat we geen woorden willen, maar daden’.

‘Er is sprake van demoralisatie’, stelt Enrique Villa, advocaat van één van de belangenverenigingen. Hij had eveneens een ontmoeting met de afvaardiging vanuit Brussel. ‘We zijn sterk begonnen, maar daarna is er weinig gebeurd, omdat de OM de zaken heeft gearchiveerd en het geld kost om een advocaat in te huren. De staat zou het mogelijk moeten maken om zaken te melden en advocaten ter beschikking moeten stellen, zoals ook het geval is bij slachtoffers van huiselijk geweld. Alles komt nu neer op de financiële mogelijkheden van de slachtoffers en dat kan niet.’

De Openbaar Aanklager op zijn beurt onderstreept dat er hard wordt gewerkt om de zaak op te helderen en dat er wordt gezocht naar manieren om de aangiften niet te laten verjaren. De vertegenwoordigers uit Brussel zullen in hun rapport aanbevelingen doen met betrekking tot het handelen van het OM en de staat.

‘De Katholieke Kerk heeft toestemming gegeven om de archieven te openen onder bepaalde voorwaarden die te maken hebben met de bescherming van persoonsgegevens’, aldus Kirton-Darling. De Kerk zou over gegevens kunnen beschikken die kunnen helpen om zaken op te helderen. (A/V)

(Bron: http://politica.elpais.com/politica/2017/06/02/actualidad/1496424386_208833.html)