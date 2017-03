De Ontmoeting

Elke maand in 2017 vindt een Ontmoeting plaats met een aan de Costa Blanca werkzame Nederlandstalige medicus. Daarin wordt een poging gedaan om te ontdekken wie zij zijn en waarom zij hun werk doen hier aan de Costa Blanca? Waarom kozen zij voor het door hen gekozen specialisme en wat zijn daarin de belangrijkste vernieuwingen in de laatste 5 jaar? Hoe blijven zij op de hoogte van die laatste ontwikkelingen en wat voor rol spelen de farmaceutische industrie en de zorgverzekeringsmaatschappijen daarin? Wat is een goede medicus. Hoe denken zij over het huidige belang van de door hen afgelegde eed van Hippocrates, waarin zij naast “het zorgen voor de zieken en hun gezondheid bevorderen” ook beloofden dat zij ”het lijden helpen verlichten”, en onderkennen dat lijden vandaag de dag en in Spanje en Noord Europa nogal wat verschillende interpretaties kent? Hoe denken zij over de afgelegde eed “Ik luister naar de patiënt, zal hem goed inlichten en ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd”. Hoe denken zij over het belang van privacy en het z.g. Elektronisch Patiënten Dossier, en is de verwachting dat over 20 jaar de dood door kanker en hartfalen de wereld uit zal zijn?

In deze Ontmoeting komt huisarts Max Meertens van Clinica Benissa aan het woord.

“Tijd nemen, de goede vragen stellen en van top tot teen bekijken is van essentieel belang in mijn vak” zegt Max Meertens als antwoord op mijn vraag, “wat is een goede huisarts?”. De z.g. `klinische blik´ die veel verder reikt dan het heten van een warm welkom is voor mij van groot belang maar dit zogenaamde observerende vermogen lijkt tegenwoordig door de druk van allerlei oorzaken, waarin geld en tijd de belangrijkste lijken, een met uitsterven bedreigd geneeskundig instrument te worden. De vorm van het gezicht, de ogen, de lichaamshouding en de geur en kleur kunnen informatie geven waardoor ik het aan mij voorgelegde probleem beter ga begrijpen. Visuele informatie die ik op een computerscherm, in eerste instantie, niet of nauwelijks terugvindt. Natuurlijk heb je de op het Internet vastgelegde kennis nodig om samen met de patiënt tot een goede behandeling te komen. Maar als je voor de intro van het consult te weinig tijd uittrekt en vooral als je die eerste nu eenmaal enige tijd vragende observatie niet zorgvuldig doet en daardoor niet kan delen met verdere behandelaars en/of geneeskundig personeel dan raakt die zintuiglijke waarneming op de achtergrond en speelt geen rol in de totale diagnose. Dan wordt vooral de theoretische behandeling, het op het Internet voorgeschreven abstracte protocol, gekozen en kom je, naar mijn idee, te snel als huisarts op de automatische piloot van patroonherkenning terecht. Natuurlijk beperkt dit patroon zich niet alleen tot de geneeskunde. Onze levens verschuiven steeds meer naar een abstracter niveau. Bijna alles is te vinden op het Internet maar waar komt die vastgelegde informatie vandaan? En wat niet is vastgelegd zoals bijvoorbeeld pijn, verdriet, teleurstelling en angst, allemaal zaken die mee het ziektebeeld kunnen bepalen dat vind je niet en blijft dan ook in de verdere diagnoses onbegrepen waardoor de behandeling ook niet optimaal kan zijn. Natuurlijk ben ik heel blij met de enorme bron van kennis die ook het Internet voor mij is en ben ik ook happy met een goed geïnformeerde patiënt bij mij aan tafel om samen tot de beste behandelwijze te kunnen komen maar sta ik ook volledig achter de kop van een over dit probleem gaand artikel in de Nederlandse krant Trouw. “Dokter, ruik eens wat meer aan uw patiënt en kijk wat minder op uw computer.” Vanzelfsprekend voor mij is ook dat een goede huisarts absoluut integer is. Hij moet durven zeggen, hier ben ik niet zeker van of dit is mij nog niet helemaal duidelijk maar daarna wel de verantwoordelijkheid nemen in de zoektocht naar het juiste antwoord. Hij moet op tafel krijgen waarom het gaat en ontdekken of iets pluis of niet pluis is. Pluis of niet pluis is gebaseerd op praktische kennis En dat ontdekken en verder ontwikkelen moet je als huisarts leren in de praktijk en dat stuurt later het analytische denken aan. Vanzelfsprekend moet hij of zij goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in zoveel mogelijke geneeskundige specialisaties. Hij of zij is immers de spil in een complex samenspel tussen verschillende specialismen en moet daarin dus ook de krachten maar ook de zwaktes daarvan in zijn doorverwijzingen meenemen. Als een dirigent van een perfect spelend orkest die de violen fluweelzacht kan laten spelen als dat nodig is en de blazers met orkaankracht kan laten blazen op de momenten dat dit moet. Dat vind ik dan ook het fijne van mijn vak. Die geneeskundige veelzijdigheid en de beste mix daarvan helpen toepassen op mensen die vertrouwen in je stellen. En tijd en oprechte aandacht is het fundament van vertrouwen. Ik ben een mensenmens. Ik vind het fijn om mens te zijn en contact te hebben met mensen die in dit geval vergelijkbare medische problemen lijken te hebben maar omdat ze allemaal anders zijn toch een persoonlijke klinische blik en daarop aangepaste diagnose nodig hebben.”

Dokter Meertens heeft thee gezet en gezorgd voor Magdalena cakejes die lang onaangeroerd zullen blijven. Hij lijkt zin in deze ontmoeting te hebben en neemt er dan ook, in zijn stoel achter het met flink wat paperassen bezaaide bureau, zijn gemak van. Waakzaam ontspannen zou je dat kunnen noemen. Zijn elke 24 uur bereikbare telefoon blijft onder handbereik en zal enkele malen worden beantwoord. De clinica is tijdens de ontmoeting die na het laatste vrijdagspreekuur plaats vindt, uitgestorven. Hij draagt nog wel het Clinica Benissa winteruniform. Een modisch donkerblauw vest met de clinicanaam beschaafd op harthoogte. Als ik daar, licht plagend, wat over zeg antwoordt hij dat zij zomers een witte polo dragen uiteraard met de `brandname´ ook op harthoogte. Hij lijkt er wat verlegen mee en zegt ”Ja, hier zijn de tandartsen een tijdje geleden mee begonnen. Die vonden dat we een eenheid uit moesten stralen en in die uitstraling moest je kwaliteit, eigentijdsheid, persoonlijke aandacht en “ik ben trots om tot het Clinica Benissa team te behoren”, herkennen. We zijn hier niet fanatiek in hoor en het wordt ook weleens vergeten of er is een trui nog in de was maar de intentie is duidelijk “samen leveren we ieder op ons eigen terrein de meest optimale kwaliteit en onder die gezamenlijk identiteits- vlag voelen wij ons goed thuis en daar zijn we dan ook samen best trots op. Dat willen we laten zien. Plus als ik eerlijk ben vind het ook wel cool staan plus dat het op dagen als vandaag lekker warm zit”.

Hoe ik kom aan kennis in een wereld die zoveel vernieuwingen kent?

“Die voortdurende in opwaartse richting gaande kwaliteit probeer ik zoveel mogelijk bij te houden door abonnementen op medische vakmedia die steeds meer digitaal worden aangeboden. Ik bezoek liefst alleen de grote congressen waar het aanbod van kennis het breedst is zodat je ter plekke de aanbieders van medisch materiaal met elkaar kunt vergelijken. De `inpakcongressen´ georganiseerd door een bepaalde farmaceut met een specifiek geneesmiddel vermijd ik zoveel mogelijk. Artsenbezoekers, ze mogen van mij 1x langskomen en hun verhaal vertellen want ik wil natuurlijk wel op de hoogte blijven van alles wat op de markt te koop is. En daarna wissel ik daarover van gedachten met de andere Vlaamse en Nederlandse collega´s die hier aan de Costa Blanca operationeel zijn en waarvoor we een aantal malen per jaar bij elkaar komen. Ook de nieuwe ontwikkelingen of medicijnen die aan ons werden gepresenteerd op het jaarlijkse Spaanse huisartsen congres komen tijdens die bijeenkomsten toetsend aan de orde. Plus, last but not least, is het Internet natuurlijk een geweldige bron van medische kennis waaraan ik dan ook gretig en uitvoerig mijn kennisdorst les. Waarna je daarmee natuurlijk kritisch maar wel diepgravend mee om moet gaan. Al was het maar om de steeds beter geïnformeerde patiënt goed van advies te kunnen dienen. En ik heb graag een teveel dan een niet gedocumenteerde patiënt hier aan tafel om tot de voor beide partijen beste behandeling te kunnen komen. Want, en dat zei ik al eerder, de kwaliteit van de verbale en non-verbale informatie die de patiënt mij in het begin en tijdens het consult verstrekt bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit en de duur van de behandeling. Dat het op de hoogte blijven nogal wat tijd vraagt hoef ik u niet te vertellen. Het vakgebied van de huisarts groeit natuurlijk geweldig mee met de enorm snel gaande ontwikkelingen in de totale medische en farma wereld. En als sluis in de eerste afwegingen maar ook als spil in het verloop van de behandeling moet er iemand zijn die daarin de controle- of coördinatiefunctie heeft en behoudt zodat alle spelers met hun eigen specialisatie in dit behandelingsspel zo zorgvuldig mogelijk worden geïnformeerd en op elkaar worden afgestemd.

De grote en steeds sneller elkaar opvolgende medische vernieuwingen zitten, naar mijn idee voornamelijk in de betere behandeling, de kennis en medicijnen over het voorkomen en behandelen van hartkwalen, kanker, het groeiende inzicht in de genetica (erfelijkheidsleer), waardoor de erfelijkheid (kennis van het DNA) van ziekten kan worden verklaart en de wel of niet behandelbaarheid daarvan bepaald kan worden. (30% van onze levensverwachting is immers genetisch bepaald ). Plus de geweldige vooruitgang in de z.g. micrografische chirurgie. Een operatietechniek voor de z.g. moeilijke gevallen. Bijvoorbeeld bij het zo effectief mogelijk weghalen van tumoren in de buurt van vitale onderdelen waardoor het beschadigen van de omgeving daarvan ook zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Een voorbeeld ? Het is nog maar 20 jaar geleden? dat voor een operatie aan de rug de hele rug moest worden opengelegd. Dat is met die nieuwe chirurgische technieken niet meer nodig en loopt de patiënt dus minder risico´s en verloopt het herstel belangrijk sneller en minder pijnlijk. En natuurlijk de ontwikkeling van allerlei hulpinstrumenten die het werk van ook de huisarts makkelijker maar vooral kwalitatief beter kunnen maken. Neem het meten van de longfuncties ”Hij staat op rommelt in wat kasjes en opent het tevoorschijnkomende zwaargewicht attachékoffertje waarin allerlei slangen en metertjes te zien zijn. Hij zegt “dit gebruikte ik 5 jaar geleden nog. Een verhoudingsgewijze veel tijd vragend apparaat en niet zo nauwkeurig werkend als dit apparaatje “ waarbij hij een klein instrumenten paneeltje van zijn bureau op pakt waarop geblazen moet worden. “Nauwkeuriger, sneller en door de directe aansluiting op de apparatuur van de verdere behandelaars in het totale vervolgtraject zorgvuldiger en beter toepasbaar. En dit is maar een van die belangrijke technologische verbeteringen waardoor het mogelijk is om patiënten langer een `gezond´leven te laten leiden. Maar daarvoor zal die patiënt zelf ook ook wat moeten of blijven doen.

Oh, je wilt van mij een “Blijf zolang mogelijk gezond” lijstje ? Het is even stil aan de andere kant……….en dan: Okay.

De Blijf Zolang Mogelijk Gezondlijst (DBZMG-lijst)van Dr. Max

1. Eet gezond. Dat weten we zo langzamerhand wel en dat hoeft niet allemaal zo ingewikkeld, en in Spanje helemaal niet zo moeilijk, te zijn. De z.g. schijf van 5 is al een heel sterk begin. Je kunt die schijf met prachtige en ook nog lekkere recepten vinden op de Nederlandse site van het Voedingscentrum. www.voedingscentrum.nl. Bekijk hem nog een keertje en bedenk daarbij ook dat teveel niet bij de schijf van vijf hoort.

2. Natuurlijk 1 biertje of glas wijn hoort er hier, zeker in Spanje, bij. Maar drink met mate. Elke dag 1 glas wijn moet kunnen maar vraag je wat vaker af “Waarom drink ik eigenlijk elke dag alcohol?” Wil ik dat wel echt of is het zo langzamerhand een gewoonte geworden die ik niet meer kan missen? De “Ik pas” actie die zo´n succes in Engeland was maar nu ook in Nederland zo succesvol is waardoor de deelnemers niet alleen na de maand januari maar ook de rest van het jaar zich beter bewust zijn van waarmee ze bezig zijn vind ik een prima initiatief. Want alcohol kan heel gezellig zijn maar echt gezond word je er niet van.

3. Beweeg eens wat vaker. Niet alleen een beetje schoffelen maar ook 2 of 3x in de week een flinke wandeling of een bezoek aan een fitnesscenter voor een half uurtje belasten en herstellen op de hometrainer of zo. Stevige spierballen is leuk meegenomen maar een sterker en goed werkend hart door de meer zuurstof die je binnen krijgt plus stevige beenspieren en een goed werkend brein maken zowel lichaam als geest een stuk gezonder.

4. Geniet van het leven wat je hier leeft. Er is zoveel om je heen waar je van kan genieten en het is echt niet nodig om je druk te maken over alles wat er in de wereld nog meer gebeurt. En wat in de praktijk nogal wat ongezonde stress, onvrede en neerslachtigheid veroorzaakt. Dat merk ik dagelijks in de praktijk. Geniet bijvoorbeeld van de bloesem deze weken en let op de mensen om je heen om te zien hoe blij zij daarvan worden. Richt je op de positieve ontmoeting met andere mensen en bouw als dat even kan een stevige actieve vriendenkring op. Echt waar, dat is veel belangrijker dan het weten van allerlei `waan van de dag´ details waar je in de meeste gevallen niet vrolijker maar zeker ook niet gezonder van wordt.

Ik geloof trouwens ook dat wij door het gebruik van steeds betere medicijnen en behandelingsmethoden en het mede daardoor steeds gezonder oud kunnen worden maar ook meer hulp, steun en misschien zelfs dwingende sturing van de verzekeringsmaatschappijen zullen krijgen. Waarbij het doel zal zijn zoveel mogelijk beperking van onnodige zorg(genees)kosten om de wel noodzakelijke kosten voor iedereen bereikbaar te houden. Dat het slikken van 30 verschillende pillen per dag, tegen zich alsmaar opstapelende ziektes, om `gezond in leven´te blijven natuurlijk wel fantastisch is als resultaat van een als maar beter wordende medische wetenschap maar dat er steeds meer vraagtekens zullen worden gezet bij de vraag of dit nu wel de bedoeling is. Deze vorm van reactieve geneeskunde zal dus, naar mijn idee, steeds meer vervangen worden doordat men zich zal richten op preventie. En ik zal niet vreemd opkijken als er binnen niet al te lange tijd een `cocktailpil´ op de markt zal komen die ons na een `slik´zal beschermen´ tegen de belangrijkste ziektes die ik hiervoor noemde. Natuurlijk zullen de ziektes die er blijven moeten worden genezen maar wij en de zorgindustrie in haar algemeen zijn veel beter af om die ziekten te voorkomen. Toch?”

Dr. Max Meertens. Directeur en Huisarts van Clinica Benissa.

Op zijn visitekaart: Médico Especialista en Medicina Familiar Communtaria.

Meer voornamen heb ik niet . Mijn Opa was Joods en in die familie deden ze niet aan meer voornamen.

Geboren: op 17 februari 1965 samen met een tweelingbroer in Geldrop

Sterrenbeeld: Ik keek wel eens op zo´n lijstje maar vond nooit dat het klopte. Ja, eigenwijs ben ik wel en ook wel een mensenmens. Sociaal bewogen noemen ze dat in jouw lijstje. Communicatie komt daarop ook voor. Nu over het belang daarvan hadden we het ook al. Maar provocatief, paniek, rebellie e.d. dat geloof ik niet. Ik herken bij het achteraf bestuderen van de lijst ook nog: openheid, nieuws- en leergierig, vriendelijkheid , gezelligheid en altruïsme (zonder eigen belang helpen van anderen).

Burgerlijke Staat: Getrouwd, 4 kinderen

Opleiding en werkervaring: Kleuterschool in Colombia (Zuid Amerika). Daar hebben wij drie jaar gewoond. Pa werkte bij Philips International. Basisschool in Drachten (Friesland). Voortgezet onderwijs in Eindhoven. Medicijnen en daarna mijn specialisme Huisarts deed ik op de Universiteit in Maastricht. En daar heb ik van genoten. Maar die medicijnen keus was er niet onmiddellijk. Ik had aan het eind van de Middelbare opleiding mij ook laten inschrijven op de hogere Hotelschool, op Nijenrode en tot grote vreugde van mijn vader op de Technische Universiteit in Eindhoven. Ik werd bij allen welkom geheten maar mijn moeder(maatschappelijk werkster) besliste met: “Doe niet zo moeilijk, jij moet huisarts worden”. En zo kwam ik op de Universiteit van Maastricht die nu Maastricht University heet en daar heb ik geen dag spijt van gehad. Ik heb er zelfs voortdurend van genoten. De universiteit is leuk, de opleiding fantastisch door het probleem oplossende en prikkelende karakter van de colleges de breedte van het studieprogramma en de gevarieerdheid van de coschappen. Je wordt heel praktisch opgeleid door artsen uit de praktijk en hebt veel te maken met levende patiënten. En dat vind ik nog steeds heerlijk het mogen frutselen aan en met patiënten om ze zien dat ze er beter door worden. Ik sleutel graag en nog steeds en ook oude auto’s breng ik graag terug in hun zo sterk mogelijke staat. Mijn werkervaringen deed ik o.a. op de Eerste Hulp, een verantwoordelijke en veel ervaring opdoende periode. Je staat er vaak , vooral in de nacht, in je eentje voor. Een periode in verschillende asielzoekerscentra en ik woon en werk nu ruim 20 jaar hier in Spanje.