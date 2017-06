De Ontmoeting

Het oog is een gecompliceerd kunstwerk

Elke maand in 2017 vindt een Ontmoeting plaats met een aan de Costa Blanca werkende Nederlandstalige medicus. In die gesprekken wordt een poging gedaan om te ontdekken wie zij zijn, waarom ze kozen voor hun specialisatie en waarom en vanaf wanneer zij dit werk doen aan de Costa Blanca. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen in hun vak en hoe komen en blijven zij daarvan op de hoogte? Plus wat voor rol spelen de farmaceutische industrie en de zorgverzekeringsmaatschappijen daarin? Wat is een goede arts is er hoe wordt er gedacht over de eed van Hippocrates? Waarin naast zij “het zorgen voor de zieken en het bevorderen van hun gezondheid” ook beloofden dat zij “het lijden zullen helpen te verlichten”.

Vandaag: Ogendokter Justyna Koszel van Eye Doctor Costa Blanca.

Het oog is een gecompliceerd kunstwerk en dat is de belangrijkste reden waarom ik uiteindelijk gekozen heb voor de studie Oftalmologie en dus werkzaam ben als oogarts hier in Albir, al is dat laatste weer een verhaal apart,“ zegt Dr. Justyna Koszel als de koffie is geserveerd in de wachtkamer van haar prachtige moderne en eigentijdse praktijk in de schaduw van de boulevard van Albir.

“Binnen in het oog zit een andere wereld, een kleine kosmos en een Melkweg vol met kleurig en interessant leven. Ik zie dan ook mijn werk als een onderzoekingstocht door het oog, vol met speurwerk, verrassingen en het oplossen van puzzels. Die zeer precieze en gedetailleerde reis door het oog doe ik met een gedegen, zo breed mogelijke kennis en met lenzen die als super vergrootglazen werken. Die kennis en geweldige apparatuur voeren mij langs de standaard elementen die elk gezond oog moet bezitten maar brengen mij ook op plekken die voor elk individu afwijkend kunnen zijn waardoor verstoringen van het heldere zien ontstaat wat door mij moet worden verbeterd of opgelost. Want het is natuurlijk niet alleen de oftalmologische kennis als theorie waar ik blij mee ben maar vooral ook dat ik in de dagelijkse praktijk met die kennis anderen kan helpen en blij kan maken. Ik houd van het nadenken over wat ik zie, over wat de patiënt mij heeft verteld en het daarna handvaardig uitwerken van gecompliceerde vraagstukken en de visuele schoonheid die daarbij te pas kan komen. Om die schoonheid nog wat te verduidelijken, het volgende. Ik had bijvoorbeeld ook schilderes kunnen worden. En tekende en schilderde in mijn jeugdjaren lang niet slecht, vond men in mijn omgeving. Maar toen ik na mijn middelbare schooltijd echt moest kiezen koos ik, vooral door de sturende rol van mijn ouders, die vonden dat ik de hersens die ik had zo breed mogelijk moest leren gebruiken en bang waren dat ik als schilder geen droog brood zou kunnen verdienen, voor de studie geneeskunde. Plus dat ik de onafhankelijkheid die ik al in mijn tienerjaren zo belangrijk vond eerder als arts dan als kunstenares zou kunnen bereiken. Want als arts zou datgene wat ik ook voor anderen wilde betekenen, plus een min of meer belegde boterham die nu eenmaal ook bij het leven van een onafhankelijke hoort, sneller en breder bereikbaar zijn. Vonden zij toen en daar ben ik hen na al die jaren nog flink dankbaar voor. Naast de technische vaardigheden en het elke keer weer uitdagende intelligente denkwerk die nodig zijn om het ingewikkeld gebouwde oog op een goede manier te laten werken is het oog voor mij ook elke dag weer een prachtig gebouwd, visueel kunstwerk wat in zijn complete samenhang ook elke keer weer bewondering bij mij teweeg brengt voor de geweldig creatieve ontwerper (maker) daarvan. Een prachtig vak dus in allerlei opzichten”.

Rob de Haan, haar partner die assisteert bij het invullen van haar Nederlands als zij even niet op het juiste woord kan komen en ik zijn er even stil van en dat komt voor Justyna goed uit want dan kan zij even een spoedtelefoontje beantwoorden. Om daarna weer snel en zich een beetje onnodig schuldig, vanwege de telefonische onderbreking, voelend bij ons te voegen.

“Ja, ik heb flink wat ambities en de ooggeneeskunde is voor mij een blijvend gepassioneerd avontuur.“

“Na mijn middelbare schooltijd begon ik op de Medische Universiteit in Lublin mijn zes jaar durende medicijnenstudie en daar koos ik ook, na die 6 jaar, voor de specialisatie Pediatrie. Deze 1,5 jaar durende Kindergeneeskunde specialisatie, die ik ook in Polen ook als stagiaire beleefde, bracht mij langs heel veel bedjes en werktafels maar zij was naast rijk aan kennis ook een zware lichamelijke periode door de aanslagen die er voortdurend waren op een normaal slaappatroon. Wij draaiden daar 12 dag- en nachtdiensten per maand en dat bleek niet helemaal overeen te komen met het leven wat ik daarnaast ook nog wilde ontdekken. In mijn algemene geneeskunde opleidingsperiode had ik ook een stageperiode gehad in Granada en had ik naast een geweldige studietijd ook Spanje als land leren waarderen. En bij het om me heen kijken naar wat ik nog meer zou willen herinnerde ik mij die geweldige tijd in Spanje. Ik besloot de mogelijkheden daar nog eens te onderzoeken met als resultaat dat ik mij in 2006 als afgestudeerd arts in Spanje vestigde. In eerste instantie een korte periode als huisarts en daarna vier jaar als arts op de Urgencias afdeling van het ziekenhuis in Torrevieja, waar ook mijn liefde voor de ooggeneeskunde zou ontluiken. Een ziekenhuis met hoogwaardige kwaliteitsstandaards waar de oogheelkunde er een van was. En een liefde die ik ook kon voeden, naast mijn werk in de Urgencias, door het volgen van de vierjarig Ooggeneeskunde studie in het Universiteitsziekenhuis van Torrevieja. Een boeiende studie die ik fraai afsloot en daardoor helemaal voor mijn nieuwe leven als ogendokter kon kiezen. Een leven wat ik begon in Nederland waar ik terechtkwam in een ziekenhuis waar ik wel met het werk maar minder met de wijze waarop dit was georganiseerd gelukkig was. Ik kreeg te weinig tijd om me echt in de patiënten te verdiepen, ik ervoer het teveel als een fabriek en als ik eerlijk ben miste ik Spanje ook. En flink. Ik besefte dat Spanje en met name de Costa Blanca de plek op aarde zou zijn waar ik wilde leven en werken. En koos met hart en ziel ervoor om een eigen praktijk te beginnen maar dan wel aan de Costa Blanca en zo startte ik in januari van dit jaar mijn eigen kliniek. Een professionele Eye Doctor kliniek waarin al de verschillende buitenlandse patiënten (ik spreek tenslotte ook nog 5 talen) die hier leven en werken zich thuis en goed behandeld zullen kunnen voelen”.

Twee binnentredende dames vragen om haar aandacht. Eerst rustig meeluisterend met dit vraaggesprek maar na enige tijd toch wat heen en weer schuivend waardoor ook Justyna wat onrustig begint mee te schuiven en vraagt of ze zich even met hen mag verstaan. Dat mag. Ik krijg de gelegenheid om Rob te vragen of ik de stevige ambities van Justyna goed begrepen heb. Dat heb ik en hij voegt eraan toe dat als zij ergens aan begint daarin ook graag bij de besten wil horen en daar heel veel voor over heeft. Ik veronderstel dat dit bij hem ook zo zou kunnen zijn waarop zijn glimlachende antwoord is dat dit best weleens zo zou kunnen zijn maar ook dat hij en Justyna het Spaanse levensritme “Wij leven niet om te werken maar werken om te leven” zo intens mogelijk proberen toe te passen”. Een ritme waaraan hij kennelijk in Nederland niet toekwam. Justyna is terug.

Het oog is de spiegel van de ziel.

“Is het oog de spiegel van de ziel, dat vroeg je me net en toen begreep ik niet wat je daarmee precies bedoelde maar als je bedoelt dat je in of aan de ogen kunt zien of mensen gezond zijn zowel fysiek of mentaal dan zeg ik ja dat is zo. Ogen liegen niet en als je iemand echt wil leren kennen dan moet je hem of haar recht in de ogen kijken maar ik denk dat je ook bedoelt of je in of aan de ogen kunt zien of iemand fysiek gezond is en daarop zeg ik ook ja. In het oog zijn die gezondheidssignalen zichtbaar en ik kan inderdaad de fysieke (on)gezondheidsaspecten als te hoge bloeddruk, suikerziekte, neurologische afwijkingen, reuma, een te hoog cholesterol gehalte of een ongezonde life-style in de ogen van mijn patiënten lezen. En als je dat bedoelt is het oog inderdaad ook voor mij de spiegel (de reflector) van de ziel (de totale conditie). En met de tegenwoordige in hoog tempo alsmaar beter wordende apparatuur, de laatste ontwikkeling daarin bijvoorbeeld de OCT scan, je kunt hem daar zien staan, kan ik dat natuurlijk veel beter en zorgvuldiger onderzoeken. En daarin zijn kleinste afwijkingen tot op super micro niveau zichtbaar en daardoor ook in een beginnend stadium al behandelbaar.

Bang voor de robot? Ik niet!

Die razendsnel voortgaande vernieuwingen en verbeteringen zullen ook in de voor ons liggende jaren doorgaan. Ontwikkelingen die ik opdoe uit studiebijeenkomsten en vanuit gespecialiseerde media van over de hele wereld. Maar ook ben ik lid van de Europese Raad van Oogheelkunde en de American Academy of Ophalmology, de Spaanse Oftalmologia- en Glaucoma Sociëteiten. Bezig met het behalen van mijn Doctoraat op de Universidad Miquel Hermandez in Elche en Master titel Otalmologia op de Universiteit CEU Cardenal Herrera. Plus dat er voor elke praktijk protocollen van activering worden verschaft die worden gebruikt om de vereiste kennis en klinische vaardigheden van de oogartsen te toetsen en te evalueren. En elk jaar zien we weer spannend nieuws over alsmaar zorgvuldiger wordende nieuwe technologie waarbij ook steeds meer nieuwe lenzen op de markt komen om die makkelijker en beter in het oog te kunnen implanteren. We kunnen steeds meer met geavanceerdere laser-computers werken en over robot chirurgie ben ik nu al erg enthousiast. Of ik niet bang ben dat de robot mijn werk straks zal vervangen is mijn antwoord? Nee, in het geheel niet. Een goede oogarts werkt niet alleen met de beste apparatuur. Zij of hij werkt met mensen, individuele personen dus waarvoor hij of zij echte aandacht heeft, zorgvuldig naar luistert en daarna pas zijn of haar werk op afstemt.”

Justyna Koszel

Geboren: op 12 maart 1978 in Tomaszow Lubelski, 20.000 inwoners in het zuiden van Polen.

Ouders: Op de Universiteit geschoolde docenten in Basisonderwijs en Gymnastiek en Sport.

Sterrenbeeld: Vissen. Waarvan ze zegt een wetenschapper te zijn die niet te veel gelooft in horoscopen. De vis kenmerken zegt zij dan ook niet te kennen. Maar haar partner Rob, ook een vis, zegt dat zij zachtaardig, sociaal, competitief en ambitieus is.

Allemaal kenmerken die ik in het vissen kenmerkenlijstje niet tegen kom. Maar wel komen daarin voor: dat de Vis vriendelijk is en een hekel heeft aan discipline, graag de problemen zelf wil oplossen, absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit heeft, veelzijdig en vlug van begrip is en liefde heeft voor schoonheid en natuur. Maar ook de heimelijke waardering voor luxe en plezier, die in dat lijstje voorkomt, zou best wel eens waar kunnen zijn. En Rob zit volgens het kenmerken lijstje op rozen met een partner die, volgens het lijstje, meer geeft dan zij vraagt en alleen met een partner kan `zwemmen´die op dezelfde golflengte zit plus intens loyaal en trouw is.

Burgerlijke Staat: Partner van Rob de Haan.

Opleiding en werkervaring: Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs in Tomaszow Lubelski. (Polen). 6 jaar Medicijnen in Lublin (Polen). Daarna 1,5 jaar specialisatie Kinderchirurgie in Klinisch Ziekenhuis in Lublin , 4 jaar artsenwerkervaring in Urgencias van Hospital de Torrevieja , 4 jaar Studie Oftalmologie in Hospital Universitario de Torrevieja. En 1 jaar werkzaam in het Oogziekenhuis in Doetinchem (Nederland).

Sinds januari 2017 een eigen praktijk “Eye Doctor Costa Blanca” in Albir

Hobby’s: Wandelen, Golf en Reizen

Meer weten: bezoek www. www.eyedoctorcostablanca.com