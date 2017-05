De Ontmoeting

Elke maand in 2017 vindt een Ontmoeting plaats met een aan de Costa Blanca werkende Nederlandstalige medicus. In die gesprekken wordt een poging gedaan om te ontdekken wie zij zijn en waarom zij hun werk doen hier aan de Costa Blanca? Waarom kozen zij voor het door hen gekozen specialisme en wat zijn daarin de belangrijkste vernieuwingen in de laatste en verwachten zij in de komende 5 jaar? Hoe blijven zij op de hoogte van al die ontwikkelingen en wat voor rollen spelen de farmaceutische industrie en de zorgverzekeringsmaatschappijen daarin? Wat is een goede medicus en hoe denken zij over het huidige belang van de door hen afgelegde eed van Hippocrates? Waarin naast het “Zorgen voor de zieken en hun gezondheid bevorderen” zij ook beloofden dat zij “het lijden helpen verlichten” maar dat het lijden vandaag en in Spanje en Noord Europa nogal wat verschillende interpretaties kent. En uit de afgelegde eed “Ik luister naar de patiënt, zal hem goed inlichten en ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd” hoe verbindt de dokter dat aan het belang van privacy en het z.g. Elektronische Patiënten Dossier? Plus de vraag “hoe moeten wij omgaan met ons lichaam om gezond oud te worden”?

In deze Ontmoeting Chiropractor Jeroen Weug van Quiropractica Marina Alta in Benissa.

‘Ik zorg ervoor dat de wervelkolom zo goed mogelijk werkt’, zegt Jeroen Weug als antwoord op mijn vraag Wat doet een chiropractor nu eigenlijk?

“En omdat het zenuwstelsel, dat door de wervelkolom wordt beschermd, alle activiteiten en processen binnen het hele lichaam aanstuurt en vanuit de hersens een coördinerende rol daarin blijft spelen, is de gezondheid van de wervelkolom van groot belang, waardoor ik een groot scala van patiënten met verschillende lichamelijke aandoeningen elke dag op mijn behandeltafel krijg.

Allemaal patiënten die ontdekken dat op een natuurlijke mannier en zonder chemische medicijnen maar door een zorgvuldige diagnose en een voornamelijk handmatige behandeling van de wervelkolom niet alleen de pijn verdwijnt maar de hele gezondheid positief beïnvloed wordt.

Natuurlijk zijn daar anderen ook mee bezig en is een goede samenwerking met de huisarts en andere therapeuten die zich ook bezig houden met de wervelkolom en het bewegingsapparaat, zoals de manueel therapeut of de fysiotherapeut van groot belang.

En als chiropractor ben ik opgeleid op het gebied van de combinatie van deze handelingen. En houd mij na een zorgvuldige diagnose, waarin ik zo breed mogelijk de medische geschiedenis van de patiënt betrek, gericht bezig met het zowel in het lichaam als in de hersens actieve centrale zenuwstelsel en de aansluiting daarvan op het complete bewegingsapparaat. Het uitgangspunt daarbij is dat het lichaam zich vaak zonder operaties en medicijnen zoveel mogelijk zelf moet kunnen genezen en dat ik daar graag een chiropractisch ‘handje’ bij wil helpen.”

Ik ben daar even erg stil van en vraag om een kort belet om van de steekwoorden die ik uit zijn verhaal oppikte een voor de Hallo-lezer samenhangend en duidelijk verhaal te maken. Waarop hij vrolijk en fraai rechtop zittend positief reageert met “Dan kan ik gelijk een kopje thee voor je laten aanrukken”. Aldus geschiedde. We zitten in een van zijn smaakvol ingerichte behandelkamers, hij afwisselend op de armleuning van een van zijn “diagnose stoelen” aan zijn bureau ik tegenover hem in de “patiëntenstoel”. Naast ons een professioneel uitziende (verdwijnpijn)bank. Aan de wand fraai gedrukte instructieposters met voornamelijk genummerde rugwervels. Het geheel voelt plezierig, ontspannen en vertrouwenwekkend aan.

Ik houd van het sociale en mechanische

“Hoe ik in dit vak terecht kwam? De eerste reden is misschien wel dat ik vele jaren terug een enorme, dankbare bewondering kreeg voor de chiropractor die mijn moeder van haar zware hernia, die een enorme uitstraling op haar hele wezen had, afhielp. Zij was bang dat een operatie haar totale toestand alleen maar zou verergeren en koos met minder angst dan maar voor de chiropractor behandeling. En met groot succes. Zij is er volkomen bovenop gekomen. Is al jaren compleet pijnvrij, kan zich volledig en zonder bewegingshandicaps bewegen, sport weer actief mee op haar leeftijdsniveau en is mede daardoor blij en gelukkig.

Reden twee zit ook in de familie. Ik heb twee ooms, broers van mijn moeder, die al jarenlang zeer tevreden over hun beroepskeuze als chiropractor werkzaam zijn en hun opleiding kregen op de Universiteit van Bournemouth in Engeland, waar ik ook mijn Master of Science titel haalde. Zij waren een geweldig voorbeeld voor mij net als voor twee van hun kinderen die ook daar afstudeerden en beroepshalve actief werden in de boeiende wereld van het zenuwstelsel en de wervelkolom. Reden drie is de sociale. Ik ga graag met mensen om. En een rol in de zorg en bezig zijn met de gezondheid van mensen is dan niet vreemd maar ook als student was ik altijd actief met mensen bezig. Mijn vakantiebanen beleefde ik dan ook voornamelijk in de horeca en het plezier en de levenslessen die je daar met en door allerlei soorten mensen krijgt. Net als in mijn huidige vak. En reden vier is het handwerk wat een van de peilers is van de chiropractie. En dat vind je dan ook terug in de naam vanuit het oude Grieks, chier is ‘hand’ en ‘praxis’ is behandeling. De behandelingen zijn dan ook voornamelijk door het met de hand manipuleren van de ruggengraat als tenminste de musculosketale (de basisstructuur van het skelet) sterk genoeg is. De ruggengraat wordt dan voornamelijk met de hand door een of meer stevige of minder krachtige aanpassingen van de gewrichten in haar juiste stand (terug) gezet. En door het corrigeren van de ontspoorde wervel herstellen de geblokkeerde zenuwimpulsen en begint het herstel. Ik houd van die handmatigheid waarbij kennis en gevoel “hand in hand” gaan. En van het gelijktijdig bezig zijn van brein en handen om een probleem op te lossen . Ik sleutel dan ook graag in mijn vrije tijd aan oude auto’s. En die blijven dan ook bij mij ook heel lang mooi en lopen als een soepel naaimachientje.”

Meer waardering, meer kennis, meer erkenning en meer samenwerking met reguliere medische wereld.

“Ik verwacht dat er in de komende jaren veel meer en intensiever zal worden samengewerkt met de reguliere geneeskunst en dat het z.g. alternatieve karakter ook in Nederland zal verdwijnen. Steeds meer merken wij dat wordt ingezien dat chiropractie een aanvullende discipline op de traditionele geneeskunst is en in België, Engeland, Zwitserland en de Scandinavische landen worden wij dan ook erkend als zorgverleners in de eerste lijn met een onafhankelijke behandelingsbevoegdheid zoals die van een huidarts of tandarts. En ook zijn er al Nederlandse zorgverzekeraars die delen van de door ons gegeven behandelingen vergoeden. Steeds meer noodzakelijke behandelingen ontstaan door bijvoorbeeld het geweldig toenemen van schouder- en rugblessures door een verkeerde werkhouding aan de PC en waar ik mij veel zorgen over maak het door vooral veel jongeren langdurig en voortdurend te intensief en in een verkeerde houding bezig zijn met de Smart- of iPhone waardoor in de nek, de schouders en bij de ademhaling problemen ontstaan door de onnatuurlijk, voortdurend gebogen nek en rug. In ons vak heeft deze pijnlijke en met medicijnen niet te verhelpen aandoening inmiddels al een vakterm gekregen. De Texting Nek (het z.g. Anterior Head Syndrome) waardoor veel pijn in de nek en schouders en problemen met de ademhaling en zelfs pijn in de lage rug ontstaat. Ik zal je een illustratie meegeven waardoor je kan laten zien wat ik bedoel en gelukkig hebben wij daar behandelingen en oefeningen voor zodat we dat syndroom goed kunnen verhelpen en vooraf bestrijden. Want daar gaat het bij ons natuurlijk ook om dat we graag proberen te voorkomen dat je geblesseerd raakt en zoals gezegd daarvoor hebben we inmiddels veel kennis en ervaring in huis maar wat ook logisch is maar ondanks dat vaak niet lukt is dat zonder je eigen inzet niet lukt. Want uiteindelijk blijft toch iedereen zelf verantwoordelijk voor het goed onderhouden van zijn of haar eigen lichaam. En dat is dan ook gelijk het antwoord op je vraag ’Hoe blijf ik gezond tot mijn negentigste’? In het algemeen gesteld gaat het om ‘Luister zorgvuldig en serieus naar je eigen lichaam’ en ‘Zorg ervoor dat de 3 pilaren die je gezondheid blijven bepalen goed worden onderhouden’.

1. De chemische pilaar. De voeding. Eet en drink gezond. Zorg ervoor dat de basis daarvan zo vers en natuurlijk mogelijk is en neem niet meer in dan je werkelijk nodig hebt.

2. De mechanische pilaar. Blijf zo lang mogelijk in beweging zodat je lichaam zo sterk en soepel als mogelijk blijft. Luister dus naar je lichaam overdrijf het niet en zorg ervoor dat je op tijd onderhoud pleegt of laat plegen.

3. De emotionele pilaar. Blijf genieten van het leven. Door ook geestelijk actief te zijn en te blijven kun je er zelf veel doen aan je eigen geluk en daardoor ook van anderen.

================================in kader=====

Jeroen, Johan, Willem, Adriaan Weug

Alle voornamen van mijn beide grootvaders vind je hierin terug.

Geboren: op 6 juli 1975 in Vlissingen en in Middelburg opgegroeid waar mijn moeder, tante en oma een modeatelier hadden waarin mijn moeder en oma de kleding ontwierpen en handmatig deze creaties zeer professioneel in elkaar zetten. Mijn vader werkte eerst voor de Schelde in de scheepsbouw op de computer afdeling en daarna in de informatisering en robotica.

Sterrenbeeld: Geen idee. Al geloof ik dat een Kreeft wel wat heeft met de zorg voor anderen. Ik beloof hem dit na te kijken en kom op het Kreeftenkenmerken- lijstje tegen dat het perfecte moeders zijn (zij zorgen meer dan enig ander astrologisch teken), dat zij bezitterig zijn op het hebben en houden van goede vriendschappen terwijl zij aan de andere kant graag onafhankelijk zijn en blijven en ook herken ik een sterk observatievermogen, doorzettingsvermogen en intuïtie waardoor zij nogal wat succes hebben met datgene wat zij ondernemen vooral als zij daarbij veel steun, aanmoediging en erkenning van anderen krijgen. Ik herken het niet maar hoop wel dat deze Ontmoeting daaraan een beetje kan bijdragen.

Burgerlijke Staat: Getrouwd met Liesbet Coussement, zelf ook chiropractor, we hebben elkaar ontmoet op de Anglo European College of Chiropractic in Bournemouth (UK). Onze drie kinderen, Maya van 12, Lucas van 10 en Tristan van 5 jaar, zijn alle drie in Spanje geboren.

Opleiding en werkervaring. Na de kleuterschool in Middelburg verhuisden wij na 10 jaar naar Mijdrecht waar ik op het Alkwin Kollege in Uithoorn mijn VWO diploma verwierf, waarmee ik ook mijn entree kon maken op Universiteit van Bournemouth in Engeland waarvan ik na 5 studiejaren in 1998 afscheid nam met de titel Master of Science en als chiropractor mijn GEP (graduate education program) jaar in Nederland kon beginnen. Ik ben begonnen in een hele gezellige en professionele praktijk in Hilversum. In 2002 wilden Liesbet en ik graag voor ons zelf beginnen en zochten we naar avontuur. Spanje trok ons aan omdat we de taal nog niet spraken en de Spaanse cultuur ons boeide. We zijn toen in het diepe gesprongen en hebben een pand gehuurd in Benissa. Er werkten in die tijd maar 80 chiropractoren in Spanje. Sinds die tijd is de chiropractie erg gegroeid, mede dankzij een zeer actieve Chiropractoren Associatie en het oprichten van twee zeer goede Chiropractie Universiteiten (in Madrid en Barcelona) die nu beide volledig erkend zijn door de European Council of Chiropractic Education.

Zie voor chiropractica opleidingen o.a. Het Madrid College of Chiropractica MMC in Madrid.

Hobby’s: Mijn hobby’s zijn auto’s (oude auto’s, het bouwen van auto’s en racen) en ook het racen van karts. Vroeger heb ik zelf geracet, zowel in Engeland als in Spanje, maar de laatste vijf jaar neemt met name de race carrière van onze dochter Maya ons leven over. (www.mayaweug.com geeft je een idee van wat ze doet). Door het racen zijn we veel samen op stap, waardoor het daarvoor en daarna erg druk is thuis en op de praktijk. Mijn zoon Lucas sport ook erg graag hij doet aan basketbal en de jongste van de familie speelt, danst en tekent heel graag.