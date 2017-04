De Ontmoeting 

Elke maand in 2017 vindt een Ontmoeting plaats met een aan de Costa Blanca werkzame Nederlandstalige medicus. Daarin wordt een poging gedaan om te ontdekken wie zij zijn en waarom zij hun werk doen hier aan de Costa Blanca? Waarom kozen zij voor het door hen gekozen specialisme en wat zijn daarin de belangrijkste vernieuwingen in de laatste 5 jaar en welke verwachten zij in de komende 10 jaar? Hoe blijven zij op de hoogte van die laatste ontwikkelingen en wat voor rollen spelen de farmaceutische industrie en de zorgverzekeringsmaatschappijen daarin? Wat is een goede medicus en hoe denken zij over het huidige belang van de door hen afgelegde eed van Hippocrates? Waarin naast

“het zorgen voor de zieken en hun gezondheid bevorderen” zij ook beloofden dat zij” het lijden helpen verlichten”, maar dat lijden vandaag de dag in Spanje en Noord Europa nogal wat verschillende interpretaties kent. En uit die afgelegde eed “Ik luister naar de patiënt, zal hem goed inlichten en ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd” hoe verbindt de dokter dat aan het belang van privacy en het z.g. Elektronisch Patiënten Dossier? Plus hoe worden wij gezond oud en wat moeten wij als kandidaat patiënt daarvoor zelf doen en laten?

In deze Ontmoeting praten we daarover met Mart-Jan Rongen. Medisch directeur bij HCB Clinica Asistel en Algemeen chirurg bij Hospital Clinica Benidorm.

“Nederlandse zorgverzekerden zijn bevoorrecht”

Dat zegt dokter Rongen als de onderwerpen `de invloed van de zorgverzekering maatschappij en hoe duur mag een mensenleven eigenlijk zijn´aan de orde komen.

“Nederlandse zorgverzekeringsmaatschappijen zijn volslagen anders ingesteld dan de Spaanse. Zij proberen positief sturing te geven aan vernieuwing waar alle betrokkenen beter van worden. En waarin wij, vanaf de ziekenhuiswerkvloer, voortdurend bezig zijn met hoe we goede zorg kunnen blijven aanbieden. Een ontwikkeling waar wij blij mee zijn en waarin een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit een belangrijke rol zal spelen. Wat ik daarmee bedoel? Er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen die alsmaar sneller beschikbaar komen en er gebeurt zoveel op het terrein van betere medicijnen, betere technische apparatuur en beter opgeleide medici dat het steeds meer mogelijk is dat patiënten sneller en beter kunnen herstellen, korter behandeld kunnen worden en/of minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven. Daarnaast moeten we er voor zorgen dat de totale zorgkosten op termijn beheersbaar zullen zijn. Hierbij zal de focus steeds meer op preventie moeten komen liggen.

Naast mijn algemene chirurgische specialisme waarvan het “snijden” de kern is heb ik veel ervaring en kennis en ben ik goed in het behandelen van bijvoorbeeld spataderen. Dat was voorheen een redelijk pijnlijke ingreep met ziekenhuisopname. Nu, met nieuwe minimaalinvasieve mogelijkheden, is het een precieze en zelfs elegante, poliklinische behandeling met minder complicaties en kan de patiënt meteen na de operatie naar huis. Of neem het behandelen van een maagzweer. Veertig jaar geleden voor de chirurg een veel voorkomende ingreep die nu, door medicatie vrijwel overbodig is geworden. Over de hele linie in de geneeskunde komen dit soort ontwikkelingen steeds meer en breder beschikbaar en dat is ook noodzakelijk in een wereld waarin we steeds ouder zullen worden. We zullen steeds makkelijker en steeds gezonder 90 kunnen worden, zeker als je als kandidaat patiënt daar zelf ook wat voor over hebt. Maar daar wil ik direct nog wel wat over zeggen”

Ik ontmoet Dr. Rongen in de medische post aan de finish van de Perimetral race in Benissa. Hij leidt daar samen met huisarts Max Meertens het medische team die de ruim 500 lopers begeleiden die zich aan de superzware en lange bergloop wagen. Een loop die elk jaar in Benissa, waar gekozen kon worden uit drie afstanden 72, 42 en 23 km op een traject waarin naast zo hard mogelijk gelopen ook stevig geklommen en geklauterd moet worden. De snelste lopers zullen daar tussen de 9 en 10 uur over doen. Wij ontmoeten elkaar niet te lang na het startschot waardoor hopelijk de blessures nog uitblijven en hij wat tijd krijgt voor deze Ontmoeting. Dat lukt. Wij verplaatsen ons naar het terras van koffieshop La Glorieta op het kerkplein waar passerende, winkelende groentemarktgangers, in sportkleding gehulde supporters ons nieuwsgierig bekijken en zijn vrouw en twee dochters op verschillende momenten hun vader vrolijk begroeten. En wat ik ervan begrijp, enigszins afgeleid door het regelmatige gebeier van de kerkklokken, zijn zij ook als vrijwilligers bij de organisatie van deze race betrokken.

“Elke patiënt is grotendeels verantwoordelijk voor zijn of haar leefwijze en dus gezondheid”

“Die verantwoording kunnen wij als medici natuurlijk nooit op ons nemen. Als je wilt blijven roken, teveel alcohol wilt gebruiken, te weinig of niet beweegt of teveel en/of verkeerd voedsel tot je neemt ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Wij zullen je daarop blijven wijzen en misschien zelfs dringend waarschuwen maar de patiënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor die eigen keuzes. Je kunt er echter wel volledig op rekenen dat we je altijd en zo goed mogelijk zullen helpen als het mis gaat. Dat zijn wij aan onze Hippocrates eed verplicht en geeft gelijk antwoord op je vraag hoe duur mag een mensenleven eigenlijk zijn. Een discussie die tegenwoordig nogal eens gevoerd wordt. Maar niet door ons. Voor ons medici is geld geen issue in de behandeling van patiënten. Die moeten gewoon de beste beschikbare behandeling en dus zorg krijgen. Dat wij zullen helpen en mee blijven denken om die zorg zo effectief en efficiënt mogelijk te maken en te houden vertelde ik net al. En dat wij daarbij belang hebben bij een zo goed mogelijke geïnformeerde patiënt, is, in ieder geval voor mij, ook zo. Dus dat (kandidaat) patiënten zich steeds beter informeren en door bijvoorbeeld Internet te raadplegen kan meehelpen de kwaliteit van de hele behandeling te verbeteren of de kwantiteit (duur van de behandeling) te verkorten. Al is daarbij een kritisch en afstandelijk oog wel gewenst omdat er nogal wat commercieel getinte boodschappen en/of gewoon compleet nepnieuws de objectiviteit negatief beïnvloeden. Maar daar komen patiënt en ik meestal samen wel uit. Internet is voor mij ook een belangrijk bron van kennis om online op de hoogte te blijven van de razendsnelle ontwikkelingen in ons steeds breder wordende vak. Ontwikkelingen die bijvoorbeeld getest, getoetst en besproken worden op de voor-en najaarsbijeenkomst van de zeer actieve Nederlandse Vereniging van Heelkunde waar iedere chirurg lid van is. Niet omdat het moet maar omdat het vanzelfsprekend is dat je als chirurg kritisch nieuwsgierig met je vak omgaat en daar niet alleen je beroepsbroeders ontmoet maar ook kennis neemt van wat de farma- en medisch-technische industrie aan nieuwe medicijnen en instrumenten hebben ontwikkeld. Natuurlijk hebben die hun eigen belangen maar het kennisnemen daarvan en daar met elkaar kritisch over kunnen praten is van groot belang”

Dokter Mart-Jan praat in een staccato tempo. Kort, stevig geformuleerd en zonder franje. Dat zou je ook in zijn uiterlijk kunnen terugzien. Hij is zeker niet klein en stevig gebouwd, beweegt zich zelfverzekerd en rustig tussen de lopers, marktgangers maar ook tussen de bezoekers van de bijeenkomsten waarop ik hem eerder tegenkwam. Hij straalt betrouwbaarheid uit en zijn antwoorden op de meeste vragen zijn kort en zonder franje.

Waarom ik koos voor chirurgie?

“Wel, de chirurgie is een `handen uit de mouwen vak´ en daar hou ik van. Dat vind je ook terug in de vertaling van de naam die komt uit het oude Grieks namelijk (cheir= hand of arm en érgon = werk) en dergelijk handwerk doe ik graag en werd dan ook mijn medisch specialisme. Ik snij graag om het oneerbiedig te zeggen en los daarmee medische problemen op. Dokters en ook chirurgen zijn eigenlijk probleemoplossers. Wij houden niet van onnodig lange diagnostische trajecten, draaien niet om de dingen heen maar pakken, letterlijk en figuurlijk graag en snel het werkelijke probleem aan. Het zorgvuldig diagnosticeren van een groot aantal gevarieerde vraagstukken en daarna het ambachtelijke gekoppeld aan een in alle opzichten mooi en optimaal resultaat, daar ga ik voor. Daarom koos ik toen ik na zes basis medische studiejaren voor de algemene chirurgie. Daaraan voorafgaand deed ik 4 jaar promotieonderzoek naar chirurgische behandeling van incontinentie voor ontlasting. Van de keuze voor dit vak heb ik tot op de dag van vandaag geen moment spijt gehad. Het is een hartstikke mooi vak zeker met al die voortdurende vernieuwingen en waarin het werk zelf en de waardering voor wat je doet groot is. Maar als je graag rijk wil worden, kun je beter een ander vak kiezen. Wanneer een chirurg een goede chirurg is? Wel, een goede chirurg moet weten wat hij wel, maar zeker ook wat hij niet moet doen en waarvoor hij of zij om assistentie moet vragen van of verwijzen naar een collega specialist. Wat ook bij de meeste wat meer ingewikkelde operaties gebeurt. Opereren moet je regelmatig blijven doen anders knaagt het gebrek aan frequentie aan je zorgvuldigheid en daarnaast moet je voortdurend nieuwsgierig blijven en tijd besteden aan de ontwikkeling van dit zeer breed en alsmaar innoverende vak. Ik besteed de helft van mijn tijd aan de chirurgie, de rest aan managementtaken en leiding geven aan HCB Asistel in Moraira. Dus lange werkdagen en een negen tot vijf beroep is het zeker niet. Dat moet je als je de geneeskunde in wil ook niet willen. Daarvoor is het oprecht leuk vinden, passie en een hart en ziel keuze het belangrijkste.¨

”Hoe wordt je gezond negentig volgens Dr. Mart Jan Rongen

1. Let op je voeding. En met name de basisgrondstof is daarin belangrijk. Maar dat hoeft in een land als Spanje, met bijna de hoogste levensverwachting van Europa geen probleem te zijn. Vers fruit en kraakverse groenten vanuit de locale omgeving van de meeste restaurants en markten hier aan de Costa Blanca. Goed, eerlijk vers bereid voedsel dus en goed met olijfolie klaargemaakt, ook door jezelf.

2. Blijf bewegen, hoe dan ook en dan hoeven we beslist niet allemaal die 72 kilometer te rennen die hier vandaag gelopen wordt. Elke dag wandelen en zo´n 3x in de week een kilometer of 5 stevig wandelen is ook al heel goed. En neem nog wat vaker de trap als het even kan.

3. Blijf scherp en nieuwsgierig in alle opzichten. Voorheen hield je in je werkende leven mentaal zo´n 10 ballen tegelijk omhoog. Zorg ervoor dat je, als post actieve, er nog steeds een aantal omhoog kunt blijven houden. Blijf behalve je lichaam ook je geest trainen, desnoods door bridgen, schaken, of andere denksporten of sociale interacties want zo houd je: Zin en zinvolheid in je leven!”

DR. Mart-Jan Rongen, Medisch Directeur van HCB Clinica Asistel, Algemeen Chirurg bij HCB Clinica Benidorm

Ik ben vernoemd naar mijn beide grootvaders Mart en Jan

Geboren: op moederdag 12 mei 1963 in Venlo

Sterrenbeeld: Stier. Ben je een echte stier? “Ik zou het niet weten”.

Bij het bekijken van de stier-kenmerken in het sterrenbeeld lijstje zouden de volgende eigenschappen wel eens kunnen kloppen: Doorzettingsvermogen met een reputatie van koppigheid, een stier is makkelijk in de omgang maar als je probeert hem te provoceren berg je dan maar. Onafhankelijkheid waardoor hij graag dingen doet op zijn eigen manier.

Burgerlijke Staat: Getrouwd met Marie-José Woertman. Zij hebben een zoon van 17 en twee dochters van 15 en 12 jaar. Hebben die medische aspiraties? Dat zou ik leuk vinden maar het belangrijkste is dat ze het zelf heel graag moeten willen.

Opleiding en werkervaring. Na de Basis- en Middelbare School (VWO met Betapakket) in Venlo stond ik voor de keuze te gaan studeren. In mijn familie van vaderskant komen Bouwers, Architecten en Aannemers voor maar hoewel architect mij een heel leuk vak lijkt koos ik vanuit de combinatie hart en hoofd, in die volgorde, voor Medicijnen aan de Universiteit Utrecht (UU). Na zes jaar basis Medicijnen studie en daarna 6 jaar algemene chirurgie met enkele jaren promotie onderzoek was ik fellow oncologische en gastrointestinaal chirurg. Toen ik na het afronden van dit curriculum een baan zocht, wilden wij ons niet beperken tot alleen in Nederland. En bij het rondkijken werd er hier aan de Costa Blanca een Algemeen Chirurg gevraagd waarop ik solliciteerde, met als gevolg dat wij hier inmiddels negen jaar met groot plezier wonen en werken. Voor die tijd nooit over Spanje nagedacht. Stom toevallig dus eigenlijk.