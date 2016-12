DE JONGEN DIE KERSTMAN WILDE ZIJN

Bard Bothe

De jongen staarde naar de onophoudelijke stroom karren die boordevol kerstcadeaus en lekkernijen voor het kerstdiner de winkel van de Wal-Mart in de stad Chicago uitrolden. Hij keek niet naar de goed doorvoede mensen achter de karren, maar hield zijn ogen gefocust op de inhoud ervan.

En Jonathan Winter keek naar de jongen en vroeg zich af waarom hij daar stond en wat hij daar deed. Tot de jongen van het ene op het andere moment verdween in een steegje naast de supermarkt.

Jonathan was een telg uit een rijk Amerikaans geslacht. De vader van Jonathan had nooit echt hoeven te werken dankzij het vermogen dat zijn vader hem had nagelaten die dit op zijn beurt weer had geërfd van zijn vader. Het was de taak van de zoon – zijn vader liet niet na om hem dat elke dag op zijn hart te drukken – om dit vermogen in stand te houden.

Jonathans moeder was gestorven bij zijn geboorte, maar hij wist zich zijn gehele leven omringd door twee liefdevolle oudere dames die dol waren op het kind dat aan hun zorgen was toevertrouwd.

Jonathan was pas veertien jaar oud, groot voor zijn leeftijd en forsgebouwd en hij kwam nooit alleen in het centrum van de gevaarlijke stad Chicago. Als hij soms in de Wal-Mart kwam dan was dat onder begeleiding van een van zijn gouvernantes die hem dan met enige spoed door de winkel leidden, ook al werd zijn aandacht zo vlak voor de Kerstdagen getriggerd door de uitbundige kerstverlichting en de aanlokkelijk aangeprezen artikelen. Maar ja, de kerstverlichting thuis was eigenlijk nog uitbundiger. Hij had zelfs een prachtige kerstboom in zijn eigen slaapkamer die door de huiselijke staf was opgetuigd. Jonathan Winter kon zich niet voorstellen dat niet alle mensen zo gelukkig waren als hij.

Deze avond voor Kerstmis was uitzonderlijk voor hem. Hij was aan de aandacht van de gouvernantes ontsnapt en zijn huis ontvlucht, maar hij zou ervoor zorgen dat hij op tijd weer terug was voor de avondmaaltijd. Eigenlijk was Jonathan er best trots op dat hij de ingeving had gevolgd om op eigen houtje naar de Wal-Mart te gaan om iets te kopen voor de twee lieve vrouwen die hem met zoveel zorg omringden. Daar kon volgens hem zelfs zijn vader geen bezwaar tegen hebben.

Jonathan wilde een kar pakken maar die zat met een ketting vast.

“Alsjeblieft,” zei een donkergekleurde mijnheer met een glimlach. “Neem mijn kar maar, er zit nog een dollar in. Met Kerstmis moeten we iets van onszelf weggeven!”

Jonathan bedankte de man en ging met zijn kar de winkel in. Hij zag chocola en mooie flessen port waarvan hij wist dat zijn vader een liefhebber was. Hij zag fraai geïllustreerde boeken en plotseling vond hij het leuk om allerlei inkopen te doen. Misschien deed mijn moeder dat vroeger ook, bedacht hij zich. En nu doen mijn gouvernantes het. Waarom zou ik het vandaag niet doen?

Hij had ondanks zijn jonge leeftijd al een eigen goedgevulde bankrekening en een creditcard, die hij hier nog niet eerder had hoeven te gebruiken. Deze dag bood hem de kans om te bewijzen dat hij oud en wijs genoeg was om zelf de cadeautjes voor zijn vader en zijn gouvernantes uit te kiezen.

Hij pakte gretig links en rechts allerlei artikelen uit de schappen, vulde daarmee zijn kar, gebruikte vervolgens zelfverzekerd zijn creditcard en merkte dat betalen op deze manier een fluitje van een cent was. Hij legde vervolgens de goederen die hij van de band haalde een voor een in zijn kar en wandelde tevreden naar buiten.

Maar hoe zorgde hij ervoor dat al die goederen die in de wagen lagen een plek kregen onder de kerstboom? Hij had immers zijn huis te voet verlaten.

“Ik wil je wel helpen om je probleem op te lossen.” De stem hoorde toe aan de jongen die hij een tijdje geleden voor de ingang van de Wal-Mart had opgemerkt. Het leek wel alsof de jongen zijn gedachten kon lezen. “Ik zag wel dat je daar straks naar mij keek!” ging hij verder.

“Hoezo?’ was zijn reactie. Jonathan merkte dat zijn stem onzeker klonk.

“Luister,” zei de jongen. “Ik heb een plan en om dat uit te voeren heb ik jouw hulp nodig. Ik wil alles wat in die kar zit van je kopen, maar ik heb maar tien dollar!”

Jonathan begon meewarig te lachen. “Ik heb voor dit alles zojuist meer dan honderd dollar betaald!”

“Ik heb tien dollar en daarvoor moet je het doen,” zei de jongen en er klonk flink wat overreding door in zijn stem.

Jonathan bekeek de jongen opnieuw. Hij had een vriendelijke oogopslag maar hij zag er verder volgens de maatstaven waarmee hij was opgegroeid onbeschaafd en zelfs een beetje verwaarloosd uit.

Hij wist dat er bedelaars in Chicago waren waar zijn vader altijd afkeurend over sprak. Die willen niet werken, want wie werkt zal eten. Hij vond dat hij de vraag aan deze slecht geklede jongen moest stellen. “Ben je soms een bedelaar?”

De jongen snoof diep. “Nee,” zei hij. “Dat niet. Bedelaars moeten bedelen om geld of om een andere aalmoes. Daar mag je niet slecht over denken, want de meesten zijn ontslagen toen hier de fabrieken werden gesloten en ze hebben geen geld om hun gezin te onderhouden. Ik heb deze tien dollar super eerlijk verdiend met het wassen van dure auto’s van pappa’s van kakkers zoals jij!”

Jonathan schrok. Zo had nog nooit iemand tegen hem gesproken. Maar hij voelde dat de jongen geen kwaad in de zin had.

“Nou, doe je het of doe je het niet?” hield de jongen aan.

“Nee,” zei Jonathan. “Ik zou wel maf zijn als ik op jouw voorstel zou ingaan. Bovendien wil ik eerst weten wat je met de inhoud van de kar wilt doen.”

“Het is morgen Kerstmis,” reageerde de jongen op besliste toon. “Het is absoluut noodzakelijk dat ik vandaag voor Kerstman speel.”

“Leuke jongen ben jij,” sprak Jonathan nu een beetje feller. “Jij wilt de goede man uithangen van mijn geld!”

“Tuurlijk wil ik dat,” lachte de jongen. “Op een andere manier krijg ik het niet voor elkaar en eerlijk gezegd zie jij eruit als iemand bij wie ik kan aankloppen om mijn plan te laten slagen.”

Nu moest ook Jonathan lachen om de situatie. “Zie ik er zo dom uit?” vroeg hij.

De jongen keek hem scherpzinnig aan. “Nee, niet dom, wel erg naïef. Ik denk dat je aardig bent en ik wed dat je er geen idee van hebt in wat voor armoe veel mensen in Chicago moeten leven.”

Jonathan moest het eerlijk toegeven. Hij had zich nog niet eerder afgevraagd of er mensen bestonden die echt arm waren. “Iedereen in onze stad heeft toch wel voldoende te eten,” zei hij aarzelend.

“Zie je wel,” riep de jongen nu fel uit. “Jullie soort snapt er de ballen van.” Zijn stem werd weer wat milder. “Wil je het echt weten?”

“Als je mij kunt laten zien dat er hier mensen zijn die werkelijk arm zijn, hebben we misschien een deal,” zei Jonathan.

“Kom mee,” riep de jongen enthousiast. Hij pakte de kar en rende de steeg naast de Wal-Mart in. Jonathan volgde hem op de voet.

Een tijdje renden ze achter elkaar. “Pas op mijn kar,” riep Jonathan. “Hij kiepert bijna om!”

De jongen ging langzamer lopen. “Ik weet een plekje waar ze hem niet zullen jatten,” zei hij. Hij duwde een gammele deur open, duwde de kar naar binnen en mompelde: “Hier woont niemand meer. De mensen die hier woonden zijn vertrokken.”

Jonathan liet het allemaal over zich heen komen. De jongen pakte opnieuw zijn hand vast en trok hem mee verder de duisternis in. De straatjes werden smaller en leken op de sloppen die Jonathan weleens op de televisie had gezien maar waarvan hij altijd had gedacht dat het decors waren om de film interessanter te maken. Dit was echt en de sfeer beklemde hem.

Plotseling hield de jongen halt. “Nu moet je heel stil zijn,” zei hij. “Alleen maar kijken.”

Er stond een deur open van een huis dat Jonathan zonder aarzelen een krot zou willen noemen. Hij sloop achter de jongen aan een gang in die eindigde in een ruimte in die de naam van kamer niet verdiende. Er lagen een paar matrassen op de grond. Jonathan zag een vijftal kinderen die het zich daarop zo gemakkelijk mogelijk maakten. Hun gezichten stonden somber en ze hadden niet in de gaten dat ze bekeken werden. Een meisje zei: “We hebben dit jaar zelfs geen geld voor de kerstmaaltijd.”

“Je moet niet zo klagen. Mamma doet haar best,” sprak een van de oudere kinderen.

“Het kerstfeest is een feest voor anderen en niet voor ons,” sprak een ander kind.

Het kleinste meisje zei: “Iedereen viert toch Kerstmis, waarom wij dan niet? De hele wereld krijgt cadeautjes. Waar blijven onze cadeautjes?”

De jongen trok Jonathan weer mee naar buiten. “Heb je genoeg gezien?” vroeg hij.

Jonathan zweeg. Toen ze vlakbij de Wal-Mart waren greep hij de jongen bij zijn arm. “Ken je dit gezin?”

“Ja. De jongen die zei dat het Kerstfeest niet voor hen bedoeld is zit bij mij in de klas. Wij hebben het thuis niet ruim, maar ik kom uit een fijn gezin. Zij zijn zo arm als de ratten. Mijn vriendje komt zonder ontbijt op school en dan delen we mijn boterhammen.”

“Maar,” zei Jonathan aarzelend. “Is dat dan niet hun eigen schuld?”

De jongen lachte minachtend. “Chicago is groot en rijk geworden dankzij de auto-industrie en vervolgens dankzij diezelfde industrie kapotgegaan.”

“Mijn grootvader heeft zijn fortuin verdiend dankzij de verkoop van auto’s,” zei Jonathan.

“En de vader van dit gezin werd zonder een sociale uitkering op straat gezet toen het bedrijf waar hij werkte failliet ging. Hij greep toen naar de fles, werd een dronkenlap en pleegde een overval op een drankenwinkel. Natuurlijk werd de arme ziel gepakt, veroordeeld en opgesloten.”

Jonathan was onder de indruk. “En de moeder?” vroeg hij.

“Die probeert de eindjes aan elkaar te knopen. Je hebt het resultaat daarvan zelf kunnen aanschouwen.”

Langzaam liepen ze terug naar de Wal-Mart. Toen ze daar aankwamen zei de jongen. “Ik heb je laten zien wat je wilde zien. En nu gaan we mijn plan verder uitvoeren. We gaan nu samen iets bijzonders lenen in de winkel en jij moet het leeuwendeel van onze actie voor je rekening nemen.”

“Hoe bedoel je? Als je iets meeneemt uit een winkel zonder te betalen is het stelen!”

“Vertrouw nu maar op mij, als iets leent voor een goed doel en je brengt het terug is het geen stelen.”

Jonathan wilde protesteren, maar kreeg daartoe geen kans, want de jongen trok hem het gebouw in.

Toen er een bewaker op hen kwam aflopen kneep de jongen Jonathan in zijn hand. Hij fluisterde: “De bewaker ziet in jou precies wie en wat jij bent. Nu komt het op jou aan en je zult zien dat hij ons met rust laat.”

Jonathan keek de bewaker recht in de ogen. De man liep door zonder op de beide jongens te letten.

“We moeten de roltrap op om bij de verkleedkleren te komen,” siste de jongen.

Eenmaal boven gekomen vond de jongen algauw datgene waarnaar hij op zoek was. Hij graaide alles wat hij meende nodig te hebben bij elkaar en daarop schoten ze een paskamer in. “Trek aan,” commandeerde hij.

Jonathan begon er plezier in te krijgen hoewel hij donders goed besefte dat ze iets deden wat niet door de beugel kon. Hij haastte zich om het pak over zijn eigen kleren aan te trekken, waardoor hij er nog wat volwassener uitzag.

“Nu de baard nog en de muts,” zei de jongen. Zo goed als het kon bevestigde de jongen de baard op de nog altijd baardloze kin van Jonathan en zette hem de muts op.

Hij knikte goedkeurend. “Net echt,” sprak hij bemoedigend. “Het moet zo lukken. Gelukkig heb je een postuur dat je ouder doet lijken dan je bent. En nu gaan we samen mijn plan uitvoeren,” ging de jongen verder. “Jij bent de Kerstman en ik je hulpje.”

Ze begaven zich naar de roltrap die hen naar beneden en naar de uitgang zou leiden. “Jij neemt de roltrap,” sprak de jongen. “Ik neem de gewone trap. Die bewaker moet ons niet samen zien, want dan wordt hij argwanend. Ik wacht buiten wel op je.”

Dat begreep Jonathan. Hij zette zijn voet op de roltrap, struikelde bijna omdat hij niet gewend was aan roltrappen, maar toen hij beneden was deed hij zijn best om statig en als een echte kerstman naar buiten te schrijden.

Natuurlijk kwam hij onderweg de bewaker weer tegen maar hij speelde zijn rol en knikte hem vriendelijk toe. De man knikte terug en Jonathan bereikte ongehinderd de uitgang. Toen hij door de draaideur wilde gaan voelde hij een hand op zijn schouder. Hij verstijfde. Het was de bewaker. Ik ben er gloeiend bij, schoot er door hem heen. Maar de man sprak hem vriendelijk toe. “Gezegend Kerstfeest, Kerstman.”

Jonathan bedankte de man met een kleine beweging van zijn hoofd, bang als hij was dat zijn stem zou verraden dat hij nog maar een jongen was.

Eenmaal buiten, greep de jongen met wie hij aan dit avontuur was begonnen hem meteen bij de schouder vast. “Zie je wel,” riep hij triomfantelijk uit. “Ik wist wel dat mijn plan kon slagen!”

“Mijn hart klopte in mijn keel toen die bewaker toch nog achter mij aan kwam,” zei Jonathan een beetje buiten adem.

“Luister,” zei de jongen. “Ik heb mij aan onze afspraak gehouden. Nu moet ik weten wat jouw antwoord is. Tien dollar voor de inhoud van die kar van jou!”

“Ik wil eerst precies weten wat jij ermee gaat doen,” zei Jonathan.

“Wat wij ermee gaan doen,” verbeterde de jongen hem. “Kerstmis is het feest van het licht. Een feest van hoop en vertrouwen. Eigenlijk zouden we daar elke dag naar moeten leven, maar ik zie mij niet elke dag tien dollar verdienen met auto’s wassen en daarna een jongen ontmoeten zoals jij. Maar goed, we kunnen vandaag beginnen met iets van onszelf weg te geven. En jij kunt nu het goede voorbeeld geven, want jij hebt zoveel meer dan de mensen aan wie wij de goederen uit de kar gaan geven. Jij hebt zelf gezien hoe dat gezin eraan toe is.” Hij keek Jonathan indringend aan. “Hebben we een deal?”

“Deal,” zei Jonathan, die de tien dollar aannam en in zijn zak stopte. “Ik moet alleen nog even uitvinden hoe ik dit alles thuis moet verklaren.”

“Oh, “sprak de jongen. “Dat is heel simpel. Je moet gewoon precies vertellen wat er allemaal is gebeurd. Dan heb je meteen ook nog eens een goed verhaal voor onder de kerstboom. Wees maar niet bang. De kleren van de kerstman breng je straks weer op dezelfde manier terug als we ze hebben weggenomen. ”

Ze gingen terug om de kar op te halen en liepen toen naar de plek waar ze eerder het gezin met de vijf kinderen hadden aangetroffen. Voor de deur bleven ze staan. “Ik ga nu weg,” zei de jongen. “Mijn klasgenoot hoeft niet te weten dat ik hierbij betrokken ben.”

“Blijf alsjeblieft,” zei Jonathan die nu elke zelfverzekerdheid was kwijtgeraakt.

“Nee,” zei de jongen. “Dit gezin heeft niets meer waar ze hoop op een betere toekomst uit kan putten. Het helpt ze daarbij niet als ze mij zien. Als de Kerstman zo meteen de inhoud van deze kar aan ze geeft, geef hij meer dan cadeaus en eten alleen. Hij geeft ze opnieuw het besef dat wonderen bestaan. Het geloof daarin zijn ze in deze woning al lang geleden kwijtgeraakt.”

De deur was ditmaal gesloten en de jongen belde aan. “Jij moet nu de rol van Kerstman spelen,” zei hij gebiedend. “Ik weet dat je het kan.”

En Jonathan? Jonathan knikte en schraapte zijn keel voor de rol die hem was toegevallen. Hij draaide zich nog even om, terwijl hij achter de deur de slepende voetstappen van de moeder al hoorde naderen. “Ik weet niet eens hoe je heet of waar je woont,” fluisterde hij. Maar met een jolige kreet was de jongen alweer verdwenen in de duistere steeg.

De deur ging open. De vrouw zei niets, maar vouwde in opperste verbazing haar handen voor haar gezicht. “De Kerstman,” stamelde ze. “Het is een wonder!”

“Hij is toch gekomen!” riep de klasgenoot van de jongen achter haar. “Mijn vriendje had me al gezegd dat hij ons dit jaar niet zou vergeten!”

Jonathan hoorde het juichen van de vijf kinderen.

“Zie je wel mamma,” sprak het jongste meisje. “Iedereen viert Kerstmis. De hele wereld krijgt cadeautje en wij ook.”

Ze schoot naar voren, omhelsde de kerstman en gaf hem een kus op beide wangen. Toen ze dat deed gleed de baard een klein stukje naar beneden.