Crowdfunding voor slimste studenten 

MADRID. In 2013 liet de ex-minister van Onderwijs, José Ignacio Wert, weten dat de bezuinigingen in het onderwijs, die hij zelf in gang had gezet, zouden betekenen dat 10.000 studenten hun studiebeurs zouden verliezen. Vier jaar later hebben enkele van die studenten naam en gezicht gekregen want ze maken deel uit van de campagne ‘sponsor een student’.

Studeren is niet voor iedereen weggelegd. Je hebt mensen die nu eenmaal niet zulke studiehoofden zijn. Maar wat als je wel een behoorlijke bolleboos bent maar simpelweg het geld niet hebt om te studeren? De overheid heeft behoorlijk bezuinigd op de studiebeurzen dus zolang je niet onder een brug woont maar gewoon in een eenvoudig huis woont en je ouders een laag inkomen hebben dan is de kans op een studiebeurs niet heel groot. Dat betekent dat je bij familie, vrienden of de bank moet aankloppen voor een lening en een baantje moet zoeken, want studeren in Spanje is niet goedkoop. Sinds het uitbreken van de crisis is het collegegeld met 45% verhoogd en het aantal beurzen met 21% gedaald.

De Facultad Invisible (de onzichtbare faculteit) heeft nu een campagne gelanceerd om geld in te zamelen voor studenten die zeer hoge cijfers halen maar geen geld hebben om de studie voort te zetten. Via crowdfunding onder de naam ‘Apadrina a un estudiante’ (adopteer een student) willen ze in totaal 14.000 euro binnenhalen. De negen studenten die zijn uitgekozen vanwege hun briljante studieresultaten zullen dan elk 1.500 euro ontvangen om hen te helpen vervoer, hun huur of studiemateriaal te bekostigen.

Nicolás Valiente, is één van de woordvoerders van de Facultad Invisible. Hij weet heel goed dat deze campagne maar een pleister op de wonde is en dat er maar negen studenten geholpen kunnen worden. “Volgend jaar hebben zij weer te maken met hetzelfde probleem en met hen duizenden andere studenten.” De Facultad Invisible bestaat uit briljante studenten, onder hen zijn 160 studenten die een Premio Nacional hebben ontvangen, hetgeen betekend dat ze zijn afgestudeerd met minstens een 9. “Als het moment komt dat Spaanse onderzoekers medailles in ontvangst nemen omdat ze een belangrijke ontdekking hebben gedaan of als ze de Nobelprijs winnen is iedereen enorm trots. Maar die wetenschappers hebben wel moeten studeren om tot dit resultaat te komen. Als we mensen niet helpen om te studeren dan is het gedaan met de wetenschap” aldus Nicolás.

Bron: http://www.publico.es/politica/educacion-mentes-brillantes-crowdfunding.html