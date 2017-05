Costa Blanca verovert 78 blauwe vlaggen

ALICANTE. De blauwe vlaggen zijn uitgedeeld. Naar deze onderscheidingen, die jaarlijks worden toegewezen aan stranden en havens die aan de beste voorwaarden voldoen, wordt altijd met nieuwsgierigheid en spanning uitgekeken.

De Costa Blanca is alweer als groot winnaar uit de bus gekomen met 78 onderscheidingen, 64 voor stranden en 14 voor havens. In de hele Comunidad Valenciana zullen vanaf nu 129 blauwe vlaggen wapperen. Vele ‘ouwe getrouwen’ zijn te vinden in de lijst, maar ook enkele nieuwkomers, terwijl anderzijds andere stranden hun vlag verloren.

Onder de nieuwelingen vinden we Cala Mosca in Orihuela, op wiens grondgebied de meeste vlaggen werden uitgedeeld, namelijk negen. Anderzijds hebben Cala de Moraig in Pueblo Nuevo de Benitaxell en Higuericas in Pilar de la Horadada opnieuw de onderscheiding gekregen, maar het strand van Les Rotes in Denia verloor zijn vlag van vorige jaren.

Wat de jachthavens betreft heeft de Comunidad Valenciana één vlag bijgewonnen, namelijk die voor Marina de las Dunas in Guardamar del Segura.

Na de Comunidad Valenciana volgen Galicia, Catalunya, Andalucía, Baleares, Canarias en Murcia. In heel Spanje werden 684 blauwe vlaggen uitgedeeld, 579 voor stranden en 105 voor jachthavens.

Na een onderzoek van een inspecteur of aan de criteria wordt voldaan en een nationale nominatie wordt de Blauwe Vlag toegekend door een internationale jury van de Foundation for Environment Education (FEE). In 1987 werden de eerste blauwe vlaggen gehesen. Inmiddels zijn ze te zien op 3500 stranden in dertig Europese landen plus Marokko, Canada en Zuid-Amerika.

Enkele criteria om de vlag te verkrijgen zijn: het zwemwater is van uitstekende kwaliteit; het strand wordt schoongehouden; op het strand bevinden zich voldoende toiletten en afvalbakken; reddingsmaterialen en een EHBO-post zijn op het strand aanwezig; ter bescherming van het natuurlijk milieu van zee, strand en duinen worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd…

Voor de jachthavens zijn eveneens criteria zoals: water, kades en steigers zijn schoon; goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig; er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater; lozingen van afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven zijn verboden; reddings-en blusmiddellen zijn aanwezig; er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers; informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu is beschikbaar…

Bron: HYPERLINK “http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2017/05/10/costa-blanca-logra-78-banderas/1892450.html” http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2017/05/10/costa-blanca-logra-78-banderas/1892450.html