Communie groter dan bruiloft? 

ALICANTE. In mei en juni doen weer duizenden kinderen in de provincie de eerste communie. Het is een speciale dag voor hen en hun familie en in sommige gevallen wordt het zo speciaal gemaakt dat een bruiloft er bij verbleekt. Tweehonderd genodigden, een cadeaulijst, de kapper, een tweede setje kleren om in te spelen zodat de jurk of het pak niet vies wordt, een fotograaf en uitgebreide buffetten maken deel uit van de feestelijke dag. Priesters vinden dat er sprake is van excessief gedrag.

Je doet maar één keer in je leven de eerste communie. Dat is de gedachte die sommige families aangrijpen om een groots feest te organiseren. En dat feest begint steeds meer op een bruiloft te lijken, met bijbehorend kostenplaatje. De jongens en meisjes gaan in pak en witte jurk naar de kerk en zodra de ceremonie is afgelopen trekken ze andere feestkleren aan zodat de communiekleding schoon opgeborgen kan worden. Op het feestje worden tientallen tot honderden mensen uitgenodigd, er is een opblaasbaar springkasteel, muziek, spelletjes en er wordt uitgebreid gegeten. De gasten kunnen cadeaus kiezen van lijsten die bij winkels geregistreerd staan en het is niet ongebruikelijk dat het hele gezin een tripje maakt naar een pretpark in de buurt of naar Eurodisney. “Het is spijtig dat op zo’n belangrijk moment als het voor het eerst ontvangen van het lichaam van Jezus Christus, kinderen alleen maar kunnen denken aan de cadeaus. We laten onze mening hierover ook weten aan de families en praten met de kinderen over het werkelijke belang van de eerste communie. Ik denk dat zij het wel begrijpen maar dat het vooral de ouders zijn die willen uitpakken. Het is heus wel mogelijk om de dag te vieren, maar het hoeft niet zo excessief” aldus Ramón Egío van de Catedral de San Nicolas in Alicante. Ongeveer 8.000 kinderen doen dit jaar de eerste communie in één van de kerken van het bisdom Orihuela-Alicante. Ze hebben drie jaar lang gewerkt aan de voorbereidingen en zijn 10 jaar als ze voor het eerst ter communie gaat, dat is ouder dan in andere deelstaten in Spanje waar men meestal een jaar voor de voorbereidingen uittrekt. “We merken dat de viering nog steeds vooral in kleine kring plaatsvindt en dat kinderen zelf steeds actiever meedoen aan de ceremonie. Ze lezen voor uit de bijbel, zeggen de dankgebeden en zingen mee in het koor.”

Of het nu gaat om een groot en duur feest of een familiebijeenkomst, de speciale dag vereist voor iedereen wel enige voorbereidingen. Wie denkt een week voor de tijd nog een jurk of pak voor de kinderen te kunnen kopen komt bedrogen uit. Bij de speciale kinderafdeling van de Corte Ingles hangt bijna niets meer en ook in gespecialiseerde winkels is de keuze inmiddels beperkt. De kleding is een belangrijke kostenpost. De kleine bruidsjurken en pakken zijn prijzig en de meeste ouders willen dan ook niet dat er na de ceremonie in rondgerend wordt dus moet er andere feestelijke kleding die wat makkelijker zit aangeschaft worden. Sommige winkels bieden inmiddels een heel pakket voor de communie, bestaande uit de kleding, kapper, reisjes, cadeaulijsten en soms zelfs het vermaak voor de kinderen. Op de lijst van cadeaus staat van alles: speelgoed, fietsen, boeken, mobiele telefoons en computers.

Het feest wordt meestal in een restaurant gevierd. Een menu kost tussen de 35 en 45 euro per persoon, voor kinderen 20 euro. De nieuwste mode zijn de zoete tafels voor kinderen, een tafel vol taart, versierde cakejes en snoep. En natuurlijk moet het hele feest worden vastgelegd voor het nageslacht. De gemiddelde prijs voor het inhuren van een fotograaf is 300 euro. De eerste communie doe je per slot van rekening maar één keer in je leven.

