Code rood vanwege extreme weersomstandigeden Sneeuwval in grote delen provincie Alicante

ALICANTE. Het Meteorologisch Staatsagentschap AEMET heeft afgelopen woensdag voor de provincie Alicante het weeralarm code rood afgegeven vanwege de extreme weersomstandigheden die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. In delen van de provincie sneeuwde het de afgelopen dagen en overal was sprake van extreme kou. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer in de provincie.

Woensdagochtend was op verschillende plekken in het binnenland, maar ook aan de kust van de provincie sprake van sneeuwval, iets wat niet vaak voorkomt. Onder meer inwoners van Dénia, Torrevieja, Pilar de la Horadada en Orihuela Costa waren getuige van de witte laag sneeuw. In de streek Vega Baja had het maar liefst 103 jaar niet meer gesneeuwd. In het binnenland sneeuwde het onder meer in Alcoy en Jijona.

De koudste temperatuur werd gemeten in Villena, waar het kwik tot -7,5 graden Celcius daalde. In geen enkele gemeente in de provincie was het in de nacht van dinsdag of woensdag warmer dan 4 graden Celsius. In Benidorm daalde het kwik tot -3,6 graden.

Vanwege de sneeuwval moesten de CV-734 ter hoogte van Javea worden afgesloten en de AP-7 ter hoogte van Benissa. Ook in Alcoy werden er wegen afgesloten. In dertien gemeenten in de provincie werden bovendien de scholen gesloten en bleven de leerlingen thuis. Het gaat om scholen in Alcoy, Benissa, Biar, Cocentaina, Dénia, Gata, Pego, Els Poblets, Senija, Teulada-Moraira, El Verger, Javea en Xaló. Ook werden er rechtszittingen uitgesteld, onder meer in Alcoy.

Jorge Olcina, directeur van het Laboratorium voor Klimatologie van de Universiteit van Alicante legt uit dat de unieke weersomstandigheden in de provincie de afgelopen dagen het gevolg zijn van een storm die is ontstaan boven de Middellandse Zee en die regen- en sneeuwbuien tot gevolg heeft boven land. ‘Het zijn interessante dagen. Als het sneeuwt op zeeniveau en als er uiteindelijk zelfs sneeuw zal vallen in de stad Alicante, zou dat historisch zijn.’ Sinds 1960 heeft het in de stad Alicante niet meer gesneeuwd.

Maatregelen

De centrale regering en de provincie hebben zeventig personen en 14 machines klaarstaan in verband met eventuele incidenten of gevaarlijke situaties. Daarnaast zijn er honderden agenten van de Guardia Civil op de weg gemobiliseerd en een militaire eenheid voor noodgevallen. De maatregelen werden woensdagochtend genomen. Op het moment van het schrijven van dit artikel hadden zich geen ernstige incidenten voorgedaan vanwege het weer. (A/V)

