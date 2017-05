Catalaanse regering bereidt onafhankelijkheid in het geheim voor Zonder referendum zal Catalonië zich per direct afscheiden

BARCELONA. Catalonië is van plan zich direct onafhankelijk van Spanje te verklaren als Madrid geen toestemming geeft voor een referendum. De Catalaanse regering heeft daartoe de afgelopen maanden in het geheim een speciale wet voorbereid. In deze wet is het onafhankelijkheidsproces geformuleerd.

Mocht Madrid geen toestemming geven voor het referendum dat in september of oktober gehouden zou worden, dan heeft de Catalaanse regering het mechanisme om de onafhankelijkheid zonder raadpleging van de Catalanen, alsnog uit te roepen, al klaar liggen. Het wetsontwerp is nog niet openbaar gemaakt, maar onder meer de krant El País heeft hier wel al toegang toe gehad. Het gaat om de zogenoemde ‘Wet op Juridische Voorlopigheid’, die intussen ook al de ‘Wet van de Breuk’ wordt genoemd. Het betreft een document dat zou moeten dienen als voorlopige grondwet gedurende een periode van twee maanden, zodat het Catalaanse parlement de mogelijkheid zou hebben om het proces voor onafhankelijkheid in gang te zetten. ‘Indien de Staat op effectieve wijze het referendum blokkeert, zal deze wet direct en volledig in werking treden op het moment dat het Catalaanse Parlement dit constateert’, zo staat in het ontwerp te lezen.

Automatisch binnen EU

Ook staat in het ontwerp de vraag te lezen die tijdens het referendum gesteld zou worden. Deze luidt: ‘Wilt u dat Catalonië een onafhankelijke staat van Spanje is?’. Daarnaast wordt aangegeven dat het resultaat bindend is, zonder dat er sprake moet zijn van een minimale deelname of een meerderheid. Daarnaast moeten er internationale observators worden aangesteld voor de erkenning van de nieuwe Catalaanse staat. Uit het ontwerp blijkt tevens dat Catalonië er automatisch van uitgaat dat de nieuwe staat deel zou uitmaken van de Europese Unie.

Met betrekking tot de Catalaanse rechtsspraak zou deze volledig onder de supervisie van de Catalaanse regering komen te vallen, in tegenstelling tot wat nu het geval is. Op dit moment is het de regeringsleider in Madrid die de procureur-generaal benoemt, maar dat zou in het geval van Catalaanse onafhankelijkheid door de Catalaanse regeringsleider worden gedaan. De huidige bekleders van functies binnen de regionale justitie zullen op dat moment opnieuw moeten meedingen naar de positie.

Amnestie

Het wetsontwerp voorziet ook in amnestie voor alle beschuldigden en veroordeelden in verband met rechtszaken die direct te maken hebben met de onafhankelijkheid van de regio. Dat betekent dat onder meer de veroordeling van voormalig regiopremier Artur Mas, die voor twee jaar op non-actief werd gesteld vanwege het referendum in 2014, ongeldig zou worden. Ook zouden agenten en rechters op Catalaans grondgebied per direct de Catalaanse nationaliteit moeten aanvragen om hun functie te mogen blijven uitoefenen. Ambtenaren in de regio worden verplicht om Catalaans te spreken.

Catalaanse nationaliteit

Alle Spanjaarden die kunnen aantonen dat zij minstens een jaar in Catalonië hebben gewoond, door het tonen van hun inschrijving bij een Catalaanse gemeente of door aan te tonen dat zij in het verleden gedurende twee jaar onafgebroken in de regio hebben gewoond, zouden automatisch de Catalaanse nationaliteit krijgen. Het zal hierbij geen vereiste zijn om de Spaanse nationaliteit op te zeggen.

Alle openbare werken en gebouwen in de regio zouden met de nieuwe situatie automatisch eigendom worden van de Catalaanse staat.

Reactie uit Madrid

Premier Mariano Rajoy noemde het nieuws met betrekking tot de nieuwe wet ‘dwaas vanuit alle oogpunten’ en sprak van een ‘juridisch delirium’. Ook gaf hij aan dat het door Catalonië bedachte plan volgens hem de ‘liquidatie van de rechtsstaat’ betekent en een zeer ernstige poging om een landelijke staat in de éénentwintigste eeuw binnen 24 uur omver te helpen.’ Volgens Rajoy is de wet één van de meest ernstige gebeurtenissen die hij tijdens zijn politieke loopbaan heeft meegemaakt. Hij is van mening dat er sprake is van chantage en bedreiging. (A/V)

(Bron: http://politica.elpais.com/politica/2017/05/21/actualidad/1495389893_104663.html en http://www.20minutos.es/noticia/3043231/0/cataluna-ley-independencia-inmediata-referendum/)