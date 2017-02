Cardioloog Jeroen Braadt: “Steeds meer van onze (klein) kinderen kunnen 100 worden”

In 2017 staat de serie Ontmoetingen in het teken van de medici aan de Costa Blanca. Wie zijn zij en waarom doen zij wat zij doen hier aan de Costa Blanca? Waarom kozen zij voor hun specialisatie en wat is de belangrijkste vernieuwing daarin van de laatste 5 jaar. Hoe blijven zij op de hoogte van die laatste ontwikkelingen en wat voor rollen spelen de farmaceutische industrie en de zorgmaatschappijen daarin? Worden wij honderd en zo ja wat zijn de consequenties daarvan? En natuurlijk wat is een goede medicus?

Zijn er nog typische mannelijke en vrouwelijke specialisaties en waarom? Hoe wordt gedacht over het beroepsgeheim? Hoe belangrijk is het evenwicht (balans) tussen lichaam en geest? Zijn er verschillen in de omgang met internationale patiënten?

Is het Internet voor hen een zegen of een handicap? Kun je ziek worden voorkomen? Hoe dan? Wat is het beste medicijn tegen lichamelijke/geestelijke veroudering? En hoe denken zij over het huidige belang van de door hen afgelegde eed van Hippocrates? Waarin naast “het zorgen voor de zieken en hun gezondheid bevorderen” zij beloofden “dat zij het lijden helpen verlichten ” maar dat lijden vandaag de dag nogal wat verschillende interpretaties kent. En, uit de afgelegde eed, “Ik luister naar de patiënt, zal hem goed inlichten en ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd” hoe verbindt de dokter dat aan het belang van privacy en het Elektronisch Patiënten Dossier? Zijn over 10 jaar de dood door kanker en hartfalen de wereld uit?.

De eerste Ontmoeting in 2017 hebben wij met de Dr. Jeroen Braat o.a. cardioloog in het Hospital Clinica Benidorm.

“Ja, steeds meer van onze (klein) kinderen kunnen 100 worden” zegt dokter Jeroen Braat in het begin van onze Ontmoeting. “Als wij ervoor zorgen dat onze kinderen gezonder gaan en blijven leven, niet roken, regelmatig in beweging blijven, met en niet alleen via Facebook contact met elkaar zullen houden (dat leg ik straks uit) plus niet teveel alcohol drinken zullen zij met veel meer anderen die 100 jaren grens binnen niet al te lange tijd passeren. We hebben het dus voor een groot deel in onze eigen hand. En zullen de overheid en zorgverzekeringsmaatschappijen ons voor een steeds gezonder leven een stevig steun in de rug (proberen) te geven. Meer eigen verantwoordelijkheid dus enerzijds. Anderzijds door de geweldig snel gaande positieve ontwikkelingen in de medische wereld en farmaceutische industrie. De levensverwachting is wereldwijd tussen 2000 en 2015 met gemiddeld 5 jaar gestegen en daarin spelen o.a. de kwaliteitsverbeteringen van vaccins en antibiotica een enorme rol. Op die al bestaande gezondmakende en gezondhoudende medicijnen en behandelingstechnieken zullen door de farma- en medische wereld met steeds meer progressie worden doorgebouwd. En het is nu al zo dat door die voortschrijdende medische behandelingen de twee belangrijkste volksziekten, kanker en hart- en vaatziekten, die nog niet zolang geleden een onherroepelijke dood tot gevolg hadden, kunnen worden voorkomen. Door meer onderzoek, meer kennis, meer en beter opgeleide specialisten en vooral door beter werkende medicijnen. Ik verwacht dat dit steeds meer bij de ander voorkomende ziektes net zo zal gaan. Ja, honderd worden lijkt mij voor onze kleinkinderen, medisch gezien, geen probleem. Maar ….. dit zal alleen maar haalbaar blijken als voor die verdere gezondheidsgroei andere problemen (en niet de kleinste) zullen worden opgelost. Bijvoorbeeld dat de daaraan verbonden medische- en zorgkosten noem het maar het `medisch ontwikkelingsgeld´ beschikbaar blijft. De kosten zullen door het ouder worden van ons allen blijven toenemen plus dat die ontwikkeling sneller zal gaan dan de meesten van ons verwachten. Ik verwacht en hoop dat we snel daar een helder toekomstperspectief voor zullen zien waarin, bij voorkeur, alle betrokken partijen hun inbreng zullen hebben gehad”.

Grote veranderingen in de organisatie onze maatschappij

Volgens mij zullen sociaal en politiek de veranderingen en aanpassingen geweldig groot moeten zijn. Als je gezond 100 wil worden zal er bij die ouder wordende wereldburger een nog grotere bewustwording moeten ontstaan van hun eigen wel of niet patiëntenrol. Door het actief daarin te moeten acteren zullen steeds meer mensen in combinatie met die steeds beter wordende medicijnen `redelijk´ gezond de honderd kunnen bereiken. Redelijk wil zeggen dat je o.a. met bepaalde, nu eenmaal bij ouder wordende handicaps, moet leren leven. En dat je daarin zelf blijvend een actieve rol zal moeten spelen en moet proberen de beste balans tussen geest en lichaam zien te behouden lijkt mij logisch en ik verwacht dat wij daar ook steeds meer toe zullen worden gedwongen. Veel moeten dus, al heb ik een grote schroom dat woord in het `normale leven´ te gebruiken. Moeten omdat, naar mijn idee, de organisatie van onze huidige maatschappij geweldig zal veranderen. Dat klinkt nogal alarmerend en ja, zo bedoel ik het ook. Want zeg nu zelf; we komen nu al veel geld te kort om de zorg parallel te laten lopen met alle nu al steeds ouder wordende zorgconsumenten. Ik denk dan aan de volgende aanpassingen en die zullen ons de komende jaren flink bezighouden. Neem het het pensioen stelsel. Dat is toch letterlijk niet meer van deze tijd en ik verwacht dan ook dat dit de komende jaren flink zal blijven door veranderen. De pensioenleeftijd, hoewel al flink in discussie, zal zeker de komende jaren niet omlaag gaan willen wij iedereen dezelfde of meer individueel gerichte zorg kunnen geven. En hoe wordt de geweldig toenemende `vrije´tijd van die steeds groter wordende niet meer werkende groep ouderen sociaal en fysiek ingevuld? Want lichamelijk maar zeker ook mentaal actief bezig blijven na je 65ste maakt mensen gelukkig en daarmee ook sterker en weerbaarder. Dat merk ik elke dag in mijn praktijk. Maar als je dat niet wilt of kunt hoe vul je dan zinvol die misschien wel 40 “vrije” jaren in?. Natuurlijk is het in dat nieuwe stelsel belangrijk dat zwaar lichamelijk werk anders beoordeeld zal blijven worden en dat de AOW en andere belangrijk verworven rechten worden gerespecteerd maar ook dat bij een zo gezond mogelijk honderdjarige niet alleen een zo gezond mogelijk lichaam maar ook een gezonde geest hoort. En dat bedoelde ik toen ik het net had over de sociale aspecten van in welzijn verkerende ouderen en jongeren. Ons soort mensen dus. Waarin, naar mijn idee meer sociale cohesie moet zitten dan een What´s App of een like op Facebook. En dat begint al bij de opvoeding en op de basisschool. Het leren en ervaren dat mensen sociale wezens zijn die een wezenlijke behoefte hebben aan echt contact waarbij met elkaar praten en zorgvuldig luisteren een geweldig goed werkend medicijn is om je `wel´ bij te voelen. Want bij optimaal `welzijn´hoort dat er een evenwichtige balans is tussen lichaam en geest en als die verstoord raakt ontstaat eerder en meer medische en dus financieel gevoelige zorg.”

Het belonen van de gezonde zorgconsument

“Dus verwacht ik dat zorgmaatschappijen ook in het zelf verantwoordelijkheid nemen van de bij hen verzekerden een nog actievere rol gaan spelen met name in het meer stimuleren, door bijvoorbeeld haar of hem te belonen als hij of zij bewijst daarin een actieve rol te spelen door mee te doen aan regelmatige fysieke- en misschien zelfs mentale bewegings-programma´s. En bijvoorbeeld door met roken, drugs en teveel drinken te stoppen, en geen gevaarlijke en niet bij hun leeftijd horende capriolen uit te halen. Zij zullen, denk ik, een nog gevarieerder aanbod en een lager tarief aanbieden als die leden blijvend kunnen bewijzen dat zij zichzelf mee verantwoordelijk voelen voor hun eigen `welzijn´. Trouwens er zijn al enkele maatschappijen die lagere tarieven aanbieden als men in de sportschool of op het sportveld actief is. Ook verwacht ik dat zorgmaatschappijen naast een voortdurende noodzaak om de tarieven te moeten verhogen meer zullen inzetten op het zo veel mogelijk voorkomen van bepaalde ziektes (en daardoor de hoge kosten daarvan) door het initiëren en stimuleren van preventieprogramma´s.

De dood door hart-en vaat ziekten kan, mits op tijd gesignaleerd, worden voorkomen.

In mijn vak durf ik de stelling aan dat alle mortaliteit (het aantal sterfgevallen als gevolg van een bepaalde ziekte) en dus ook van het krijgen van een fatale beroerte, mits op tijd gesignaleerd, voorkomen kan worden. Een beroerte ontstaat o.a. door het niet optimaal functioneren van het hart en het medisch behandelen daarvan is een fysiek zware maar ook financieel zeer kostbare zaak. En dat lijkt me nog belangrijker, het is vooral een enorme aanslag op het `leven en welzijn´ van de daardoor getroffene en zijn naaste omgeving. Al deze veranderingen zullen ongetwijfeld voorgegaan en begeleid worden door de politiek met harde discussies o.a. over de alsmaar stijgende zorgkosten, de ethische aspecten van de zorg en het recht op privacy maar ook over de eigen verantwoordelijkheid van een steeds mondiger maar ook ouder wordende zorgverzekering patiënt.”

We zitten in zijn spreek- behandelingskamer na Jeroens laatste patiëntenspreekuur. Een ruime kamer lijkt het maar wel met een hoop medische apparatuur. Zijn opgeruimde bureau, met een aantal beeldschermen waarop hij allerlei metingen kan uitlezen en een keurig opgestapeld bundeltje patiënten statussen, staat pal achter de entreedeur en hij vangt zijn patiënten, en vandaag ook mij, dan ook als eerste, vaak vrolijk en bijna Limburgs gastvrij op. Een van zijn assistentes is, meestal onhoorbaar en vaak ook in de L vormige ruimte bescheiden-onzichtbaar, bezig om de apparatuur weer gebruiksklaar te maken voor de dag van morgen die bijna zeker weer flink gevuld zal zijn met diagnose- en raadvragende patiënten en een deel van die nieuwe dag zal hij ook weer actief doorbrengen in de op dezelfde verdieping aanwezige operatiezaal.

Fluitend door het leven

“Ja, ik weet dat ik af en toe wat blij overkom en dat dit er misschien bij sommigen als `niet zo serieus´ uitziet maar ik vind echt dat ik het mooiste vak heb wat ik had kunnen kiezen. En ik ga, bij wijze van spreken, dan ook fluitend elke ochtend naar de praktijk. Figuurlijk dus want een echte kunstfluiter ben ik niet. De combinatie tussen de zeer interessante zich alsmaar positief vernieuwende, medische wetenschap en het contact met patiënten, waarin ik door goed naar hen te luisteren en het aanwezige probleem te toetsen aan de door mij zo optimaal mogelijk bijgehouden kennis en dat vaak met positieve en dankbare resultaten, dat is het toch mooiste wat er is.?” Tegen zoveel blijdschap kan ik niet op en Jeroen gaat dan ook enigszins mijmerend verder met: “Ja, ik heb dat van huis uit meekregen. En met name van mijn vader die ook fluitend elke dag naar zijn cardiologenwerk ging. Hij probeerde tijdens mijn studie mij van mijn cardiologenwens af te brengen om uiteindelijk toe te geven dat hij dit deed om mijn echte wens te toetsen en in feite dus om mij nog sterker en bewuster te motiveren. Hij is dan ook achteraf zeer tevreden dat ik doorzette en in zijn (vak)voetsporen trad en hier ook daardoor in veel opzichten mijn geluk vond en vind. Een van zijn vaak wijze lessen pas ik nog elke dag in dankbaarheid en met succes toe namelijk:

“Als je goed in je vak wil worden moet je het waarom daarvan duidelijk en helder in je diagnose kunnen uitleggen aan elke patiënt die tegenover je zit”

“ Waarom ik voor Spanje koos? Wel, na mijn opleiding en laatste coschap in Mexico City, waar ik ook Spaans leerde, kwam ik in 2008 als cardioloog naar Spanje. Ik had inmiddels ondervonden dat ik in Nederland te weinig met mijn echte vak bezig zou kunnen zijn. Toen al teveel administratie, teveel niet medisch werk en de kansen die ik hier kreeg in een ziekenhuis waarin kwaliteit en zorg op maat leveren een voortdurende drijfveer is en internationale patiënten een steeds grotere klantenkring vormen. Dat gecombineerd met een dagelijkse levensstijl waarin men werkt om te kunnen leven in plaats van leeft om te werken. En als je dat mag doen in een in alle opzichten pracht klimaat dan zal het je duidelijk zijn waarom ik de kans greep die zich toen voordeed en daar nog geen dag spijt van heb gehad. Temeer daar HCB haar internationale positie als kwaliteitsmerk alsmaar versterkt en er voor mij steeds weer nieuwe vak-uitdagingen blijven.”

Dokter Braat houdt van in alle opzichten levendig vertellen, zijn voorbeelden, zijn korte praktijkverhalen, de anekdotes zijn to the point en leerzaam, zijn presentatie is overtuigend waarbij hij ook regelmatig ondersteunend zijn lichaam inzet. Ontspannen achteroverleunend, krachtig armenzwaaiend en toepasselijk lachend spelen daarin de boventoon. De assistente heeft inmiddels de praktijkruimte verlaten en zover als ik een en ander kan bekijken ziet het er ook daar weer Spik en Span uit.

“ Je vraagt mij wat de belangrijkste medische ontwikkeling is of kan zijn in de nabije toekomst en daarover hebben we het in feite al een beetje gehad. Voor mij is het de ontwikkeling die te maken heeft met het voorkomen van ziektes en het huwelijk tussen de medische- en digitale apparatuur en kennis..

Voorkomen is beter dan genezen.

“En daarbij hoort de bereikbaarheid voor en door zo veel mogelijk mensen. Preventie dus en hierbij past letterlijk het oude gezegde “Voorkomen is beter dan genezen”. In mijn vak is dat: het zo vroeg mogelijk constateren van signalen die zouden kunnen wijzen op toekomstige hart- en vaatziekten . Die op dat moment nog door een bekwame cardioloog goed behandelbaar zijn, voor de patiënt verhoudingsgewijze eenvoudig te ondergaan en voor de zorgverzekeraar, zonder financiële lange termijn zorgen, blijvend betaalbaar blijven. Bereikbaar voor iedereen betekent dat je als (toekomstig) patiënt niet teveel moeite hoeft te doen om met enige regelmaat je even op de hoogte te laten stellen van de gezondheid van je hart en de gevoelige omgeving daarvan. En als er dan wat aan mankeert daaraan zonder problemen ook snel geholpen kan worden. Maar bereikbaarheid betekent voor mij ook dat het zo weinig mogelijk mag kosten. Ik verwacht dan ook dat de overheden op den duur meer in het voorkomen van ziekten zullen gaan investeren. Nu wordt er voornamelijk geïnvesteerd in het bestrijden van ziekten die mensen al hebben maar als die duur te behandelen en veel verdriet veroorzakende ziekten kunnen worden voorkomen, lijkt het toch logisch dat er meer aandacht gaat komen voor onderzoek en experimenten die daarbij kunnen helpen? Ik ben daar niet alleen sterk in geïnteresseerd maar ook stevig daadwerkelijk bij betrokken en werk daarin samen met experts van de Medische Universiteit van Valencia. Een eerste belangrijke zichtbare stap daarin is het Premium Prevention Project met de daarbij behorende voor iedereen toegankelijke website, waarop we als eerste en op dit moment enige in Europa het voorkomen van beroerten gaan aanpakken. Mijn doel daarin is dat de helft van de nu 2 miljoen (dodelijke) beroertegevallen per jaar over 10 jaar zal zijn teruggebracht naar maximaal 1 miljoen. Deze Meten is Weten aanpak zit voor een deel natuurlijk al in onze medische zorgsystemen want uitstrijkjes maken ter voorkoming van baarmoederkanker en het regelmatig preventief laten onderzoeken van de vrouwenborst is in veel landen al heel gewoon al moet men zich dan wel daarvoor met enige regelmaat melden in een ziekenhuis. Mijn verwachting is daarin dat met de nu mogelijke en door steeds meer mensen geaccepteerde en gebruikte digitale ontwikkelingen de bereikbaarheid tussen arts en (aspirant) patiënt, zowel financieel als logistiek, geweldig zullen versterken en een heel belangrijke stap zou kunnen zijn in het voorkomen van bijvoorbeeld een beroerte. Plus het op elk moment en vanaf elke afstand op een door jezelf gekozen moment monitoren (toezicht houden) op het behandelingsverloop daarvan of andere hart en vaat ziekten die daardoor voorkomen kunnen worden en die nu nog de door jou gewenste bereikbaarheid van gezond 100 worden behoorlijk in de weg staan”. (Voor meer hierover zie kader onder Premium Prevention)

De dokter en het Internet.

“Hij of zij kan niet zonder al is de daarop voorkomende informatie te vaak niet helemaal juist en soms gewoon misleidend en gevaarlijk. Maar het is natuurlijk ook voor ons een geweldige aanvulling op bestaande kennis en het dwingt ons dan ook om daarvan goed en uitgebreid kennis te nemen. Bijvoorbeeld om steeds, terecht, mondiger patiënten te helpen om samen met hen de juiste beslissingen te nemen t.a.v. bijvoorbeeld een behandeling of geselecteerd medicijn. Ik moet als dokter weten wat er te koop is. Ook op het Internet. En persoonlijk vind ik het plezierig wanneer ik een zo breed mogelijk geïnformeerde patiënt tegenover me aan tafel krijg omdat het ook mij dwingt mij breed te blijven oriënteren op nieuwe kennis, behandelingswijzen en medicijnen om samen met die patiënt te komen tot een beslissing waar we samen blij van worden. Hier komt natuurlijk ook de van Pa geleerde les die ik daarstraks noemde over het uitleggen aan patiënten weer om de hoek kijken. Naast het Internet als belangrijke informatiebron ben ik aangesloten op medische vakmedia en bezoek ik zoveel mogelijk de interessante congressen waar ik in toenemende mate ook door wordt gevraagd om aan vakbroeders te vertellen over bijvoorbeeld de preventie ontwikkelingen die ik net aan je beschreef.”

Een goede medicus is niet te koop

Ja, ik weet dat erbij het bezoeken van conferenties of congressen nogal wat vraagtekens worden gezet. Medici zouden worden ingepakt door de in veel gevallen op dat moment scheutige farmaceutische hoofdsponsoren. En ja, ik weet ook dat dit voorkomt maar een goede medicus is niet te koop. Ik heb zeer bewust de artseneed van Hippocrates gezworen waarin ik beloofde dat het belang van de patiënt voorop zal staan en dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. En gelukkig oefenen de meeste artsen dagelijks op deze manier deze door hen afgelegde artsen-eed of belofte uit.

Maar aan de andere kant, zonder wat af te doen van de eed die ik net deels heel kort samenvatte, wij kunnen ook beslist niet zonder een actieve farmaceutische industrie. Een industrie die de enorm veel geld kostende ontwikkelingen, het experimenteren met en het uitgebreid en zorgvuldig testen van nieuwe medicijnen mogelijk maakt. Dat zij allen niet als eerste het belang van de patiënt voor ogen hebben, het zij zo, maar het is een deel van het door ons gezworene dat wij als medici voortdurend alert, scherpzinnig en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel de aan ons voorgelegde medicijnen op hun zoveel mogelijke gezondheidsbevorderende kwaliteit zullen beoordelen. En nogmaals een goede medicus is niet te koop. Gelukkig blijkt dat er in de praktijk veel meer goede dan slechte samenwerkings-verbanden tussen deze twee, elkaar voorlopig niet kwijt kunnende, partners te bestaan.

Jeroen (Hieronymus Johannes Maria) Braat.

Mijn ouders gaven mij Hieronymus als eerste naam genoemd naar een wijsgeer uit het oude testament. Dat werd op school en onder vriendjes al heel gauw Jeroen

Geboren: op 5 augustus 1974 in Maastricht.

Sterrenbeeld: Leeuw. Mijn vrouw zegt je bent een echte en als ik dan vraag waarom krijg ik als antwoord; je ambities, je kunt goed lijnen uitzetten, argumenten zijn belangrijk voor je en een uitgezet beleid kan je goed bewaken. Je hebt flink wat wilskracht en energie maar je kunt naast glimmen ook behoorlijk grommen. Over dat lijntrekken kom ik niets tegen in het lijstje over de kenmerken van een Leeuw ,maar het bewaken daarvan wordt wel beschreven net als moed, charisma, vitaliteit, luxe en status die ik denk te herkennen en hij niet noemt.

Burgerlijke staat: Getrouwd en 3 zonen en 1 dochter.

Opleiding en werkervaring: Lagere school en Voortgezet onderwijs op het Sint Maarten College in Maastricht. Geneeskunde aan de Universiteit in Amsterdam, Opleiding tot cardioloog in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en coschappen in o.a. in Mexico City. Sinds 2008 als cardioloog en interventie-cardioloog bij Hospital Clinica Benidorm de laatste jaren met speciale aandacht voor een grote, alsmaar groeiende groep mensen met hartritme stoornissen. En sinds 2016 Hoofd van de afdeling Cardiologia in het HCB.

Hobby’s: Sport in algemene zin. Ik was actief o.a. als voetballer in het roemruchte MVV. Ik tenniste een aantal jaren maar zit wat moeilijk in mijn (vrije) tijd voor deze team- of vaste afspraak sporten. Nu wordt er met vrouw en kinders vooral lekker gefietst en stevig gewandeld.

De website van Premium Prevention is vanaf nu door iedereen te bezoeken

Premium Prevention

Zoals de naam reeds aangeeft is het preventie waar dit stukje over gaat. Beter gezegd preventie (voorkomen) van hersenberoertes door tijdig de twee belangrijkste risicofactoren van herseninfarten te vinden en te behandelen. Met afstand de twee meest voorkomende oorzaken van beroertes / herseninfarcten zijn bepaalde hartritme stoornissen, het zogenaamde boezemfibrilleren en hoge bloeddruk. Deze twee aandoeningen hebben meer met elkaar gemeen, ze zijn frequent volledig asymptomatisch. Dat wil zeggen; u kunt weken, maanden en soms jaren boezemfibrilleren hebben zonder dat u dit direct opmerkt. De meest gevreesde en voorkomende complicatie van deze hartritmesoornis in de stolsel vorming in het hart. Zodra het stolsel of de stolsels het hart worden uitgepomt lopen ze vast in een slagader, meestal in het brein. Deze acute afsluiting is de oorzaak dat een stuk van het brein geen bloed en dus zuurstof meer krijgt en begint af te sterven. Men heeft dan een hersenberoerte.

In Europa worden elk jaar opnieuw 2 miljoen mensen getroffen door een herseninfarct. Een vreselijk groot aantal, zeker als je ziet wat voor een desastreuze gevolgen een herseninfarct kan hebben. Een frustrerend hoog aantal als men beseft dat vele herseninfarcten kunnen worden voorkomen als er regelmatig wordt gecontroleerd op hoge bloeddruk en hartritme stoornissen.

Deze feiten zijn de redenen geweest waarom Premium Prevention is gestart. De filosofie is eenvoudig. Eenieder kan, zonder voorafgaande afspraak, op een van de Premium Prevention locaties langs komen om een ECG te laten maken en een bloeddruk te laten meten. Dit wordt gedaan door verpleegkundig personeel. Tesamen met enkele persoonsgegevens en eventueel medisch verleden, worden alle data door een cardioloog beoordeeld en verslagen. Eventuele gevonden afwijkingen worden eerst besproken en uitgelegd alvorens concrete maatregelen genomen worden. Natuurlijk worden alle medische data door ons bewaard en opgeslagen, maar we geven ook aan alle mensen die gebruik maken van de Premium Prevention al hun persoonlijke data mee op een hadig USB stickje. Zowel bloeddruk als hartritmestoornissen zijn aan veranderingen onderhevig. Het systeem is daar ook voor gemaakt, u kunt komen wanneer u wilt, zonder afspraak en voor een zeer betaalbare prijs.

Al jaren wordt gebruik gemaakt van preventie in de geneeskunst. De huisarts en uroloog nemen een zogenaamd PSA af bij mannen vanaf een bepaalde leeftijd om prostaat kanker vroegtijdig te vinden, de gynacoloog maakt uitstrijkjes om baarmoederhals kanker snel te kunnen behandelen, er worden honderd duizenden rontgen fotos van borsten gemaakt om borst kanker snel op te sporen, maar tot nu toe was er geen screenings programma voor hersenberoertes en hartritme stoornissen. Als men bedenkt dat hart en vaatziekten nog steeds volksziekte nummer is dan is het de hoogste tijd. Op de website kunt u meer informatie vinden over het Premium Prevention programma. Premium Prevention is voor iedereen die vindt dat voorkomen beter is dan genezen.

Zie ook: www.premiumprevention.com