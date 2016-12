Bruggen Alcoy in slechte staat 

ALCOY. In heel Alcoy zijn veertig bruggen te vinden en die zijn regelmatig in het nieuws. Ze verkeren namelijk vrijwel allemaal in slechte staat. Door gebrek aan onderhoud is schade te laat ontdekt waardoor deze met het verstrijken van de jaren alleen maar erger is geworden.

De bruggen van Alcoy zijn vooral dit jaar veel in het nieuws geweest. De Puente Fernando Reig is de meest moderne brug in de stad maar moest dit jaar helemaal opnieuw gebouwd worden. De steunen, het wegdek, de stoep en het hekwerk waren na 29 jaar in zo’n slechte staat dat de brug niet veilig meer was. De schade is ontstaan door fouten in het afwateringssysteem waardoor scheuren in de structuur zijn ontstaan. Als die eerder ontdekt waren had een reparatie volstaan maar omdat er vrijwel geen onderhoud is gepleegd heeft niemand de eerste scheuren gezien. Hetzelfde is gebeurd met andere bruggen in de stad. De Puente de San Jorge stond in 1986 al op de lijst voor een restauratie en pas in 2015 werd er iets aan gedaan, de balustrades waren toen al volledig doorgeroest. Er wordt nu aan de fundamenten van de brug gewerkt en als dat af is komt er een nieuw wegdek op. De stoepen van Viaducto Canajales en de Ponton de San Jaime zijn al jaren aan het afbrokkelen en worden binnenkort hersteld. Het beton van de pilaren van de Puente Cristina, Puente San Roque en Puente Petxina zijn inmiddels zo ver beschadigd dat ze geheel vernieuwd moeten worden. De Puente Paco Aura heeft ook geen goed afwateringssysteem, bij hevige regenval staan daar zulke grote plassen dat er auto’s met afgeslagen motor stil zijn komen te staan. De zeven jaar oude brug bij het industrieterrein Santiago Payá moet afgebroken worden omdat uit een geologische studie blijkt dat de ondergrond niet geschikt is. Er wordt daar een nieuwe weg aangelegd met een brug die beter tegen de plaatselijke trillingen van de grond kan. Al deze reparaties kosten de gemeente handen vol geld ondanks dat er in sommige gevallen sprake is van subsidies van andere overheden. Er wordt nu gewerkt aan een plan voor regelmatig onderhoud van de bruggen zodat problemen in een eerder stadium kunnen worden ontdekt en gerepareerd.

Bron: http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2016/12/18/calvario-puentes-alcoy/1840558.html