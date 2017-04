Brazilië en Europa verbonden via kabel

MADRID. Er komt een kabelverbinding tussen Brazilië en Europa die de uitwisseling van data een stuk sneller moet maken en waar bovendien de Verenigde Staten niet op kunnen meekijken. Dat hebben premier Mariano Rajoy en de Braziliaanse minister van Wetenschap en Technologie deze week bekend gemaakt.

Er liggen op dit moment negen kabels onder de oceaan die Europa en Zuid Amerika met elkaar verbinden. Van die negen lopen er acht via de Verenigde Staten. De negende kabel is overbelast en verouderd. Aangezien er steeds meer data tussen beide continenten wordt uitgewisseld is het hoog tijd dat er een nieuwe kabel wordt aangelegd. Er is inmiddels met die aanleg begonnen en vanaf 2018 zal het dataverkeer tussen Europa en Zuid Amerika via een dikke glasvezelkabel met een snelheid van 72Tbs per seconde verstuurd kunnen worden. Volgens Alfonso Gajate van het Spaanse bedrijf Eulalink is er gekozen voor een directe verbinding tussen Europa en Brazilië omdat die korter is van via de Verenigde Staten en ook om te voorkomen dat de Amerikanen mee kunnen kijken. De kabel gaat bij Fortaleza, in het noorden van Brazilië de zee in en komt via Sines in Portugal naar Madrid. Het dataverkeer gaat nu nog grotendeels via de Verenigde Staten, het verbindingspunt daar is Miami maar Sines is 60 kilometer dichterbij Europa dan Miami. En omdat er niets meer via Amerikaans grondgebied gaat, gelden de privacyregels van Brazilië en de Europese Unie, die beschermen bedrijven en burgers veel meer dan de Amerikaanse regels. Het project werd aangekondigd tijdens een bezoek van premier Mariano Rajoy aan Brazilië. Hij zei tijdens een persconferentie dat er sprake was van winst in capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid. De glasvezelkabel is meer dan 10.000 kilometer lang en wordt aangelegd door Alcatel Submarines Networks. De kosten worden betaald door de Europese Unie en het Spaans-Braziliaanse consortium Ellalink. In de eerste fase van het project wordt de kabel aangelegd tussen Sao Paulo en Madrid, via Cabo Verde, de Canarische Eilanden en Madeira. Maar het is de bedoeling dat het project wordt uitgebreid zodat alle Zuid-Amerikaanse landen er op aangesloten kunnen worden.

