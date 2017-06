Brandweer als dierenredders 

ALICANTE. De taak van de brandweer is beschermen en redden. En dat geldt niet alleen voor mensen, ook dieren worden door hen in veiligheid gebracht. Het Consorcio Provincial de Bomberos heeft in de provincie al meer dan 220 bijennesten verwijderd van plaatsen waar ze voor overlast zorgen. Maar ze worden ook ingeschakeld om honden en katten uit benarde posities te bevrijden.

Het heeft veel geregend deze winter en daarom stond er in de lente veel in bloei. Meer dan voldoende voedsel voor bijen dus. En die besloten zich massaal voort te planten waardoor bestaande bijenkasten te klein werden. Op zoek naar een nieuwe plek vestigen ze zich op de meest vreemde plaatsen, een broek die aan een waslijn hangt, auto’s, in de klokkentoren van een kerk of tussen de kabels van lantaarnpalen. Er zijn steeds minder imkers in de provincie dus wordt de brandweer ingeschakeld om de nesten te verwijderen. In 2016 ruimden de brandweerlieden van het Consorcio Provincial de Bomberos in totaal 116 nesten op, dit jaar zijn het er tot nu toe al 220. Met speciale pakken en een rookapparaat halen ze de nesten weg en brengen deze naar de imkers in de omgeving. Ze gebruiken daarvoor kasten met fermonen die de bijenkoningin aantrekken, als zij er eenmaal zit volgt de rest van het bijenvolk vanzelf.

In 2016 rukte de brandweer 125 keer uit om andere dieren te redden. Een wild zwijn dat in de rivier gevallen was en er niet meer uit kon komen en een duif die achter de tralies van een raam gevangen zat waren de meest opvallende reddingen. In de meeste gevallen gaat het om honden en katten die ergens vastzitten. Een maand geleden werden uit een brandende woning in Sant Joan twee honden gered. Als de geredde dieren geen eigenaar hebben worden ze aan de Policia Local overgedragen en die brengt ze meestal naar het asiel. In sommige gevallen geven de brandweermannen de dieren zelf een nieuw thuis.

Bron: http://suscriptor.diarioinformacion.com/alicante/2017/06/18/bomberos-rescate-abejas/1907609.html