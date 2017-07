Bevolkingssaldo voor het eerst weer positief Immigratie in Spanje weer groeiende

MADRID. Het immigratiesaldo in Spanje is voor het eerst sinds 2011 weer positief: vorig jaar nam het aantal immigranten toe en het aantal emigranten af. Een deel van degenen die naar Spanje kwamen, zijn kinderen van immigranten: zij werden in Spanje geboren, maar vertrokken als gevolg van de crisis.

In totaal 417.033 immigranten kwamen in 2016 in Spanje aan. Dat blijkt uit cijfers van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) en het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Het gaat om de eerste groei in vijf jaar tijd en een toename van bijna 22 procent als het gaat om immigratie. De emigratie is juist gedaald met 4,6 procent, wat zorgt voor een positief saldo van 89.126 immigranten.

Door dat positieve saldo is ook de bevolking weer groeiende, want ondanks dat het aantal geboorten daalt en mensen steeds langer blijven leven, is de bevolking gegroeid met 0,19 procent.

Overigens zijn de cijfers niet precies, omdat alleen de officiële cijfers bekend zijn, niet alle immigranten en emigranten registeren zich ook bij aankomst en zijn dus bekend. Bovendien worden de buitenlanders die de Spaanse nationaliteit verkrijgen niet meegerekend: het aantal Spanjaarden in het land is vorig jaar gegroeid met 81.975, maar volgens experts kan hieruit niet de conclusie worden getrokken dat eenzelfde aantal Spanjaarden vorig jaar na emigratie is teruggekeerd, want mogelijk is een deel genaturaliseerd.

‘Nog niet voorbij’

Florentino Flgueroso, als onderzoeker betrokken bij de Stichting voor Toegepaste Economische Studies, stelt dat het aantal mensen dat emigreert nog altijd behoorlijk hoog is. ‘Het is waar dat de beterende economie de demografische vooruitzichten in het land verandert, maar om ook daadwerkelijk de migratiestromen te kunnen veranderen is niet alleen meer werkgelegenheid nodig, maar ook kwaliteitsbanen en uitzicht op zekerheid.’

‘De emigratie van de Spanjaarden is nog niet voorbij’, stelt ook Antonio Izquierdo, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van La Coruña. ‘De meesten gaan naar geïndustrialiseerde landen om ervaring op te doen, zoals Groot-Brittannië en Duitsland, wat betekent dat met name Spanjaarden met een titel op zak vertrekken.’

Terugkomers

Izquierdo wijst erop dat de zogenoemde beterende economie voor degenen die gestudeerd hebben, niet merkbaar is. Hij stelt ook dat er tegelijkertijd juist Spanjaarden zijn die naar Spanje komen. Van de 417.033 personen die naar Spanje immigreerden in 2016, waren er 27.223 geboren in Spanje. ‘Ze komen terug omdat het ze over de grens niet goed is vergaan, of omdat ze hier tijdelijk werk aangeboden krijgen en hopen dat het contract van zes maanden uiteindelijk een serieus contract zal worden.’

Volgens Izquierdo moet echter niet voorbij worden gegaan aan de migratiestromen: als immigranten geen werk vinden, zullen ze ook snel weer vertrekken. Met name immigranten uit Marokko en Roemenië komen en gaan.

Asielaanvragen

De meeste immigranten in het land zijn afkomstig uit Roemenië, hoewel het aantal Colombianen en Venezolanen weer in de lift zit. Ook is Spanje de favoriete bestemming voor Britten die hun land verlaten. Het aantal asielaanvragen is flink gestegen tot 14.800. Een groot aantal van de aanvragers, 4.200, was afkomstig uit Venezuela, een land dat momenteel flink te lijden heeft onder het politieke bewind. Daarnaast vroegen veel Syriërs en Oekraïners asiel aan.

Stabilisatie

Op wereldniveau stelt de OECD dat de grote economische migratiestromen zich lijken te hebben gestabiliseerd na de crisis. In het eerste halfjaar van 2016 bereikten 72.000 personen Europa, iets minder dan in 2015, wat wordt verklaard door het feit dat de situatie in veel landen waar vluchtelingen vandaan komen, de situatie is gestabiliseerd. De landen die lid zijn van de OECD ontvingen in totaal 1,6 miljoen asielaanvragen.

De organisatie vindt het zorgwekkend dat de landen waar veel immigratie plaatsvindt zich niet specifiek inzetten voor de integratie van de nieuwkomers in de maatschappij. De werkloosheid onder immigranten is met 33 procent een stuk hoger dan onder de autochtone bevolking. Volgens de laatst beschikbare cijfers van de OECD wonen er in de Europese Unie 130 miljoen immigranten met verblijfsvergunning en vijf miljoen vluchtelingen. (A/V)

(Bron: http://www.elmundo.es/sociedad/2017/06/29/5954cc8122601d92758b45fa.html)