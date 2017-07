Beste gasten en vrienden van restaurant El Castillo,

Op 1 juni 2015 opende restaurant El Castillo haar deuren. In de afgelopen 2 jaar hebben wij door hard werken, veel toewijding en passie ons restaurant gemaakt tot wat het nu is. Onze gasten weten ons te waarderen door een persoonlijke en enthousiaste service en door een goed en gevarieerd menu, met dagverse producten en met liefde bereid.

De afgelopen maand was de drukste maand sinds de opening en er zit nog steeds een stijgende lijn in. Wij kijken daarom verheugd en met veel vertrouwen de toekomst tegemoet.

Gedreven door de vele positieve reacties die we krijgen. Zowel mondeling als via verschillende online kanalen en jongstleden zelfs in de Margriet. Wat ons betreft een succes. Dit kent echter ook een keerzijde…

Sociale media is een krachtig medium. Het kan een bedrijf stimuleren, maar kan ook tegen je werken. Er hoeft maar 1 individu te zijn die iets negatiefs over je zegt en het gaat het wereldwijde web over. Mensen nemen zonder verdere achtergrondinformatie een hoop voor waarheid aan. Leugens en onjuistheden zijn aan de orde van de dag. Hier kan een bedrijf zich moeilijk tegen wapenen. Het wordt al helemaal moeilijk als het bedrijf hierover niet wordt geïnformeerd en niet de kans krijgt om het op te lossen.

Horeca is passie. Ook wij hebben wel eens te maken met een minder tevreden gast. Hier gaan wij altijd op een persoonlijke en professionele manier mee om, omdat wij graag willen dat onze gasten tevreden de deur uit gaan en het liefst weer terugkomen.

Daarom hebben wij als familie besloten dit bericht te schrijven. Niet alleen voor ons zelf, maar wellicht voor de gehele horeca. Dit is namelijk een groter, misschien wel maatschappelijk probleem. Een fout kan worden gemaakt. Maar geef het betreffende bedrijf de mogelijkheid hier iets aan te doen. Wat ons betreft heeft dit te maken met fatsoen en respect.

Zoals nu wel duidelijk is geworden, heeft restaurant El Castillo onlangs ook met deze problematiek te maken gehad. Negatieve uitlatingen en niet onderbouwde reacties die worden verspreid om ons bedrijf moedwillig te schaden vinden wij betreurenswaardig. Wij staan hier als bedrijf boven en laten ons hier niet door uit het veld slaan. Wij zullen nimmer negatief praten over andere bedrijven of personen en wensen iedereen alle goeds toe. Ook deze mensen.

Wij zijn een gepassioneerde horecafamilie met toegewijd personeel en hebben maar een doel, onze gasten te verwennen en in de watten leggen, ondersteund door een selectie van de beste muzikanten van de Costa Blanca. Proef en oordeel zelf.

Graag ontvangen wij u bij restaurant El Castillo.

Met culinaire groet,

Restaurant El Castillo