Andalusië pakt illegale verhuur aan toeristen aan

20.000 toeristenappartementen aangemeld bij register voor vakantiewoningen

SEVILLA. De autonome regio Andalusië wil zo veel mogelijk appartementen en woningen, die op illegale wijze worden verhuurd aan toeristen, uit de illegaliteit halen. Verhuurders van dit soort vakantieverblijven worden verplicht zich in te schrijven in het officiële register voor vakantiewoningen van de Andalusische overheid. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico op een boete, die kan oplopen tot 18.000 euro.

Inmiddels hebben de verhuurders van in totaal 20.643 woningen en appartementen hun activiteit al opgegeven bij het register, maar naar schatting zijn er in de regio nog zo’n 60.000 andere appartementen en woningen die door toeristen worden gebruikt. De regionale overheid in Sevilla beschouwt deze activiteit als illegaal, omdat de verhuurders hun inkomsten niet opgeven aan Hacienda, de belastingdienst. Bovendien vindt de regering dat er sprake is van oneerlijke concurrentie ten opzichte van hotels en verhuurders van vakantiewoningen die wel officieel geregistreerd zijn.

Voor het invoeren van de maatregel werd het totale aantal illegale vakantieonderkomens geschat op 80.000. Een groot deel daarvan zou worden verhuurd via websites als Airbnb en Booking. Volgens Diego Ramos, verantwoordelijk voor Toerisme binnen de regionale overheid, is het lastig om te bepalen welke woningen op deze sites op permanente basis worden aangeboden en in welke gevallen het gaat om een eenmalige of sporadische vorm van verhuur aan toeristen. Indien eigenaars hun woning het hele jaar door of een groot deel van het jaar aan toeristen verhuren, zijn zij verplicht om zich in het register in te schrijven.

26 boetes

In de afgelopen tien maanden werden er 26 woningeigenaars beboet voor het niet inschrijven van de woning in het register. Deze boetes zijn het gevolg van inspecties die plaatsvinden bij de woningen zelf – op dit moment worden er op jaarbasis zo’n drieduizend inspecties uitgevoerd in de regio – en van de klachten van omwonenden, die melding maken van de illegale activiteit bij de autoriteiten.

In het geval van een ernstige overtreding krijgen de verhuurders een boete die kan oplopen tot 18.000 euro. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer zij de woning niet hebben aangemeld bij het register. In het geval van een zeer ernstige overtreding kan de boete zelfs oplopen tot 150.000 euro. Overigens kunnen niet alleen de woningeigenaars beboet worden, maar ook tussenpersonen, zoals bijvoorbeeld een hoofdhuurder die besluit zijn huurwoning aan toeristen onder te verhuren, of een bedrijf dat meerdere woningen op illegale wijze verhuurt.

Webportals niet bestraft

De regionale overheid is niet van plan om webportals die vakantiewoningen te huur aanbieden te beboeten, zoals eerder wel gebeurde in Catalonië. De deelregering is van mening dat dit op Europees niveau zou moeten gebeuren en dat het niet aan de Andalusische Junta is. Wel vindt de regering dat Spanje er bij de Europese Commissie op aan zou moeten dringen e-commerce in de verschillende lidstaten te reguleren. Deelpremier Susana Díaz is ook van mening dat er op centraal niveau in Spanje wetgeving voor toeristische verblijven moet komen en niet op regionaal niveau.

De huidige Wet op Stedelijke Verhuur (Ley de Arrendamentos Urbanos, LAU) dateert uit 2013, maar heeft geen betrekking op woningen die gedurende enkele dagen of weken aan toeristen worden verhuurt. De wet is geldig voor appartementen die voor minstens aan maand worden verhuurd en dat is juist bij vakantieverhuur niet het geval. Toen de LAU in werking trad, werd de verhuur voor kortere periodes automatisch gedelegeerd aan de verschillende autonome deelregeringen. Catalonië, waar volgens de regionale overheid meer dan een miljoen onderkomens op illegale wijze aan toeristen worden verhuurd, was de eerste regio die kwam met een wetgeving voor toeristische verblijven. Hier is de verhuur van woningen aan toeristen zonder vergunning verboden.

Gesprekken

In Andalusië voert Susana Díaz op dit moment gesprekken met grote spelers als Airbnb en Booking en ze hoopt die zover te krijgen om in de regio enkel woningen aan te bieden die officieel bij het register zijn ingeschreven. Deze gesprekken zijn echter al bijna een jaar gaande en hebben tot nog toe niets concreets opgeleverd. Volgens Díaz moet het echter niet al te moeilijk zijn om via deze webportals na te gaan welke woningen wel en niet zijn ingeschreven. Het deelministerie van Toerisme heeft al aangegeven actie te ondernemen als het niet tot een samenwerking komt.

Complete woningen en kamers

In de regio is zowel de verhuur van complete woningen (maximaal 15 personen) als van kamers (maximaal vier personen) gereguleerd. Deelminister Javier Fernández geeft aan dat Andalusië wil voorkomen dat de lokale bevolking plaats moet maken voor toeristen. Hij geeft als voorbeeld een woningeigenaar met een appartement in het centrum van Sevilla, die meer verdient als hij zijn appartement drie weekenden per maand verhuurt aan toeristen, dan wanneer hij de woning de hele maand zou verhuren aan inwoners van de stad. Op die manier blijven er voor de lokale bevolking minder opties over om een appartement te huren en dat is volgens Fernández niet de bedoeling.

Woningen die door toeristen worden gebruikt zonder dat deze daarvoor betalen vallen buiten de wetgeving en datzelfde geldt voor huizen en appartementen die voor een langere periode worden verhuurd. In principe geldt de wet voor woningen die het hele jaar door ter beschikking van toeristen worden gesteld.

De maatregel en de regulering van de ruim 20.000 woningen hebben voor flink extra inkomsten voor Hacienda gezorgd. Hoeveel de maatregel precies heeft opgeleverd is nog niet bekend, dat wordt pas berekend als er een jaar voorbij is. (A/V)

(Bron: http://www.publico.es/actualidad/andalucia-saca-economia-sumergida-20.html)