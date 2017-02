Alicante, City & Beach geregistreerd 

ALICANTE. De gemeente Alicante heeft het merk ‘Alicante, City & Beach’ in heel Europa laten registreren. Daarmee is het voor andere bestemmingen verboden om een variatie op deze slogan te voeren. De gemeente Benidorm had een vergelijkbare zin op het promotiemateriaal tijdens de afgelopen editie van de vakantiebeurs Fitur ondanks dat het merk in Spanje al geregistreerd stond.

Binnenkort wordt er een grote reclamecampagne in Nederland, België, Groot Brittannië, Finland, Duitsland, Hongarije en Ierland gelanceerd om Alicante te promoten. Sinds 2010 wordt er al gewerkt met ‘City & Beach’, uitgebreid naar City Beach & Experience in 2012. Er werd besloten om er een officieel logo van te maken en dit in Spanje te registreren. Dit jaar gebruikte Benidorm ook de slogan City & Beach, vergezeld van de B die door de gemeente Benidorm wel geregistreerd is. Dat viel niet in goede aarde en er wordt achter de schermen gewerkt om Benidorm ervan te overtuigen dat ze de slogan niet meer mogen gebruiken. Het ontwerp van het logo van Alicante is in het voorjaar van 2016 officieel erkend door de Valenciaanse overheid. Om de slogan van Alicante te beschermen is deze nu in heel Europa geregistreerd als uniek merk. “We willen verkopen wat volgens ons Alicante is en met deze slogan en het logo drukken we op een directe en duidelijke wijze uit dat Alicante een stad is aan de zee, de toerist veel te bieden heeft en elegant is” aldus een woordvoerder van de afdeling toerisme van de gemeente. Het merk zal worden ingezet voor het werven van congressen, bij de Volvo Ocean Race, de Spaanse kampioenschappen voor judo en bij de promotie van het cruisetoerisme.

Bron: http://suscriptor.diarioinformacion.com/alicante/2017/02/19/turismo-blinda-europa-marca-alicante/1862093.html