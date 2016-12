Afghanistan zegt te weten wie er achter ontvoering zit Spaanse medewerker Rode Kruis ontvoerd door criminele bende

MADRID. De Spaanse medewerker van het Internationale Comité van het Rode Kruis die vorige week maandag werd ontvoerd in het noorden van Afghanistan, is meegenomen door een bekende criminele bende die vaker ontvoeringen uitvoert in ruil voor geld.

‘Onze meest recente informatie, die door de inlichtingendiensten werd verstrekt, toont aan dat de medewerker is meegenomen door de leider van één van de grootste gewapende bendes gespecialiseerd in ontvoeringen, Haji Fateh’, aldus Mahfuzullah Akbari, politiewoordvoerder in het noordoosten van Afghanistan.

De criminele organisatie, die opereert in de provincie Kunduz, werd in het verleden gelinkt aan andere ontvoeringen, moord en overval. De leider werd recentelijk vrijgelaten nadat hij wegens diefstal in de gevangenis had gezeten.

Controle

Hijratullah Akbari, woordvoerder van de politie van Kunduz, zegt dat de veiligheidsdiensten ervan overtuigd zijn dat er economische motieven zitten achter de ontvoering van de werknemer. ‘We zijn er zeker van dat het enige doel is om geld te ontvangen’, zegt hij.

De bron zegt verder dat de Afghaanse autoriteiten al achter de criminele bende aan zaten voordat het laatste incident plaatsvond, maar dat er nog geen arrestaties werden verricht omdat de criminelen zich schuilhouden in een gebied dat buiten de politiecontrole valt.

Volgens bronnen van de regering in de provincie Kunduz, in het noorden van het land, zijn er honderden criminele groepen actief die diefstallen en moorden plegen en ontvoeringen organiseren. Soms werken ze voor de Taliban en in andere gevallen steunen ze de veiligheidsdiensten van de Afghaanse regering.

De organisatie, die wordt geleid door Fateh, behoort tot deze criminele groepen.

Geldtransport

Volgens parlementariër Abdul Wadoud Payman werd Fateh zes jaar geleden gearresteerd nadat hij een geldtransportwagen van de Bank van Kabul had overvallen op de snelweg die Kunduz verbindt met de provincie Baghlan, dezelfde weg waar op 19 december de ontvoering van de Spanjaard plaatsvond.Drie politieagenten kwamen hierbij om het leven.

Het Rode Kruis bevestigde vorige week maandag dat meerdere medewerkers van de organisatie werden gestopt toen zij in twee wagens over de snelweg reden tussen Kunduz en Mazar-e-Sharig, maar dat één auto mocht doorrijden. In de andere auto zat de Spanjaard. De Afghaanse autoriteiten zeggen dat hij mee is genomen naar een risicovol gebied dat wordt gecontroleerd door de opstandelingen.

Humanitaire organisaties

Afgelopen februari werden vijf Afghaanse medewerkers van het Rode Kruis ontvoerd in de provincie Ghazni, in het oosten van het land, en kort daarop weer vrijgelaten.

Ontvoeringen zijn heel gewoon in Afghanistan en de medewerkers van humanitaire organisaties zijn vaak het doel van deze acties. (C/T)

(Bron: http://www.elmundo.es/espana/2016/12/25/5860055246163f9c3e8b463c.html )