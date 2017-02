Aantal nieuwe wegenbouwprojecten sterk gedaald Slechts 14,2 kilometer aan nieuwe wegen opgeleverd in 2016

MADRID. De nasleep van de crisis die Spanje het afgelopen decennium trof, is nog altijd voelbaar en onder meer weggebruikers zullen merken dat er nauwelijks geïnvesteerd wordt. Het ministerie van Ontwikkeling heeft afgelopen jaar slechts 14,2 kilometer aan nieuwe wegen in gebruik genomen, in Burgos en in La Coruña, en dat is 95 procent minder dan in 2015. De voornaamste redenen voor die sterke afname zijn het feit dat nieuwe projecten het afgelopen jaar werden stilgelegd en de afname van het aantal aanbestedingen voor nieuwe projecten.