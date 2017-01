6 op 10 personen kunnen taal niet spreken, lezen of schrijven Engels blijft grote uitdaging voor Spanjaarden

MADRID. Beheersing van de Engelse taal is voor de meeste Spanjaarden verre van vanzelfsprekend. Zes op de tien personen (59,8 procent) kan niet praten, schrijven of lezen in de belangrijkste wereldtaal. Dat blijkt uit een recent rapport van het CIS, het Centrum voor Sociologische Wetenschappen. En dat leidt tot problemen op de werkvloer. Bijna 68 procent van de bedrijven in Spanje is niet tevreden over het niveau Engels van de werknemers, zo blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel.

Veel van de personen die besluiten om wél een vreemde taal te leren, doen dat om meer kans te maken op een andere baan of om überhaupt ergens te worden aangenomen. Slechts één op de tien Spanjaarden werkt momenteel aan een (betere) beheersing van een vreemde taal. Als oorzaken van het lage niveau Engels, noemen experts het Spaanse onderwijssysteem en de nasynchronisatie van films en programma’s op televisie en in de bioscoop. Onderwijzers merken op dat leerlingen vaak erg onzeker zijn om Engels te spreken in de klas. ‘Leraren moeten begrijpen dat het niet alleen gaat om de lessen in de taal op zich, maar dat er ook in het openbaar moet worden gesproken’, aldus Ainderias Fitzgerald, een Ier die Engelse les geeft bij taleninstituten in Spanje. Fitzgerald pleit voor meer oefenen op spreekvaardigheid, in plaats van de uitgebreide theorie en grammatica die in Spanje worden onderwezen. ‘Als je bijvoorbeeld naar een school in Zweden gaat, zal je zien dat de methode om Engels te leren heel anders is dan bij ons’, zegt de Ier.

‘Ik studeerde hard op de grammatica, maar sprak de taal nooit’, herinnert de 38-jarige Paula Grau uit Madrid zich van haar tijd op de middelbare school. Engels was voor haar weinig bijzonders, gewoon één van de vakken die ze moest volgen om haar diploma te krijgen. Net als veel andere Spanjaarden, raakte Grau een tijd geleden werkloos. Vorig jaar begon ze daarom met Engelse lessen. ‘Dat is het paradepaardje van mijn CV.’ Volgens een rapport van banensite Infojobs, neemt door de beheersing van een vreemde taal de kans op een baan met 19 procent toe. ‘Engels is niet alleen een voordeel, maar eigenlijk gewoon onmisbaar’, aldus de Madrileense, die na haar examen in augustus een tijdje naar het buitenland wil om haar kennis in de praktijk te brengen. ‘Dit laat ik me niet meer afnemen.’

Onderwijs ‘Mijn lessen Engels op school hebben nauwelijks iets opgeleverd’, zegt Ana Vozmediano, een 25-jarige Spaanse die haar stage momenteel combineert met Engelse lessen op een taleninstituut. Haar mening komt overeen met die van vele anderen. 40 procent van de personen die voor de enquête van de Kamer van Koophandel werd ondervraagd, zegt dat het Spaanse onderwijssysteem niet of nauwelijks aandacht besteed aan vreemde talen. Vozmediano heeft als doel om door te gaan met haar lessen totdat ze de taal perfect beheerst.

Barrière

Volgens docent Fitzgerald is het grootste obstakel voor veel Spanjaarden de angst om fouten te maken. Als die barrière eenmaal is overwonnen, levert dat volgens hem veel voordelen op. Hij raadt aan om veel naar Engelssprekende mensen te luisteren en films altijd in de originele versie te bekijken, desnoods met Spaanse ondertiteling. Het nadeel is dat er op televisie meestal wordt nagesynchroniseerd. Het feit dat Spanje zo’n groot land is, werkt volgens de Ier ook niet in het voordeel van de Spanjaarden. In kleine landen móét je wel meertalig zijn, maar in Spanje heb je heel lang prima kunnen overleven zonder een andere taal te beheersen. Dat verandert nu.’ (C/T)

(Bron: http://www.20minutos.es/noticia/2927553/0/ingles-tarea-pendiente-espanoles/