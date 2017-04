500 miljoen leden in 200 landen LinkedIn op zakelijk gebied onbetwist marktleider

REDMOND. Het zakelijke sociale netwerk LinkedIn heeft bekendgemaakt dat het een nieuwe mijlpaal heeft bereikt, het netwerk heeft nu 500 miljoen leden in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn op zakelijk gebied de onbetwiste leider, maar in het land der sociale netwerken moet het een aantal andere partijen voorlaten. Nu LinkedIn een volledige dochter is van Microsoft is het afwachten hoe het netwerk verder gaat groeien. LinkedIn IS actief sinds 5 mei 2003, heeft haar hoofdkantoor in Mountain View (Santa Clara County), Californië met filialen in zeer veel hoofdsteden.