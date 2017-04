250.000 functies voor ambtenaren Selectie ambtenaren achterhaald systeem

MADRID. De regering heeft aangekondigd dat er 250.000 functies voor ambtenaren vrij komen, de grootste sollicitatieprocedure sinds jaren kan van start gaan. En die procedure wordt volgens goede traditie via de ‘oposiciones’ uitgevoerd. De belangrijkste reden om dat systeem vol te houden is dat het altijd al zo is gegaan. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat het daadwerkelijk de meest efficiënte manier van het selecteren van personeel is.