25 jaar hogesnelheidstrein in Spanje Regering investeert nog eens half miljard in AVE-treinen

MADRID. Premier Mariano Rajoy heeft afgelopen week aangekondigd dat de regering een half miljard gaat investeren in de aankoop van nieuwe treinen voor de hogesnelheidsbverbindingen in het land. Met het geld moeten vijftien nieuwe exemplaren worden aangekocht.

Rajoy maakte het nieuws bekend tijdens de officiële activiteit ter ere van het 25-jarig bestaan van de hogesnelheidstrein in Spanje, de AVE.. Die viering vond plaats op het station Santa Justa in Sevilla, waar in 1992 op 21 april ook de allereerste AVE-trein vertrok. De investering komt bovenop de al eerder aangekondigde investering voor de aanschaf van nieuwe treinen die in november zal worden gedaan. Daarmee wordt in totaal 1,3 miljard geïnvesteerd.

Rajoy gaf tijdens de viering aan dat de AVE een belangrijke pijler is voor de Spaanse regering en een goed voorbeeld als het gaat om het beleid ten aanzien van infrastructuur in het land. Hij noemde de hogesnelheidstrein de ‘grote reisgenoot van de moderne tijd’. Ook kondigde Rajoy de promotiecampagne van Renfe aan, waarbij 250.000 kaarten worden verkocht voor een bedrag van 25 euro, die momenteel loopt.

Ook werd tijdens de plechtigheid bekend gemaakt dat de AVE-treinen de namen zullen krijgen van grote personages uit de geschiedenis. Zo kwam Rajoy zelf met de AVE naar Sevilla in een trein die Miguel de Cervantes werd gedoopt.

Meer dan drieduizend kilometer

Het is dit jaar precies een kwart eeuw geleden dat de eerste AVE-trein door Spanje reed. In die 25 jaar is het aantal kilometers hogesnelheidslijn toegenomen van 471 bij de inauguratie tot nu meer dan drieduizend kilometer, 3100 om precies te zijn. Daarmee is het hogesnelheidsnetwerk in het land het meest uigebreide in Europa en het tweede meest uitgebreide ter wereld, alleen China telt nog meer kilometers. ‘Samen hebben wij het voor elkaar gekregen dat de Spaanse infrastructuren tot de activa van het merk Spanje zijn gaan behoren. Daar kunnen we trots op zijn’, aldus Rajoy.

Op dit moment maken jaarlijks 31,8 miljoen reizigers gebruik van de AVE. Vijfentwintig jaar geleden, in 1991, maakten 15,7 miljoen mensen voor langeafstandsreizen gebruik van de trein. Sinds de inauguratie in 1992 zijn er naar schatting 357,5 miljoen mensen vervoerd met de AVE. Het aantal passagiers dat in 2016 gebruik maakte van de hogesnelheidstrein bedroeg 35,2 miljoen, vijf procent meer dan in 2015.

De premier heeft tijdens de viering ook aangekondigd dat de werkzaamheden voor de hogesnelheidsverbinding tussen Sevilla en Malaga in de omgeving van Almodóvar del Río in 2018 zullen worden aanbesteed. Deze verbinding zal de reistijd tussen Sevilla en Malaga en Sevilla en Granada aanzienlijk verkorten.

Kritiek

Hoewel de verschillende regeringen de afgelopen 25 jaar sterk hebben ingezet op de uitbreiding van het AVE-netwerk en de supersnelle trein het paradepaardje werd van menig premier, vragen experts zich af of het hogesnelheidsnetwerk in Spanje wel rendabel is. De afgelopen decennia werden er miljarden in de snelle treinverbindingen gestoken, terwijl landen als Zweden en Groot-Brittannië, beide rijkere landen dan Spanje en met meer vraag naar goede en snelle treinverbindingen, nog helemaal geen geld hebben vrijgemaakt voor hogesnelheidsverbindingen. Spaanse politici gaan de discussie over het algemeen liever uit de weg en wijzen op het feit dat de verschillende delen van Spanje veel beter met elkaar verbonden zijn door de AVE en dat de sociale cohesie in het land daardoor is toegenomen. Ook wijzen ze op de voordelige aspecten voor de volksgezondheid en op de positieve invloed van het netwerk op het merk Spanje in het buitenland.

Concurrentie

De AVE zorgde de afgelopen jaren voor flinke concurrentie voor vliegmaatschappijen en sommige routes hebben behoorlijk te lijden gehad, zoals bijvoorbeeld de verbinding tussen Madrid en Barcelona. Iberia heeft de route zelfs bijna moeten sluiten en uiteindelijk gedwongen gekozen voor een nieuwe koers. (A/V)

