22 procent Spaanse bruidsparen trouwt voor katholieke kerk

MADRID. Alejandra Corsini trouwde voor de katholieke kerk, net als negen bevriende echtparen die in 2016 in het huwelijksbootje stapten. ‘Voor mijn man – Alejandro Muñoz – en mij was het vanzelfsprekend dat we een religieuze viering zouden hebben’, aldus Corsini. De 28-jarige vrouw heeft in haar leven nog maar één burgerhuwelijk bijgewoond. Haar huwelijk behoort tot de 22 procent van de huwelijken die in het eerste halfjaar van 2016 in de kerk werden voltrokken.